https://crimea.ria.ru/20250411/reabilitatsiya-boytsov-svo-v-krymu-chto-predlagayut-sanatorii-1145595910.html

Реабилитация бойцов СВО в Крыму: что предлагают санатории

Реабилитация бойцов СВО в Крыму: что предлагают санатории - РИА Новости Крым, 11.04.2025

Реабилитация бойцов СВО в Крыму: что предлагают санатории

Крымские ученые разработали для бойцов СВО специальную программу реабилитации, которую используют в своей работе санатории и специализированные центры... РИА Новости Крым, 11.04.2025

2025-04-11T13:33

2025-04-11T13:33

2025-04-11T13:33

радио "спутник в крыму"

санатории крыма

реабилитация

помощь бойцам сво

крым

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новости крыма

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Крымские ученые разработали для бойцов СВО специальную программу реабилитации, которую используют в своей работе санатории и специализированные центры республики. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала доцент кафедры физиологии человека и животных и биофизики КФУ им. Вернадского Елена Бирюкова.По ее словам, по сравнению с другими регионами сегодня "Крым достаточно серьезно уходит вперед в направлении программ, связанных с реабилитацией при посттравматическом стрессовом расстройстве и боевой травме в санаторно-курортной отрасли". Особое внимание уделяют реабилитации участников специальной военной операции.Разработанная программа позволяет сопровождать пациентов на третьем, амбулаторном, этапе реабилитации достаточно долго, что очень важно, отметила она.Кроме того, в Крыму реализуются программы реабилитации для пострадавших от боевых травм с поражением опорно-двигательной системы. "Есть достаточно уникальные методики диагностики, например, система оптической топографии, которая позволяет исследовать опорно-двигательную систему и получить полный кинетический портрет пациента", – отметила она.В этом направлении работают и ведомственные санатории, и специализированные реабилитационные центры, добавила она. В их числе "Военный санаторий "Крым" Минобороны России, Сакский военный клинический санаторий им. Н.И. Пирогова и санаторий им. Н.Н. Бурденко (Саки)."Работает также ялтинский Санаторий Кирова в данной программе и несколько центров Симферополя", – уточнила Бирюкова.Она подчеркнула, что КФУ как один из основных партнеров Министерства курортов и туризма Крыма сейчас разрабатывает новые программы по разным направлениям в санаторно-курортной отрасли. В том числе программы когнитивной и двигательной рекреации с использованием цифровых терренкуров, методик нейрореабилитации и адаптивного биоуправления.Ранее глава РК Сергей Аксенов сообщил, что Министерство труда и социальной защиты Республики Крым совместно с фондом "Защитники Отечества" разработало программу "Возрождение", направленную на комплексную реабилитацию участников СВО, получивших инвалидность при выполнении воинского долга. Программа стартует 31 мая. Отдельная программа для членов семей погибших бойцов уже работает с 31 марта.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лечение и оздоровление ветеранов СВО в Крыму: как получить услугу Более 11 млрд выделят для помощи получившим инвалидность бойцам СВО

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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