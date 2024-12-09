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В России расширен список получателей выплат по ранению в зоне СВО - РИА Новости Крым, 09.12.2024
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В России расширен список получателей выплат по ранению в зоне СВО
В России расширен список получателей выплат по ранению в зоне СВО - РИА Новости Крым, 09.12.2024
В России расширен список получателей выплат по ранению в зоне СВО
Выплаты в размере 4 миллионов рублей участникам СВО, получившим инвалидность из-за ранения, распространены на сотрудников Росгвардии, ФСБ, волонтеров и... РИА Новости Крым, 09.12.2024
2024-12-09T18:10
2024-12-09T18:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Выплаты в размере 4 миллионов рублей участникам СВО, получившим инвалидность из-за ранения, распространены на сотрудников Росгвардии, ФСБ, волонтеров и командированных в зону спецоперации. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник.Аналогичная выплата по новому указу распространяется на сотрудников Росгвардии, спасателей МЧС, воинских волонтеров, командированных в зону спецоперации государственных и муниципальных служащих.14 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о повышении единовременной выплаты до 4 миллионов рублей бойцам СВО, получившим в бою увечья, которые повлекли инвалидность. Накануне глава государства подписал указ о дифференциации единовременных выплат за ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выплаты по инвалидности бойцам СВО - в Кремле разъяснили положения указаВ Крыму участники СВО могут получить льготы без удостоверения ветеранаБойцы спецоперации смогут получить средства реабилитации без заявления
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РИА Новости Крым
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новости, владимир путин (политик), россия, закон и право, новости сво
В России расширен список получателей выплат по ранению в зоне СВО

4 миллиона участникам СВО при инвалидности по ранению получат не только военные – указ

18:10 09.12.2024 (обновлено: 18:12 09.12.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Выплаты в размере 4 миллионов рублей участникам СВО, получившим инвалидность из-за ранения, распространены на сотрудников Росгвардии, ФСБ, волонтеров и командированных в зону спецоперации. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник.

"Военнослужащим органов федеральной службы безопасности…в случае, если увечье (ран, травма, контузия) повлекло за собой наступление инвалидности, осуществляется единовременная выплата в размере 4 миллиона рублей с учетом единовременной выплаты, произведенной при получении этого увечья", – сказано в документе.

Аналогичная выплата по новому указу распространяется на сотрудников Росгвардии, спасателей МЧС, воинских волонтеров, командированных в зону спецоперации государственных и муниципальных служащих.
14 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о повышении единовременной выплаты до 4 миллионов рублей бойцам СВО, получившим в бою увечья, которые повлекли инвалидность. Накануне глава государства подписал указ о дифференциации единовременных выплат за ранения.
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