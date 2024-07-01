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Назван размер выплат погибшим и пострадавшим в Севастополе при атаке ВСУ

Назван размер выплат погибшим и пострадавшим в Севастополе при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 01.07.2024

Назван размер выплат погибшим и пострадавшим в Севастополе при атаке ВСУ

Из резервного фонда правительства выделено 30 миллионов 800 тысяч рублей на выплаты членам семей погибших и пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Севастополь... РИА Новости Крым, 01.07.2024

2024-07-01T18:16

2024-07-01T18:16

2024-07-01T18:23

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атака всу на севастополь 23 июня 2024 года

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Из резервного фонда правительства выделено 30 миллионов 800 тысяч рублей на выплаты членам семей погибших и пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Севастополь 23 июня. Об этом сообщила директор департамента труда и социальной защиты населения города Елена Сулягина.Она отметила, что вопрос выплат в индивидуальном порядке отрабатывается с четырьмя семьями погибших."На сегодня уже поданы заявления двух семей. Начисления произведены. Я думаю, что сегодня или завтра люди на карту получат деньги", – отметила Сулягина.Работа с еще двумя семьями продолжается, добавила она."Одна семья только в пятницу получила свидетельство о смерти. Это семья Хариных. И семья Аверьяновых, они уехали в Магадан, мы получим документы определенным образом. От людей получили только заявления, все остальные документы были запрошены через СМЭВ (Система межведомственного электронного взаимодействия - ред.)", – уточнила Сулягина.Погибшую при ракетной атаке на Севастополь девочку похоронили на Кубани>>Сулягина отметила, что департамент отрабатывает списки нуждающихся в помощи людей, которые находятся в больницах Москвы и Севастополя. Что касается первых, по ее словам, вопросов, связанных с их социальным обеспечением нет. Некоторым пациентам севастопольских клиник "после выписки понадобятся либо костыли, либо инвалидные кресла", отметила она, заверив, что вопрос будет решен и никуда ехать людям не придется.Кроме того, она заявила, что более 15,5 млн рублей уже выплачено гражданам, имущество и автомобили которых пострадали при атаке 23 июня. "Все заявления, которые поданы люди, отработаны и выплаты произведены", – сказала Сулягина.Также Сулягина рассказала, как продвигается работа по выплатам 200 тысяч и 400 тысяч компенсаций на ущерб имуществу."По состоянию на сегодня мы знаем, что 45 судмедэкспертиз поступило в Следственный комитет. Мы находимся в контакте с СК, всем людям отзвонились и еще раз персонально проконсультировали о том, каким образом подавать документы", – отметила Сулягина.По словам директора департамента внутренней политики Севастополя Сергея Бездольного, в работе еще 98 заявлений в стадии оформления актов (о повреждении имущества) и 39 автотранспортных средств. 27 из 29 поступивших в городскую комиссию обращений уже отработаны. Задачи распределены между соответствующими департаментами правительства. "После окончания оценочных мероприятий все поступит в городскую комиссию", – добавил он.Бездольный добавил, что в городе продолжает работу штаб по возврату личных вещей, которые были оставлены людьми на пляже Учкуевка во время ракетной атаки ВСУ в позапрошлое воскресенье. Он отметил, что найденные вещи по итогам проведенной работы были переданы владельцам из других регионов, в частности в Москву и Магадан."Находили волонтеры мобильный телефон, установили хозяйку и отправили в Москву. Обращался заммера Магадана за личными вещами Софии, их нашли, собрали и передали родственникам. В настоящий момент работа штаба продолжается. В зависимости от обращений людей будем принимать решение, как работать дальше", – заключил Бездольный.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что выплаты по ущербу здоровью и в случае гибели будут полностью выплачены в соответствии с федеральным законодательством.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый сигнал "Баллистика" в Севастополе: когда и как он будет появляться В Севастополе появится около 600 новых укрытий блиндажного типа "Запишите видео за деньги": жителей Севастополя атакует ЦИПсО

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