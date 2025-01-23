Более 11 млрд выделят для помощи получившим инвалидность бойцам СВО
Для помощи получившим инвалидность бойцам СВО выделят 11 млрд 300 млн рублей
15:01 23.01.2025 (обновлено: 15:03 23.01.2025)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАрмейский госпиталь №2
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Бойцам специальной военной операции, получившим инвалидность, окажут помощь на сумму в более 11 млрд рублей. Об этом на заседании правительства заявил его председатель Михаил Мишустин.
"По поручению президента, выделим Фонду "Защитники Отечества" из федерального бюджета более 11 млрд 300 млн рублей. Средства эти пойдут на единовременные выплаты тем гражданам, которые в ходе спецоперации получили ранения, повлекшие наступление инвалидности", - заявил Мишустин.
Он отметил, что эти люди исполнили свой долг и теперь и нуждаются в помощи со стороны государства.
"Такая социальная поддержка должна помочь им преодолеть последствия ранений, пройти реабилитацию, чтобы минимизировать тот ущерб, который был нанесен здоровью, и как можно быстрее вернуться домой, к родным, друзьям", - подчеркнул председатель правительства РФ.
В декабре прошлого года был опубликован указ президента России Владимира Путина, согласно которому выплаты в размере 4 миллионов рублей участникам СВО, получившим инвалидность из-за ранения, распространены на сотрудников Росгвардии, ФСБ, волонтеров и командированных в зону спецоперации.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: