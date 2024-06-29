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Две воздушные цели сбиты над акваторией Севастополя – где упали осколки - РИА Новости Крым, 29.06.2024
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Две воздушные цели сбиты над акваторией Севастополя – где упали осколки
Две воздушные цели сбиты над акваторией Севастополя – где упали осколки - РИА Новости Крым, 29.06.2024
Две воздушные цели сбиты над акваторией Севастополя – где упали осколки
Две воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы, осколки упали на побережье, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.06.2024
2024-06-29T09:28
2024-06-29T09:42
севастополь
новости
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
пво
вооруженные силы россии
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Две воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы, осколки упали на побережье, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Предварительно, произошло возгорание травы в районе Ялтинского кольца. В Балаклаве осколками повреждена кровля частного дома, уточнил Развожаев.Ранее в субботу Развожаев сообщал о работе над городом системы противовоздушной обороны. До этого в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Накануне губернатор города подписал указ о допуске при тревогах в убежища организаций всех форм собственности, документ также определяет штрафы за невыполнение требований.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе появится около 600 новых укрытий блиндажного типаВ общественном транспорте Севастополя появятся "тревожные" аптечкиВ Севастополе доработают систему оповещения после атаки ВСУ
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, новости, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, пво, вооруженные силы россии, атаки всу на крым
Две воздушные цели сбиты над акваторией Севастополя – где упали осколки

Две воздушные цели уничтожены над акваторией Севастополя

09:28 29.06.2024 (обновлено: 09:42 29.06.2024)
 
© Министерство обороны РФРоссийские средства ПВО
Российские средства ПВО
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Две воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы, осколки упали на побережье, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Отражение ракетной атаки продолжается. По предварительной информации две воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы. Но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Предварительно, произошло возгорание травы в районе Ялтинского кольца. В Балаклаве осколками повреждена кровля частного дома, уточнил Развожаев.
Ранее в субботу Развожаев сообщал о работе над городом системы противовоздушной обороны. До этого в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Накануне губернатор города подписал указ о допуске при тревогах в убежища организаций всех форм собственности, документ также определяет штрафы за невыполнение требований.
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СевастопольНовостиМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяПВОВооруженные силы РоссииАтаки ВСУ на Крым
 
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