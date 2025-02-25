https://crimea.ria.ru/20250225/v-krymu-zapuskayut-novuyu-programmu-reabilitatsii-boytsov-svo-1144468551.html

В Крыму запускают новую программу реабилитации бойцов СВО "Возрождение"

В Крыму запускают новую программу реабилитации бойцов СВО "Возрождение" - РИА Новости Крым, 25.02.2025

В Крыму запускают новую программу реабилитации бойцов СВО "Возрождение"

В Крыму разработали программу реабилитации для участников спецоперации, которая стартует 31 мая. Отдельная программа предусмотрена для членов семей погибших... РИА Новости Крым, 25.02.2025

2025-02-25T16:00

2025-02-25T16:00

2025-02-25T16:01

крым

сергей аксенов

участники сво

ветераны сво

общество

реабилитация

новости крыма

помощь бойцам сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. В Крыму разработали программу реабилитации для участников спецоперации, которая стартует 31 мая. Отдельная программа предусмотрена для членов семей погибших бойцов. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов.Программа начинает действовать с 31 мая и рассчитана на 21 день. В этот период бойцы смогут получить всестороннюю помощь и поддержку для физической реабилитации и социальной адаптации.Более подробно об условиях прохождения программы можно узнать у ее социальных координаторов.Ранее в Крыму началась регистрация участников на региональную кадровую программу "Герои Крыма", цель которой – подготовка участников СВО к работе в органах власти, учреждениях, организациях и предприятиях полуострова. Те участники СВО, которые сейчас находятся на передовой, смогут принять участие в программе после возвращения со службы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму показали развитие центра "Возрождение" после национализацииЛечение и оздоровление ветеранов СВО в Крыму: как получить услугуБолее 11 млрд выделят для помощи получившим инвалидность бойцам СВО

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, участники сво, ветераны сво, общество, реабилитация, новости крыма, помощь бойцам сво