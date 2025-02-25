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В Крыму запускают новую программу реабилитации бойцов СВО "Возрождение" - РИА Новости Крым, 25.02.2025
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В Крыму запускают новую программу реабилитации бойцов СВО "Возрождение"
В Крыму запускают новую программу реабилитации бойцов СВО "Возрождение" - РИА Новости Крым, 25.02.2025
В Крыму запускают новую программу реабилитации бойцов СВО "Возрождение"
В Крыму разработали программу реабилитации для участников спецоперации, которая стартует 31 мая. Отдельная программа предусмотрена для членов семей погибших... РИА Новости Крым, 25.02.2025
2025-02-25T16:00
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крым
сергей аксенов
участники сво
ветераны сво
общество
реабилитация
новости крыма
помощь бойцам сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. В Крыму разработали программу реабилитации для участников спецоперации, которая стартует 31 мая. Отдельная программа предусмотрена для членов семей погибших бойцов. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов.Программа начинает действовать с 31 мая и рассчитана на 21 день. В этот период бойцы смогут получить всестороннюю помощь и поддержку для физической реабилитации и социальной адаптации.Более подробно об условиях прохождения программы можно узнать у ее социальных координаторов.Ранее в Крыму началась регистрация участников на региональную кадровую программу "Герои Крыма", цель которой – подготовка участников СВО к работе в органах власти, учреждениях, организациях и предприятиях полуострова. Те участники СВО, которые сейчас находятся на передовой, смогут принять участие в программе после возвращения со службы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму показали развитие центра "Возрождение" после национализацииЛечение и оздоровление ветеранов СВО в Крыму: как получить услугуБолее 11 млрд выделят для помощи получившим инвалидность бойцам СВО
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РИА Новости Крым
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крым, сергей аксенов, участники сво, ветераны сво, общество, реабилитация, новости крыма, помощь бойцам сво
В Крыму запускают новую программу реабилитации бойцов СВО "Возрождение"

В Крыму запускают программы реабилитации участников СВО и семей погибших бойцов – Аксенов

16:00 25.02.2025 (обновлено: 16:01 25.02.2025)
 
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваРеабилитационный центр "Возрождение" в поселке Заозерное в Крыму
Реабилитационный центр Возрождение в поселке Заозерное в Крыму
© Telegram-канал Владимира Константинова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. В Крыму разработали программу реабилитации для участников спецоперации, которая стартует 31 мая. Отдельная программа предусмотрена для членов семей погибших бойцов. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов.
"Министерство труда и социальной защиты Республики Крым совместно с фондом "Защитники Отечества" разработало программу "Возрождение", направленную на комплексную реабилитацию участников СВО, которые получили инвалидность в ходе выполнения своего воинского долга", - написал он.
Программа начинает действовать с 31 мая и рассчитана на 21 день. В этот период бойцы смогут получить всестороннюю помощь и поддержку для физической реабилитации и социальной адаптации.
"Отдельная программа предусмотрена для членов семей наших погибших воинов. Она направлена на оказание необходимой помощи тем, кто потерял своих близких. Эта программа будет длиться 14 дней и начнется с 10 марта", - сообщил глава республики.
Более подробно об условиях прохождения программы можно узнать у ее социальных координаторов.
Ранее в Крыму началась регистрация участников на региональную кадровую программу "Герои Крыма", цель которой – подготовка участников СВО к работе в органах власти, учреждениях, организациях и предприятиях полуострова. Те участники СВО, которые сейчас находятся на передовой, смогут принять участие в программе после возвращения со службы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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