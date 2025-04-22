https://crimea.ria.ru/20250422/mekka-reabilitatsii-v-sanatoriyakh-kryma-vnedryayut-programmy-mirovogo-urovnya-1145607858.html

Мекка реабилитации: в санаториях Крыма внедряют программы мирового уровня

Мекка реабилитации: в санаториях Крыма внедряют программы мирового уровня - РИА Новости Крым, 22.04.2025

Мекка реабилитации: в санаториях Крыма внедряют программы мирового уровня

Лечебно-оздоровительные программы для санаториев Крыма разрабатывают специалисты научно-исследовательских организаций в составе консорциума, сформировавшегося в РИА Новости Крым, 22.04.2025

2025-04-22T06:08

2025-04-22T06:08

2025-04-22T06:29

радио "спутник в крыму"

здоровье

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крым

отдых в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Лечебно-оздоровительные программы для санаториев Крыма разрабатывают специалисты научно-исследовательских организаций в составе консорциума, сформировавшегося в отрасли санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила доцент кафедры физиологии человека и животных и биофизики КФУ, директор научно-клинического центра "Технологии здоровья и реабилитации" Елена Бирюкова.По словам Бирюковой, в состав консорциума, работающего на развитие отрасли санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации в Крыму, сегодня входят пять организаций.В их числе НИИ физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации им. Сеченова, НКИ "Технологии здоровья и реабилитации", Институт активного долголетия, а также федеральный флагман курортологии "Национально-курортная ассоциация" и Союз "Здоровье здоровых", которая продвигает новые технологии", перечислила эксперт."Фактически идет новое управление здоровьем из научно-исследовательских организаций, и санатории не выдумывают сами себе программы, а присоединяются к консорциуму и получают их", – сказала Бирюкова.Кроме того, миссией консорциума является подготовка кадров для санаторно-курортной отрасли Крыма, который, по словам Бирюковой, становится российской Меккой реабилитации.И подчеркнула, что сейчас санаторно-курортный кластер в Крыму развивается в очень разных направлениях и пациенты с любыми нозологиями могут пройти необходимую реабилитацию на полуострове."Мы большую работу провели с Министерством курортов и туризма по созданию буклета, он называется "В Крым за здоровьем". Там собраны 96 организаций, санатории в разных регионах, которые занимаются лечением различных патологий. Они отранжированы по уровню сервиса и, главное, по программам, которые для них являются базовыми", – добавила Бирюкова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медицинский туризм в Крыму: эксперт назвал уникальные перспективы регионаРеабилитация бойцов СВО в Крыму: что предлагают санаторииВ Крыму в курортный сезон остановят все ремонты набережных

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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