https://crimea.ria.ru/20250422/mekka-reabilitatsii-v-sanatoriyakh-kryma-vnedryayut-programmy-mirovogo-urovnya-1145607858.html
Мекка реабилитации: в санаториях Крыма внедряют программы мирового уровня
Мекка реабилитации: в санаториях Крыма внедряют программы мирового уровня - РИА Новости Крым, 22.04.2025
Мекка реабилитации: в санаториях Крыма внедряют программы мирового уровня
Лечебно-оздоровительные программы для санаториев Крыма разрабатывают специалисты научно-исследовательских организаций в составе консорциума, сформировавшегося в РИА Новости Крым, 22.04.2025
2025-04-22T06:08
2025-04-22T06:08
2025-04-22T06:29
радио "спутник в крыму"
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Лечебно-оздоровительные программы для санаториев Крыма разрабатывают специалисты научно-исследовательских организаций в составе консорциума, сформировавшегося в отрасли санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила доцент кафедры физиологии человека и животных и биофизики КФУ, директор научно-клинического центра "Технологии здоровья и реабилитации" Елена Бирюкова.По словам Бирюковой, в состав консорциума, работающего на развитие отрасли санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации в Крыму, сегодня входят пять организаций.В их числе НИИ физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации им. Сеченова, НКИ "Технологии здоровья и реабилитации", Институт активного долголетия, а также федеральный флагман курортологии "Национально-курортная ассоциация" и Союз "Здоровье здоровых", которая продвигает новые технологии", перечислила эксперт."Фактически идет новое управление здоровьем из научно-исследовательских организаций, и санатории не выдумывают сами себе программы, а присоединяются к консорциуму и получают их", – сказала Бирюкова.Кроме того, миссией консорциума является подготовка кадров для санаторно-курортной отрасли Крыма, который, по словам Бирюковой, становится российской Меккой реабилитации.И подчеркнула, что сейчас санаторно-курортный кластер в Крыму развивается в очень разных направлениях и пациенты с любыми нозологиями могут пройти необходимую реабилитацию на полуострове."Мы большую работу провели с Министерством курортов и туризма по созданию буклета, он называется "В Крым за здоровьем". Там собраны 96 организаций, санатории в разных регионах, которые занимаются лечением различных патологий. Они отранжированы по уровню сервиса и, главное, по программам, которые для них являются базовыми", – добавила Бирюкова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медицинский туризм в Крыму: эксперт назвал уникальные перспективы регионаРеабилитация бойцов СВО в Крыму: что предлагают санаторииВ Крыму в курортный сезон остановят все ремонты набережных
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здоровье, санатории крыма, крым, отдых в крыму
Мекка реабилитации: в санаториях Крыма внедряют программы мирового уровня
В Крыму лечебно-оздоровительные программы для санаториев разрабатывают ученые – эксперт
06:08 22.04.2025 (обновлено: 06:29 22.04.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым.
Лечебно-оздоровительные программы для санаториев Крыма разрабатывают специалисты научно-исследовательских организаций в составе консорциума, сформировавшегося в отрасли санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявила доцент кафедры физиологии человека и животных и биофизики КФУ, директор научно-клинического центра "Технологии здоровья и реабилитации" Елена Бирюкова.
По словам Бирюковой, в состав консорциума, работающего на развитие отрасли санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации в Крыму, сегодня входят пять организаций.
В их числе НИИ физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации им. Сеченова, НКИ "Технологии здоровья и реабилитации", Институт активного долголетия, а также федеральный флагман курортологии "Национально-курортная ассоциация" и Союз "Здоровье здоровых", которая продвигает новые технологии", перечислила эксперт.
"Фактически идет новое управление здоровьем из научно-исследовательских организаций, и санатории не выдумывают сами себе программы, а присоединяются к консорциуму и получают их", – сказала Бирюкова.
Кроме того, миссией консорциума является подготовка кадров для санаторно-курортной отрасли Крыма, который, по словам Бирюковой, становится российской Меккой реабилитации.
"Наша задача обеспечить высокие компетенции специалистов на территории Республики Крым и внедрить новые, мирового уровня технологии для того, чтобы мы опередили, ну, наверное, всех. Мы объединили свои усилия для того, чтобы максимально качественно подготовить кадры, а база у нас просто прекрасная", – прокомментировала эксперт.
И подчеркнула, что сейчас санаторно-курортный кластер в Крыму развивается в очень разных направлениях и пациенты с любыми нозологиями могут пройти необходимую реабилитацию на полуострове.
"Мы большую работу провели с Министерством курортов и туризма по созданию буклета, он называется "В Крым за здоровьем". Там собраны 96 организаций, санатории в разных регионах, которые занимаются лечением различных патологий. Они отранжированы по уровню сервиса и, главное, по программам, которые для них являются базовыми", – добавила Бирюкова.
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