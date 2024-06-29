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"Запишите видео за деньги": жителей Севастополя атакует ЦИПсО - РИА Новости Крым, 29.06.2024
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"Запишите видео за деньги": жителей Севастополя атакует ЦИПсО
"Запишите видео за деньги": жителей Севастополя атакует ЦИПсО - РИА Новости Крым, 29.06.2024
"Запишите видео за деньги": жителей Севастополя атакует ЦИПсО
После утренней атаки на Севастополь горожане стали получать предложения записывать за вознаграждения на видео ложные жалобы о якобы неработающих в городе... РИА Новости Крым, 29.06.2024
2024-06-29T15:37
2024-06-29T15:39
михаил развожаев
центр информационно-психологических операций (ципсо)
новости
севастополь
киберпреступность
кибербезопасность
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. После утренней атаки на Севастополь горожане стали получать предложения записывать за вознаграждения на видео ложные жалобы о якобы неработающих в городе системах оповещения. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его данным, за такое видео предлагают денежное вознаграждение. При этом на самом деле "Севастопольский центр развития гражданского общества" находится в стадии ликвидации и сообщения от его имени являются фейком.Также губернатор назвал ложью информацию в проукраинских каналах о том, что в городе во время субботней ракетной атаки якобы не работала система оповещения. При этом он отметил, что сигнал пока действительно слышен не на всех улицах, но дополнительное оборудование уже закуплено и скоро заработает.Развожаев подчеркнул, что такие сообщения нужны врагу для дестабилизации обстановки в городе и обратился к севастопольцам с просьбой не вступать в переписки с незнакомцами, не распространять недостоверную информацию и любые данные, которые могут быть полезны врагу, а также доверять только официальным источникам.При ракетной атаке на Севастополь утром в субботу пострадали трое мирных жителей. Две воздушные цели были уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы, осколки упали на побережье, сообщал ранее Развожаев.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе доработают систему оповещения после атаки ВСУВ Севастополе расширен перечень объектов для укрытий при тревогах – указВ Севастополе назвали штрафы за недопуск людей на территорию при тревоге
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РИА Новости Крым
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михаил развожаев, центр информационно-психологических операций (ципсо), новости, севастополь, киберпреступность, кибербезопасность, безопасность
"Запишите видео за деньги": жителей Севастополя атакует ЦИПсО

В ЦИПсО запустили фейки после атаки на Севастополь – Развожаев

15:37 29.06.2024 (обновлено: 15:39 29.06.2024)
 
© Fotolia / GlebstockХакер за компьютером. Архивное фото
Хакер за компьютером. Архивное фото
© Fotolia / Glebstock
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. После утренней атаки на Севастополь горожане стали получать предложения записывать за вознаграждения на видео ложные жалобы о якобы неработающих в городе системах оповещения. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Сегодня сразу после атаки в разные чаты людям начали писать ЦИПсОшники, представляясь общественной организацией "Севастопольский центр развития гражданского общества". Людей просят записать видеообращение, в котором они должны просить "установку дополнительных сирен для оповещения о воздушной тревоге и систем ПВО в Севастополе", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

По его данным, за такое видео предлагают денежное вознаграждение. При этом на самом деле "Севастопольский центр развития гражданского общества" находится в стадии ликвидации и сообщения от его имени являются фейком.
Также губернатор назвал ложью информацию в проукраинских каналах о том, что в городе во время субботней ракетной атаки якобы не работала система оповещения. При этом он отметил, что сигнал пока действительно слышен не на всех улицах, но дополнительное оборудование уже закуплено и скоро заработает.
Развожаев подчеркнул, что такие сообщения нужны врагу для дестабилизации обстановки в городе и обратился к севастопольцам с просьбой не вступать в переписки с незнакомцами, не распространять недостоверную информацию и любые данные, которые могут быть полезны врагу, а также доверять только официальным источникам.
При ракетной атаке на Севастополь утром в субботу пострадали трое мирных жителей. Две воздушные цели были уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы, осколки упали на побережье, сообщал ранее Развожаев.
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Михаил РазвожаевЦентр информационно-психологических операций (ЦИПсО)НовостиСевастопольКиберпреступностьКибербезопасностьБезопасность
 
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