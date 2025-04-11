Рейтинг@Mail.ru
Реабилитация бойцов СВО в Крыму: что предлагают санатории - РИА Новости Крым, 11.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250411/reabilitatsiya-boytsov-svo-v-krymu-chto-predlagayut-sanatorii-1145595910.html
Реабилитация бойцов СВО в Крыму: что предлагают санатории
Реабилитация бойцов СВО в Крыму: что предлагают санатории - РИА Новости Крым, 11.04.2025
Реабилитация бойцов СВО в Крыму: что предлагают санатории
Крымские ученые разработали для бойцов СВО специальную программу реабилитации, которую используют в своей работе санатории и специализированные центры... РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T13:33
2025-04-11T13:33
радио "спутник в крыму"
санатории крыма
реабилитация
помощь бойцам сво
крым
кфу (крымский федеральный университет)
новости крыма
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/1c/1123684263_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2e2904995dfd0c6df81284d976d5c297.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Крымские ученые разработали для бойцов СВО специальную программу реабилитации, которую используют в своей работе санатории и специализированные центры республики. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала доцент кафедры физиологии человека и животных и биофизики КФУ им. Вернадского Елена Бирюкова.По ее словам, по сравнению с другими регионами сегодня "Крым достаточно серьезно уходит вперед в направлении программ, связанных с реабилитацией при посттравматическом стрессовом расстройстве и боевой травме в санаторно-курортной отрасли". Особое внимание уделяют реабилитации участников специальной военной операции.Разработанная программа позволяет сопровождать пациентов на третьем, амбулаторном, этапе реабилитации достаточно долго, что очень важно, отметила она.Кроме того, в Крыму реализуются программы реабилитации для пострадавших от боевых травм с поражением опорно-двигательной системы. "Есть достаточно уникальные методики диагностики, например, система оптической топографии, которая позволяет исследовать опорно-двигательную систему и получить полный кинетический портрет пациента", – отметила она.В этом направлении работают и ведомственные санатории, и специализированные реабилитационные центры, добавила она. В их числе "Военный санаторий "Крым" Минобороны России, Сакский военный клинический санаторий им. Н.И. Пирогова и санаторий им. Н.Н. Бурденко (Саки)."Работает также ялтинский Санаторий Кирова в данной программе и несколько центров Симферополя", – уточнила Бирюкова.Она подчеркнула, что КФУ как один из основных партнеров Министерства курортов и туризма Крыма сейчас разрабатывает новые программы по разным направлениям в санаторно-курортной отрасли. В том числе программы когнитивной и двигательной рекреации с использованием цифровых терренкуров, методик нейрореабилитации и адаптивного биоуправления.Ранее глава РК Сергей Аксенов сообщил, что Министерство труда и социальной защиты Республики Крым совместно с фондом "Защитники Отечества" разработало программу "Возрождение", направленную на комплексную реабилитацию участников СВО, получивших инвалидность при выполнении воинского долга. Программа стартует 31 мая. Отдельная программа для членов семей погибших бойцов уже работает с 31 марта.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лечение и оздоровление ветеранов СВО в Крыму: как получить услугу Более 11 млрд выделят для помощи получившим инвалидность бойцам СВО
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/1c/1123684263_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_5192139e1189112bc3f8f9d2cf6988d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
санатории крыма, реабилитация, помощь бойцам сво, крым, кфу (крымский федеральный университет), новости крыма, здоровье
Реабилитация бойцов СВО в Крыму: что предлагают санатории

