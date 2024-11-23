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Министр обороны ФРГ: конфликт на Украине перестал быть региональным - РИА Новости Крым, 23.11.2024
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Министр обороны ФРГ: конфликт на Украине перестал быть региональным
Министр обороны ФРГ: конфликт на Украине перестал быть региональным - РИА Новости Крым, 23.11.2024
Министр обороны ФРГ: конфликт на Украине перестал быть региональным
Министр обороны Германии Борис Писториус признал, что вооруженный конфликт на Украине уже давно перестал быть региональным, пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 23.11.2024
2024-11-23T20:21
2024-11-23T20:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Министр обороны Германии Борис Писториус признал, что вооруженный конфликт на Украине уже давно перестал быть региональным, пишет РИА Новости со ссылкой на западные информагентства.По его словам, Россия якобы уже давно "перевела экономику на военные рельсы" и теперь за три месяца производит столько же боеприпасов, сколько все страны ЕС за год. Писториус считает, что Германии необходимо больше инвестировать в свою боеспособность.В четверг президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера после атак дальнобойными западными ракетами на Курскую и Брянскую области.По его словам, 19 ноября ВСУ атаковали шестью ракетами ATACMS объекты в Брянской области и 21 ноября — системами Storm Shadow в Курской. Глава государства отметил, что использование дальнобойного оружия для ударов по России без специалистов стран, где его изготовили, невозможно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Еще как посмеем": Володин предупредил о более мощных ответных ударах РФРоссия проведет испытания других подобных "Орешнику" систем – ПутинСрочное заявление Путина по ракетным ударам взбудоражило Запад
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новости, борис писториус, германия, украина, россия, политика, в мире
Министр обороны ФРГ: конфликт на Украине перестал быть региональным

В Германии признали украинский конфликт не региональным

20:21 23.11.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Министр обороны Германии Борис Писториус признал, что вооруженный конфликт на Украине уже давно перестал быть региональным, пишет РИА Новости со ссылкой на западные информагентства.
"Конфликт на Украине уже "давно перестал быть региональной войной", заявил Писториус на мероприятии Фонда Фридриха Эберта в Арнсберге", - говорится в сообщении.
По его словам, Россия якобы уже давно "перевела экономику на военные рельсы" и теперь за три месяца производит столько же боеприпасов, сколько все страны ЕС за год. Писториус считает, что Германии необходимо больше инвестировать в свою боеспособность.
В четверг президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера после атак дальнобойными западными ракетами на Курскую и Брянскую области.
По его словам, 19 ноября ВСУ атаковали шестью ракетами ATACMS объекты в Брянской области и 21 ноября — системами Storm Shadow в Курской. Глава государства отметил, что использование дальнобойного оружия для ударов по России без специалистов стран, где его изготовили, невозможно.
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