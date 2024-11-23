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ВСУ обстреляли больницу и газопровод в Новой Каховке
ВСУ обстреляли больницу и газопровод в Новой Каховке - РИА Новости Крым, 23.11.2024
ВСУ обстреляли больницу и газопровод в Новой Каховке
Жители Новой Каховки остались без газа из-за повреждения газопровода после атаки ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 23.11.2024
2024-11-23T16:35
2024-11-23T16:35
2024-11-23T16:35
новая каховка
владимир сальдо
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Жители Новой Каховки остались без газа из-за повреждения газопровода после атаки ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Также ВСУ обстреляли районную больницу в Каховке, там пострадал фасад здания и выбиты стекла, а также многоквартирный жилой дом, в результате чего была повреждена квартира местного жителя.Кроме того, обстрелам подверглись Голая Пристань, Алешки, Горностаевка, Каиры, Обрывки, Заводовка и Сергеевка, выпустив 34 снаряда, добавил Сальдо.Ранее боевики ВСУ ударили по школе и ЛЭП на Херсонщине, в результате чего пострадал мирный житель.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Боевики ВСУ ранили 82-летнюю старушку на ХерсонщинеПри массированном обстреле села Херсонщины ранены пенсионеркаВСУ из артиллерии атаковали сельсовет и жилые дома в Запорожской области
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новая каховка, владимир сальдо, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости
ВСУ обстреляли больницу и газопровод в Новой Каховке
Украинские боевики атаковали районную больницу и газопровод в Новой Каховке
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Жители Новой Каховки остались без газа из-за повреждения газопровода после атаки ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Враг нанес террористический удар по Новой Каховке. В результате повреждения получил газопровод низкого давления, из-за чего местные жители остались без газоснабжения. Аварийные бригады скоро приступят к ремонту"
Также ВСУ обстреляли районную больницу в Каховке, там пострадал фасад здания и выбиты стекла, а также многоквартирный жилой дом, в результате чего была повреждена квартира местного жителя.
Кроме того, обстрелам подверглись Голая Пристань, Алешки, Горностаевка, Каиры, Обрывки, Заводовка и Сергеевка, выпустив 34 снаряда, добавил Сальдо.
Ранее боевики ВСУ ударили по школе и ЛЭП на Херсонщине, в результате чего пострадал мирный житель.
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