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В Севастополе в два раза увеличили выплаты контрактникам в зоне СВО - РИА Новости Крым, 01.08.2024
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В Севастополе в два раза увеличили выплаты контрактникам в зоне СВО
В Севастополе в два раза увеличили выплаты контрактникам в зоне СВО - РИА Новости Крым, 01.08.2024
В Севастополе в два раза увеличили выплаты контрактникам в зоне СВО
Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T17:36
2024-08-01T17:36
севастополь
михаил развожаев
герои сво
ветераны сво
общество
служба по контракту
служба в вс рф по контракту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе в два раза увеличили региональную выплату воинам, заключившим контракт с Министерством обороны России и отправившимся в зону проведения спецоперации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.Кроме того, из резервного фонда региона выделили 100 миллионов рублей на выплаты участникам специальной военной операции, членам семей погибших на Украине героев и другим категориям граждан, имеющим право на бесплатное предоставление земельного участка."Ранее мы вместе с депутатским корпусом внесли поправки в городское законодательство, и теперь на выбор можно получить или деньги, или земельный участок. Очередь на землю и на получение выплаты остается общей", - уточнил губернатор.31 июля президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военным, которые заключат контракт на участие в спецоперации с 1 августа по 31 декабря. Выплата устанавливается гражданам России, призванным на военную службу по мобилизации в ВС РФ, военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в ВС (за исключением военнослужащих, замещающих воинские должности курсантов военных профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении министерства обороны РФ), иным гражданам РФ и иностранным лицам.Ранее Михаил Развожаев рассказал, по какому алгоритму будет проходить оформление выплаты. Департамент по имущественным и земельным отношениям должен направить гражданам уведомление о том, что они могут получить денежную компенсацию. На принятие решения у тех, кто получит уведомления, есть 30 дней.Уведомления по поручению губернатора начнут рассылать с понедельника, 5 августа.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал указ о выплате контрактникам на СВО по 400 тысяч рублейВ Севастополе определили 102 участка для выделения участникам СВОНазван размер выплат погибшим и пострадавшим в Севастополе при атаке ВСУ
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севастополь, михаил развожаев, герои сво, ветераны сво, общество, служба по контракту, служба в вс рф по контракту
В Севастополе в два раза увеличили выплаты контрактникам в зоне СВО

В Севастополе подписавшие контракт в зону СВО получат по 800 тысяч рублей – Развожаев

17:36 01.08.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе в два раза увеличили региональную выплату воинам, заключившим контракт с Министерством обороны России и отправившимся в зону проведения спецоперации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Соответствующий указ накануне подписал наш президент. Теперь наши воины, которые будут отправляться на поля специальной военной операции, будут получать 800 тысяч рублей: 400 тысяч из федерального бюджета и еще 400 — из регионального", - сообщил он.

Кроме того, из резервного фонда региона выделили 100 миллионов рублей на выплаты участникам специальной военной операции, членам семей погибших на Украине героев и другим категориям граждан, имеющим право на бесплатное предоставление земельного участка.
"Ранее мы вместе с депутатским корпусом внесли поправки в городское законодательство, и теперь на выбор можно получить или деньги, или земельный участок. Очередь на землю и на получение выплаты остается общей", - уточнил губернатор.
31 июля президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военным, которые заключат контракт на участие в спецоперации с 1 августа по 31 декабря. Выплата устанавливается гражданам России, призванным на военную службу по мобилизации в ВС РФ, военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в ВС (за исключением военнослужащих, замещающих воинские должности курсантов военных профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении министерства обороны РФ), иным гражданам РФ и иностранным лицам.
Ранее Михаил Развожаев рассказал, по какому алгоритму будет проходить оформление выплаты. Департамент по имущественным и земельным отношениям должен направить гражданам уведомление о том, что они могут получить денежную компенсацию. На принятие решения у тех, кто получит уведомления, есть 30 дней.
Уведомления по поручению губернатора начнут рассылать с понедельника, 5 августа.
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СевастопольМихаил РазвожаевГерои СВОВетераны СВООбществоСлужба по контрактуСлужба в ВС РФ по контракту
 
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