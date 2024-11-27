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С честью решают задачи СВО: Белоусов поздравил морпехов с праздником

С честью решают задачи СВО: Белоусов поздравил морпехов с праздником - РИА Новости Крым, 27.11.2024

С честью решают задачи СВО: Белоусов поздравил морпехов с праздником

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил морских пехотинцев Вооруженных сил РФ с профессиональным праздником, отметив, что они с честью решают задачи... РИА Новости Крым, 27.11.2024

2024-11-27T12:21

2024-11-27T12:21

2024-11-27T12:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил морских пехотинцев Вооруженных сил РФ с профессиональным праздником, отметив, что они с честью решают задачи специальной военной операции.Министр подчеркнул, что ратные традиции, формировавшиеся в морской пехоте на протяжении трех веков, достойно продолжает нынешнее поколение военнослужащих.Белоусов отметил, что исключительную стойкость и верность воинскому долгу морские пехотинцы демонстрировали во многих легендарных битвах, в том числе, во время обороны Севастополя, в многочисленных сражениях Первой мировой войны и Великой Отечественной войны.Кроме того, российские морские пехотинцы с честью выполняли свой конституционный долг по борьбе с терроризмом на Северном Кавказе, в вооруженных конфликтах на постсоветском пространстве, в обеспечении безопасности в морских водах и не только России, но и за ее пределами, в том числе в борьбе против сомалийских пиратов в Индийском океане, а также с мировым терроризмом в Сирии, добавил Белоусов.Глава оборонного ведомства пожелал военнослужащим крепкого здоровья, благополучия и новых побед во славу России.Президент России Владимир Путин распорядился установить День морской пехоты и отмечать его 27 ноября.День морской пехоты - профессиональный праздник всех военнослужащих, военнообязанных и гражданского персонала Российской Федерации. Он установлен в память Указа Петра I о создании первого в России "полка морских солдат", изданного 16 (27) ноября 1705 года.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Аксенов рассказал об успехах крымских морпеховПутин поздравил моряков и россиян с Днем ВМФАртиллеристы и ракетчики вносят огромный вклад в разгром ВСУ – Аксенов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, министерство обороны рф, андрей белоусов, морская пехота, праздники и памятные даты, новости сво