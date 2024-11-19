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Артиллеристы и ракетчики вносят огромный вклад в разгром ВСУ – Аксенов

Артиллеристы и ракетчики вносят огромный вклад в разгром ВСУ – Аксенов - РИА Новости Крым, 19.11.2024

Артиллеристы и ракетчики вносят огромный вклад в разгром ВСУ – Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил артиллеристов и ракетчиков Вооруженных сил РФ с профессиональным праздником, отметив их огромный вклад в разгром врага в... РИА Новости Крым, 19.11.2024

2024-11-19T09:27

2024-11-19T09:27

2024-11-19T09:27

артиллерия

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крым

сергей аксенов

праздники и памятные даты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил артиллеристов и ракетчиков Вооруженных сил РФ с профессиональным праздником, отметив их огромный вклад в разгром врага в зоне специальной военной операции.Аксенов отметил, что на вооружении ракетных войск и артиллерии стоят новейшие виды оружия, а профессиональные действия военнослужащих являются одним из главных факторов успеха боевых операций.День ракетных войск и артиллерии ежегодно отмечается 19 ноября на основании указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации" как памятный день, установленный в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства и призванный способствовать возрождению и развитию отечественных воинских традиций, повышению престижа военной службы.Традиция празднования была заложена еще во времена СССР. В ноябре 1943 года начальник Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи обратился к начальнику штаба артиллерии Красной Армии с предложением о ежегодном праздновании Дня советской артиллерии и получил поддержку.Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 октября 1944 года был установлен праздник – День артиллерии. В ознаменование заслуг артиллеристов в ходе контрнаступления под Сталинградом, которое началось 19 ноября 1942 года, он отмечался 19 ноября. По приказу Верховного Главнокомандующего 19 ноября 1944 года – во вторую годовщину контрнаступления советских войск под Сталинградом – прогремел первый праздничный салют в ознаменование решающих успехов артиллерии.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Люди из стали приближают Победу: Аксенов поздравил российский спецназПутин поздравил моряков и россиян с Днем ВМФ

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артиллерия, новости крыма, крым, сергей аксенов, праздники и памятные даты