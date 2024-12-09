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В России расширен список получателей выплат по ранению в зоне СВО

В России расширен список получателей выплат по ранению в зоне СВО - РИА Новости Крым, 09.12.2024

В России расширен список получателей выплат по ранению в зоне СВО

Выплаты в размере 4 миллионов рублей участникам СВО, получившим инвалидность из-за ранения, распространены на сотрудников Росгвардии, ФСБ, волонтеров и... РИА Новости Крым, 09.12.2024

2024-12-09T18:10

2024-12-09T18:10

2024-12-09T18:12

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владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Выплаты в размере 4 миллионов рублей участникам СВО, получившим инвалидность из-за ранения, распространены на сотрудников Росгвардии, ФСБ, волонтеров и командированных в зону спецоперации. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник.Аналогичная выплата по новому указу распространяется на сотрудников Росгвардии, спасателей МЧС, воинских волонтеров, командированных в зону спецоперации государственных и муниципальных служащих.14 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о повышении единовременной выплаты до 4 миллионов рублей бойцам СВО, получившим в бою увечья, которые повлекли инвалидность. Накануне глава государства подписал указ о дифференциации единовременных выплат за ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выплаты по инвалидности бойцам СВО - в Кремле разъяснили положения указаВ Крыму участники СВО могут получить льготы без удостоверения ветеранаБойцы спецоперации смогут получить средства реабилитации без заявления

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, владимир путин (политик), россия, закон и право, новости сво