https://crimea.ria.ru/20241119/ataka-vsu-na-rostovskuyu-oblast-posle-vzryva-na-trasse-postradal-muzhchina-1141958351.html
Атака ВСУ на Ростовскую область: после взрыва на трассе пострадал мужчина
Атака ВСУ на Ростовскую область: после взрыва на трассе пострадал мужчина - РИА Новости Крым, 19.11.2024
Атака ВСУ на Ростовскую область: после взрыва на трассе пострадал мужчина
После ночной атаки вражеских беспилотников на Ростовскую область и взрыва на трассе в Белокалитвинском районе произошел взрыв – ранен водитель "Газели". Об этом РИА Новости Крым, 19.11.2024
2024-11-19T06:52
2024-11-19T06:52
2024-11-19T07:06
ростовская область
юрий слюсарь
новости
таганрог
пво
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. После ночной атаки вражеских беспилотников на Ростовскую область и взрыва на трассе в Белокалитвинском районе произошел взрыв – ранен водитель "Газели". Об этом сообщает временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.При отражении воздушной атаки врага по территории области средства противовоздушной обороны около полуночи уничтожили один беспилотный летательный аппарат в районе Таганрога – там обошлось без последствий, подчеркнул глава региона.На место выехали оперативно-спасательные службы. Пострадавший водитель – житель Волгограда, доставлен в районную больницу, ему оказывают медицинскую помощь, сказал Юрий Слюсарь.Всего за ночь в Ростовской области средствами ПВО уничтожены 11 беспилотников: под Таганрогом в Мясниковском, Каменском, Красносулинском, Октябрьском, Морозовском и Белокалитвинском районах, перечислил губернатор.В начале ноября силы ПВО отразили массированную воздушную атаку врага на регион – были уничтожены 16 дронов в Новошахтинске, Каменске и Усть-Донецком районе. В октябре Ростовскую область атаковали дроны неизвестного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В лесу под Севастополем грибник нашел западные суббоеприпасыКак работает кассетный суббоеприпас ATACMSДвое мужчин ранены из-за взрыва суббоеприпасов в Белгородской области
ростовская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ростовская область, юрий слюсарь, новости, таганрог, пво, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
Атака ВСУ на Ростовскую область: после взрыва на трассе пострадал мужчина
После взрыва на трассе при атаке беспилотников на Ростовскую область пострадал мужчина
06:52 19.11.2024 (обновлено: 07:06 19.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. После ночной атаки вражеских беспилотников на Ростовскую область и взрыва на трассе в Белокалитвинском районе произошел взрыв – ранен водитель "Газели". Об этом сообщает временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
При отражении воздушной атаки врага по территории области средства противовоздушной обороны около полуночи уничтожили один беспилотный летательный аппарат в районе Таганрога – там обошлось без последствий, подчеркнул глава региона.
"Из-за падения еще одного беспилотника на трассе в Белокалитвинском районе произошел взрыв. В результате осколочное ранение получил водитель грузовой "Газели", остановившийся на трассе для отдыха", – сообщил губернатор.
На место выехали оперативно-спасательные службы. Пострадавший водитель – житель Волгограда, доставлен в районную больницу, ему оказывают медицинскую помощь, сказал Юрий Слюсарь.
Всего за ночь в Ростовской области средствами ПВО уничтожены 11 беспилотников: под Таганрогом в Мясниковском, Каменском, Красносулинском, Октябрьском, Морозовском и Белокалитвинском районах, перечислил губернатор.
В начале ноября
силы ПВО отразили массированную воздушную атаку врага на регион – были уничтожены 16 дронов в Новошахтинске, Каменске и Усть-Донецком районе. В октябре Ростовскую область атаковали дроны неизвестного типа
.
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