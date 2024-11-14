https://crimea.ria.ru/20241114/poluchivshie-invalidnost-boytsy-svo-poluchat-edinovremenno-4-mln-rubley--1141851646.html

Получившим инвалидность бойцам СВО увеличили единовременную выплату

Получившим инвалидность бойцам СВО увеличили единовременную выплату - РИА Новости Крым, 14.11.2024

Получившим инвалидность бойцам СВО увеличили единовременную выплату

Бойцам СВО, получившим в бою увечья, которые повлекли инвалидность, единовременно выплатят 4 млн рублей. Указ подписал президент России Владимир Путин, текст... РИА Новости Крым, 14.11.2024

2024-11-14T12:25

2024-11-14T12:25

2024-11-14T12:40

выплаты и компенсации

владимир путин (политик)

ветераны сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Бойцам СВО, получившим в бою увечья, которые повлекли инвалидность, единовременно выплатят 4 млн рублей. Указ подписал президент России Владимир Путин, текст размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Если увечье получено в период с 24 февраля 2022 года до даты вступления в силу указа, выплата производится Государственным фондом поддержки участников военной операции "Защитники Отечества" с учетом единовременной выплаты, произведенной при получении этого увечья.Указ вступает в силу 14 ноябряНакануне глава государства подписал указ о дифференциации единовременных выплат за ранения.В правительстве РФ уточнили, что дифференциация выплат позволит оказать существенную поддержку военнослужащим, получившим тяжелые увечья и травмы. Согласно постановлению, в этом случае полагается единовременная выплата в 3 млн рублей. Военнослужащим с легкими ранениями установлена выплата в 1 млн рублей. В случае иных травм выплата составит 100 тыс. рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в два раза увеличили выплаты контрактникам в зоне СВОВоенные смогут получить компенсацию за использование личного автомобиляВ Крыму участники СВО могут получить льготы без удостоверения ветерана

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выплаты и компенсации, владимир путин (политик), ветераны сво, герои сво, помощь бойцам сво, инвалидность, новости