https://crimea.ria.ru/20241119/ataka-vsu-na-rostovskuyu-oblast-posle-vzryva-na-trasse-postradal-muzhchina-1141958351.html

Атака ВСУ на Ростовскую область: после взрыва на трассе пострадал мужчина

Атака ВСУ на Ростовскую область: после взрыва на трассе пострадал мужчина - РИА Новости Крым, 19.11.2024

Атака ВСУ на Ростовскую область: после взрыва на трассе пострадал мужчина

После ночной атаки вражеских беспилотников на Ростовскую область и взрыва на трассе в Белокалитвинском районе произошел взрыв – ранен водитель "Газели". Об этом РИА Новости Крым, 19.11.2024

2024-11-19T06:52

2024-11-19T06:52

2024-11-19T07:06

ростовская область

юрий слюсарь

новости

таганрог

пво

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. После ночной атаки вражеских беспилотников на Ростовскую область и взрыва на трассе в Белокалитвинском районе произошел взрыв – ранен водитель "Газели". Об этом сообщает временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.При отражении воздушной атаки врага по территории области средства противовоздушной обороны около полуночи уничтожили один беспилотный летательный аппарат в районе Таганрога – там обошлось без последствий, подчеркнул глава региона.На место выехали оперативно-спасательные службы. Пострадавший водитель – житель Волгограда, доставлен в районную больницу, ему оказывают медицинскую помощь, сказал Юрий Слюсарь.Всего за ночь в Ростовской области средствами ПВО уничтожены 11 беспилотников: под Таганрогом в Мясниковском, Каменском, Красносулинском, Октябрьском, Морозовском и Белокалитвинском районах, перечислил губернатор.В начале ноября силы ПВО отразили массированную воздушную атаку врага на регион – были уничтожены 16 дронов в Новошахтинске, Каменске и Усть-Донецком районе. В октябре Ростовскую область атаковали дроны неизвестного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В лесу под Севастополем грибник нашел западные суббоеприпасыКак работает кассетный суббоеприпас ATACMSДвое мужчин ранены из-за взрыва суббоеприпасов в Белгородской области

ростовская область

таганрог

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, юрий слюсарь, новости, таганрог, пво, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)