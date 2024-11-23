https://crimea.ria.ru/20241123/ministr-oborony-frg-konflikt-na-ukraine-perestal-byt-regionalnym-1142085213.html

Министр обороны ФРГ: конфликт на Украине перестал быть региональным

Министр обороны ФРГ: конфликт на Украине перестал быть региональным - РИА Новости Крым, 23.11.2024

Министр обороны ФРГ: конфликт на Украине перестал быть региональным

Министр обороны Германии Борис Писториус признал, что вооруженный конфликт на Украине уже давно перестал быть региональным, пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 23.11.2024

2024-11-23T20:21

2024-11-23T20:21

2024-11-23T20:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Министр обороны Германии Борис Писториус признал, что вооруженный конфликт на Украине уже давно перестал быть региональным, пишет РИА Новости со ссылкой на западные информагентства.По его словам, Россия якобы уже давно "перевела экономику на военные рельсы" и теперь за три месяца производит столько же боеприпасов, сколько все страны ЕС за год. Писториус считает, что Германии необходимо больше инвестировать в свою боеспособность.В четверг президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера после атак дальнобойными западными ракетами на Курскую и Брянскую области.По его словам, 19 ноября ВСУ атаковали шестью ракетами ATACMS объекты в Брянской области и 21 ноября — системами Storm Shadow в Курской. Глава государства отметил, что использование дальнобойного оружия для ударов по России без специалистов стран, где его изготовили, невозможно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Еще как посмеем": Володин предупредил о более мощных ответных ударах РФРоссия проведет испытания других подобных "Орешнику" систем – ПутинСрочное заявление Путина по ракетным ударам взбудоражило Запад

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новости, борис писториус, германия, украина, россия, политика, в мире