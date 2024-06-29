https://crimea.ria.ru/20240629/2-vozdushnye-tseli-unichtozheny-nad-akvatoriey-sevastopolya-gde-upali-oskolki-1138449927.html

Две воздушные цели сбиты над акваторией Севастополя – где упали осколки

Две воздушные цели сбиты над акваторией Севастополя – где упали осколки - РИА Новости Крым, 29.06.2024

Две воздушные цели сбиты над акваторией Севастополя – где упали осколки

Две воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы, осколки упали на побережье, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.06.2024

2024-06-29T09:28

2024-06-29T09:28

2024-06-29T09:42

севастополь

новости

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

пво

вооруженные силы россии

атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Две воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы, осколки упали на побережье, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Предварительно, произошло возгорание травы в районе Ялтинского кольца. В Балаклаве осколками повреждена кровля частного дома, уточнил Развожаев.Ранее в субботу Развожаев сообщал о работе над городом системы противовоздушной обороны. До этого в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Накануне губернатор города подписал указ о допуске при тревогах в убежища организаций всех форм собственности, документ также определяет штрафы за невыполнение требований.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе появится около 600 новых укрытий блиндажного типаВ общественном транспорте Севастополя появятся "тревожные" аптечкиВ Севастополе доработают систему оповещения после атаки ВСУ

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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севастополь, новости, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, пво, вооруженные силы россии, атаки всу на крым