В Крыму разработаны специальные программы реабилитации бойцов СВО

13:33 11.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАрмейский госпиталь №2
Армейский госпиталь №2 - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Крымские ученые разработали для бойцов СВО специальную программу реабилитации, которую используют в своей работе санатории и специализированные центры республики. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала доцент кафедры физиологии человека и животных и биофизики КФУ им. Вернадского Елена Бирюкова.
По ее словам, по сравнению с другими регионами сегодня "Крым достаточно серьезно уходит вперед в направлении программ, связанных с реабилитацией при посттравматическом стрессовом расстройстве и боевой травме в санаторно-курортной отрасли". Особое внимание уделяют реабилитации участников специальной военной операции.
"Мы включились, наверное, в первую очередь. На базе центра была разработана программа когнитивной реабилитации центральной нервной системы при посттравматическом стрессовом расстройстве. Она сейчас передана в разные организации, и уже порядка пяти из них работают по нашей программе ПТСР", – рассказала Бирюкова.
Разработанная программа позволяет сопровождать пациентов на третьем, амбулаторном, этапе реабилитации достаточно долго, что очень важно, отметила она.
Кроме того, в Крыму реализуются программы реабилитации для пострадавших от боевых травм с поражением опорно-двигательной системы.
"Есть достаточно уникальные методики диагностики, например, система оптической топографии, которая позволяет исследовать опорно-двигательную систему и получить полный кинетический портрет пациента", – отметила она.
В этом направлении работают и ведомственные санатории, и специализированные реабилитационные центры, добавила она. В их числе "Военный санаторий "Крым" Минобороны России, Сакский военный клинический санаторий им. Н.И. Пирогова и санаторий им. Н.Н. Бурденко (Саки).
"Работает также ялтинский Санаторий Кирова в данной программе и несколько центров Симферополя", – уточнила Бирюкова.
Она подчеркнула, что КФУ как один из основных партнеров Министерства курортов и туризма Крыма сейчас разрабатывает новые программы по разным направлениям в санаторно-курортной отрасли. В том числе программы когнитивной и двигательной рекреации с использованием цифровых терренкуров, методик нейрореабилитации и адаптивного биоуправления.
Ранее глава РК Сергей Аксенов сообщил, что Министерство труда и социальной защиты Республики Крым совместно с фондом "Защитники Отечества" разработало программу "Возрождение", направленную на комплексную реабилитацию участников СВО, получивших инвалидность при выполнении воинского долга. Программа стартует 31 мая. Отдельная программа для членов семей погибших бойцов уже работает с 31 марта.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Лечение и оздоровление ветеранов СВО в Крыму: как получить услугу
Более 11 млрд выделят для помощи получившим инвалидность бойцам СВО
 
Радио "Спутник в Крыму"Санатории КрымаРеабилитацияПомощь бойцам СВОКрымКФУ (Крымский федеральный университет)Новости КрымаЗдоровье
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:17В Крыму в курортный сезон остановят все ремонты набережных
14:03Лавров оценил развитие российско-американских отношений
13:59ВС РФ нанесли восемь групповых ударов по военным объектам на Украине
13:52Аксенов рекомендует туристам ехать в Крым через исторические регионы
13:37Встреча состоялась: Дмитриев в Петербурге пообщался с Уиткоффом
13:35На Крымском мосту сократят время ожидания досмотра – Аксенов
13:33Реабилитация бойцов СВО в Крыму: что предлагают санатории
13:28Тополя Победы высадили в Керчи в годовщину освобождения города
13:16В Крыму все пляжи полностью очищены от мазута - Аксенов
13:10Залужный: в случае конфликта западные армии будут быстро разгромлены
13:04Выставка к 80-летию Победы открылась в Симферополе
12:53ВСУ продолжают удары по российским энергообъектам
12:46Участник программы "Время героев" стал советником губернатора Севастополя
12:39Новый пассажирский поезд Таганрог – Симферополь отправится в Крым
12:22Китай увеличит пошлины на товары из США до 125%
12:21Аграрии Донбасса и Новороссии получат 5 млрд рублей господдержки
12:06Снег в Крыму в апреле: норма или аномалия
11:44Непогода оставила без света более 30 населенных пунктов в Крыму
11:28Поезда из Крыма пойдут в Северную Осетию и Кабардино-Балкарию
11:14Землетрясение в Мьянме: МЧС России завершает спасательную операцию
Лента новостейМолния