https://crimea.ria.ru/20240801/v-sevastopole-v-dva-raza-uvelichili-vyplaty-kontraktnikam-v-zone-svo-1139295955.html

В Севастополе в два раза увеличили выплаты контрактникам в зоне СВО

В Севастополе в два раза увеличили выплаты контрактникам в зоне СВО - РИА Новости Крым, 01.08.2024

В Севастополе в два раза увеличили выплаты контрактникам в зоне СВО

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 01.08.2024

2024-08-01T17:36

2024-08-01T17:36

2024-08-01T17:36

севастополь

михаил развожаев

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служба по контракту

служба в вс рф по контракту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе в два раза увеличили региональную выплату воинам, заключившим контракт с Министерством обороны России и отправившимся в зону проведения спецоперации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.Кроме того, из резервного фонда региона выделили 100 миллионов рублей на выплаты участникам специальной военной операции, членам семей погибших на Украине героев и другим категориям граждан, имеющим право на бесплатное предоставление земельного участка."Ранее мы вместе с депутатским корпусом внесли поправки в городское законодательство, и теперь на выбор можно получить или деньги, или земельный участок. Очередь на землю и на получение выплаты остается общей", - уточнил губернатор.31 июля президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военным, которые заключат контракт на участие в спецоперации с 1 августа по 31 декабря. Выплата устанавливается гражданам России, призванным на военную службу по мобилизации в ВС РФ, военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в ВС (за исключением военнослужащих, замещающих воинские должности курсантов военных профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении министерства обороны РФ), иным гражданам РФ и иностранным лицам.Ранее Михаил Развожаев рассказал, по какому алгоритму будет проходить оформление выплаты. Департамент по имущественным и земельным отношениям должен направить гражданам уведомление о том, что они могут получить денежную компенсацию. На принятие решения у тех, кто получит уведомления, есть 30 дней.Уведомления по поручению губернатора начнут рассылать с понедельника, 5 августа.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал указ о выплате контрактникам на СВО по 400 тысяч рублейВ Севастополе определили 102 участка для выделения участникам СВОНазван размер выплат погибшим и пострадавшим в Севастополе при атаке ВСУ

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, герои сво, ветераны сво, общество, служба по контракту, служба в вс рф по контракту