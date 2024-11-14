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Получившим инвалидность бойцам СВО увеличили единовременную выплату - РИА Новости Крым, 14.11.2024
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Получившим инвалидность бойцам СВО увеличили единовременную выплату
Получившим инвалидность бойцам СВО увеличили единовременную выплату - РИА Новости Крым, 14.11.2024
Получившим инвалидность бойцам СВО увеличили единовременную выплату
Бойцам СВО, получившим в бою увечья, которые повлекли инвалидность, единовременно выплатят 4 млн рублей. Указ подписал президент России Владимир Путин, текст... РИА Новости Крым, 14.11.2024
2024-11-14T12:25
2024-11-14T12:40
выплаты и компенсации
владимир путин (политик)
ветераны сво
герои сво
помощь бойцам сво
инвалидность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Бойцам СВО, получившим в бою увечья, которые повлекли инвалидность, единовременно выплатят 4 млн рублей. Указ подписал президент России Владимир Путин, текст размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Если увечье получено в период с 24 февраля 2022 года до даты вступления в силу указа, выплата производится Государственным фондом поддержки участников военной операции "Защитники Отечества" с учетом единовременной выплаты, произведенной при получении этого увечья.Указ вступает в силу 14 ноябряНакануне глава государства подписал указ о дифференциации единовременных выплат за ранения.В правительстве РФ уточнили, что дифференциация выплат позволит оказать существенную поддержку военнослужащим, получившим тяжелые увечья и травмы. Согласно постановлению, в этом случае полагается единовременная выплата в 3 млн рублей. Военнослужащим с легкими ранениями установлена выплата в 1 млн рублей. В случае иных травм выплата составит 100 тыс. рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в два раза увеличили выплаты контрактникам в зоне СВОВоенные смогут получить компенсацию за использование личного автомобиляВ Крыму участники СВО могут получить льготы без удостоверения ветерана
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выплаты и компенсации, владимир путин (политик), ветераны сво, герои сво, помощь бойцам сво, инвалидность, новости
Получившим инвалидность бойцам СВО увеличили единовременную выплату

Выплаты для получивших инвалидность бойцов спецоперации увеличили до 4 млн рублей

12:25 14.11.2024 (обновлено: 12:40 14.11.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкГоспиталь спецназа "Ахмат" и 4-й отдельный медико-санитарный батальон в зоне СВО
Госпиталь спецназа Ахмат и 4-й отдельный медико-санитарный батальон в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Бойцам СВО, получившим в бою увечья, которые повлекли инвалидность, единовременно выплатят 4 млн рублей. Указ подписал президент России Владимир Путин, текст размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Установить, что в случае, если увечье (ранение, травма, контузия) повлекло за собой наступление инвалидности, такому лицу осуществляется единовременная выплата в размере 4 млн рублей с учетом единовременной выплаты, произведенной при получении этого увечья", - говорится в тексте документа.
Если увечье получено в период с 24 февраля 2022 года до даты вступления в силу указа, выплата производится Государственным фондом поддержки участников военной операции "Защитники Отечества" с учетом единовременной выплаты, произведенной при получении этого увечья.
Указ вступает в силу 14 ноября
Накануне глава государства подписал указ о дифференциации единовременных выплат за ранения.
В правительстве РФ уточнили, что дифференциация выплат позволит оказать существенную поддержку военнослужащим, получившим тяжелые увечья и травмы. Согласно постановлению, в этом случае полагается единовременная выплата в 3 млн рублей.
Военнослужащим с легкими ранениями установлена выплата в 1 млн рублей. В случае иных травм выплата составит 100 тыс. рублей.
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