https://crimea.ria.ru/20250123/bolee-11-mlrd-vydelyat-dlya-pomoschi-poluchivshim-invalidnost-boytsam-svo-1143592728.html

Более 11 млрд выделят для помощи получившим инвалидность бойцам СВО

Более 11 млрд выделят для помощи получившим инвалидность бойцам СВО - РИА Новости Крым, 23.01.2025

Более 11 млрд выделят для помощи получившим инвалидность бойцам СВО

Бойцам специальной военной операции, получившим инвалидность, окажут помощь на сумму в более 11 млрд рублей. Об этом на заседании правительства заявил его... РИА Новости Крым, 23.01.2025

2025-01-23T15:01

2025-01-23T15:01

2025-01-23T15:03

михаил мишустин

правительство россии

новости сво

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помощь бойцам сво

инвалидность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Бойцам специальной военной операции, получившим инвалидность, окажут помощь на сумму в более 11 млрд рублей. Об этом на заседании правительства заявил его председатель Михаил Мишустин. Он отметил, что эти люди исполнили свой долг и теперь и нуждаются в помощи со стороны государства. В декабре прошлого года был опубликован указ президента России Владимира Путина, согласно которому выплаты в размере 4 миллионов рублей участникам СВО, получившим инвалидность из-за ранения, распространены на сотрудников Росгвардии, ФСБ, волонтеров и командированных в зону спецоперации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пять ветеранов СВО с инвалидностью адаптировали свое жильеСанатории для ветеранов СВО - что предлагает Соцфонд в 2025 годуВ Крыму национализированный центр отдали под реабилитацию ветеранов СВО

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, правительство россии, новости сво, герои сво, помощь бойцам сво, инвалидность, новости