https://crimea.ria.ru/20240629/zapishite-video-za-dengi-zhiteley-sevastopolya-atakuet-tsipso-1138456772.html

"Запишите видео за деньги": жителей Севастополя атакует ЦИПсО

"Запишите видео за деньги": жителей Севастополя атакует ЦИПсО - РИА Новости Крым, 29.06.2024

"Запишите видео за деньги": жителей Севастополя атакует ЦИПсО

После утренней атаки на Севастополь горожане стали получать предложения записывать за вознаграждения на видео ложные жалобы о якобы неработающих в городе... РИА Новости Крым, 29.06.2024

2024-06-29T15:37

2024-06-29T15:37

2024-06-29T15:39

михаил развожаев

центр информационно-психологических операций (ципсо)

новости

севастополь

киберпреступность

кибербезопасность

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. После утренней атаки на Севастополь горожане стали получать предложения записывать за вознаграждения на видео ложные жалобы о якобы неработающих в городе системах оповещения. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его данным, за такое видео предлагают денежное вознаграждение. При этом на самом деле "Севастопольский центр развития гражданского общества" находится в стадии ликвидации и сообщения от его имени являются фейком.Также губернатор назвал ложью информацию в проукраинских каналах о том, что в городе во время субботней ракетной атаки якобы не работала система оповещения. При этом он отметил, что сигнал пока действительно слышен не на всех улицах, но дополнительное оборудование уже закуплено и скоро заработает.Развожаев подчеркнул, что такие сообщения нужны врагу для дестабилизации обстановки в городе и обратился к севастопольцам с просьбой не вступать в переписки с незнакомцами, не распространять недостоверную информацию и любые данные, которые могут быть полезны врагу, а также доверять только официальным источникам.При ракетной атаке на Севастополь утром в субботу пострадали трое мирных жителей. Две воздушные цели были уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы, осколки упали на побережье, сообщал ранее Развожаев.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе доработают систему оповещения после атаки ВСУВ Севастополе расширен перечень объектов для укрытий при тревогах – указВ Севастополе назвали штрафы за недопуск людей на территорию при тревоге

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, центр информационно-психологических операций (ципсо), новости, севастополь, киберпреступность, кибербезопасность, безопасность