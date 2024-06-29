https://crimea.ria.ru/20240629/zapishite-video-za-dengi-zhiteley-sevastopolya-atakuet-tsipso-1138456772.html
"Запишите видео за деньги": жителей Севастополя атакует ЦИПсО
"Запишите видео за деньги": жителей Севастополя атакует ЦИПсО - РИА Новости Крым, 29.06.2024
"Запишите видео за деньги": жителей Севастополя атакует ЦИПсО
После утренней атаки на Севастополь горожане стали получать предложения записывать за вознаграждения на видео ложные жалобы о якобы неработающих в городе... РИА Новости Крым, 29.06.2024
2024-06-29T15:37
2024-06-29T15:37
2024-06-29T15:39
михаил развожаев
центр информационно-психологических операций (ципсо)
новости
севастополь
киберпреступность
кибербезопасность
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111095/14/1110951438_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_d5c509b6aefcb442b11d5676760eb393.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. После утренней атаки на Севастополь горожане стали получать предложения записывать за вознаграждения на видео ложные жалобы о якобы неработающих в городе системах оповещения. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его данным, за такое видео предлагают денежное вознаграждение. При этом на самом деле "Севастопольский центр развития гражданского общества" находится в стадии ликвидации и сообщения от его имени являются фейком.Также губернатор назвал ложью информацию в проукраинских каналах о том, что в городе во время субботней ракетной атаки якобы не работала система оповещения. При этом он отметил, что сигнал пока действительно слышен не на всех улицах, но дополнительное оборудование уже закуплено и скоро заработает.Развожаев подчеркнул, что такие сообщения нужны врагу для дестабилизации обстановки в городе и обратился к севастопольцам с просьбой не вступать в переписки с незнакомцами, не распространять недостоверную информацию и любые данные, которые могут быть полезны врагу, а также доверять только официальным источникам.При ракетной атаке на Севастополь утром в субботу пострадали трое мирных жителей. Две воздушные цели были уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы, осколки упали на побережье, сообщал ранее Развожаев.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе доработают систему оповещения после атаки ВСУВ Севастополе расширен перечень объектов для укрытий при тревогах – указВ Севастополе назвали штрафы за недопуск людей на территорию при тревоге
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111095/14/1110951438_156:0:640:363_1920x0_80_0_0_8d54bdde8f7e3192967501ce8f9b9eee.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил развожаев, центр информационно-психологических операций (ципсо), новости, севастополь, киберпреступность, кибербезопасность, безопасность
"Запишите видео за деньги": жителей Севастополя атакует ЦИПсО
В ЦИПсО запустили фейки после атаки на Севастополь – Развожаев
15:37 29.06.2024 (обновлено: 15:39 29.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. После утренней атаки на Севастополь горожане стали получать предложения записывать за вознаграждения на видео ложные жалобы о якобы неработающих в городе системах оповещения. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня сразу после атаки в разные чаты людям начали писать ЦИПсОшники, представляясь общественной организацией "Севастопольский центр развития гражданского общества". Людей просят записать видеообращение, в котором они должны просить "установку дополнительных сирен для оповещения о воздушной тревоге и систем ПВО в Севастополе", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его данным, за такое видео предлагают денежное вознаграждение. При этом на самом деле "Севастопольский центр развития гражданского общества" находится в стадии ликвидации и сообщения от его имени являются фейком.
Также губернатор назвал ложью информацию в проукраинских каналах о том, что в городе во время субботней ракетной атаки якобы не работала система оповещения. При этом он отметил, что сигнал пока действительно слышен не на всех улицах, но дополнительное оборудование уже закуплено и скоро заработает.
Развожаев подчеркнул, что такие сообщения нужны врагу для дестабилизации обстановки в городе и обратился к севастопольцам с просьбой не вступать в переписки с незнакомцами, не распространять недостоверную информацию и любые данные, которые могут быть полезны врагу, а также доверять только официальным источникам.
При ракетной атаке на Севастополь утром в субботу пострадали трое мирных
жителей. Две воздушные цели
были уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы, осколки упали на побережье, сообщал ранее Развожаев.
Читайте также на РИА Новости Крым: