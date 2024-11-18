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Главные новости Крыма: 18 ноября - РИА Новости Крым, 18.11.2024
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Главные новости Крыма: 18 ноября
Главные новости Крыма: 18 ноября - РИА Новости Крым, 18.11.2024
Главные новости Крыма: 18 ноября
Владимир Путин наградил митрополита Тихона орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени за вклад в создание "Нового Херсонеса". Сергей Аксенов обсудил с... РИА Новости Крым, 18.11.2024
2024-11-18T22:15
2024-11-18T22:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Владимир Путин наградил митрополита Тихона орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени за вклад в создание "Нового Херсонеса". Сергей Аксенов обсудил с заместителем министра обороны РФ Павлом Фрадковым вопросы безопасности Крыма. В бюджет Севастополя поступило более 50 миллиардов рублей с начала года, что на 4 миллиарда больше, чем в прошлом году. В Черноморском районе Крыма проведут антитеррористические учения, в ходе которых перекроют дорогу и эвакуируют людей. В Севастополе простились с погибшим при теракте 13 ноября начальником штаба Валерием Транковским.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Награждение орденом митрополита ТихонаПрезидент России Владимир Путин наградил митрополита Тихона (Шевкунова) орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени за вклад в создание музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе, соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.Согласно указу президента, глава Крымской митрополии Русской православной церкви награжден за большой вклад в возведение музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес, сохранение духовных и культурных традиций.Встреча Фрадкова с АксеновымГлава Крыма Сергей Аксенов обсудил вопросы сотрудничества органов власти и оборонного ведомства страны с заместителем министра обороны РФ Павлом Фрадковым. Глава республики поблагодарил руководство министерства за работу по обеспечению безопасности Крыма.В ходе встречи они также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в различных сферах.Бюджет Севастополя увеличилсяИсполняющий обязанности директора Департамента финансов Севастополя Алексей Плотников в ходе заседания правительства города сообщил, что в доходы бюджета Севастополя поступило свыше 50 миллиардов рублей с начала года. В этом году зафиксирован прирост общего объема поступлений по налоговым и неналоговым доходам в размере 4 миллиардов рублей. В сравнении с прошлым годом он составил 120%.По его словам, исполнение кассового плана с начала года по собственным доходам составило 115%, годовой план выполнен более чем на 81,%. Плотников отметил, что основными доходными источниками бюджета города являются налог на доходы физлиц, налог на совокупный доход, а также налог на прибыль организации.Учения в Черноморском районеГлава администрации Черноморского района Александр Дудинов сообщил, что в селе Красносельское Черноморского района пройдут антитеррористические учения, в ходе которых перекроют дорогу и проведут тренировку по эвакуации людей. Учения пройдут 22 ноября с 9 до 20 часов. В это время будут слышны звуки выстрелов и взрывов.По информации Дудинова, силовики проверят готовность оперативных служб к ликвидации угрозы теракта. В этой связи движение автотранспорта ограничат, не исключено временное перекрытие проезда по ряду улиц в Красносельском. Также будет проводиться учебная эвакуация населения.Прощание с начштаба Валерием ТранковскимВ Севастополе простились с погибшим при теракте 13 ноября начальником штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы, капитаном 1 ранга Валерием Транковским, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он отметил, что Транковский был профессионалом высокого класса, грамотным и опытным моряком.Валерий Танковсий родился и вырос в Ленинграде. Окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени Попова и прошел все ступени офицерской службы – от командира группы до командира бригады, начальника штаба военно-морского района.
https://crimea.ria.ru/20241118/nemtsy-edut-v-krym-na-pmzh-ot-chego-begut-zhiteli-evropeyskikh-stran-1141949367.html
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РИА Новости Крым
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Главные новости Крыма: 18 ноября

Новости Крыма: главные события и заявления понедельника, 18 ноября

22:15 18.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Владимир Путин наградил митрополита Тихона орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени за вклад в создание "Нового Херсонеса". Сергей Аксенов обсудил с заместителем министра обороны РФ Павлом Фрадковым вопросы безопасности Крыма. В бюджет Севастополя поступило более 50 миллиардов рублей с начала года, что на 4 миллиарда больше, чем в прошлом году. В Черноморском районе Крыма проведут антитеррористические учения, в ходе которых перекроют дорогу и эвакуируют людей. В Севастополе простились с погибшим при теракте 13 ноября начальником штаба Валерием Транковским.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Награждение орденом митрополита Тихона

Президент России Владимир Путин наградил митрополита Тихона (Шевкунова) орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени за вклад в создание музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе, соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.
Согласно указу президента, глава Крымской митрополии Русской православной церкви награжден за большой вклад в возведение музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес, сохранение духовных и культурных традиций.
Крым, вид на Партенит и гору Кастель - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
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Встреча Фрадкова с Аксеновым

Глава Крыма Сергей Аксенов обсудил вопросы сотрудничества органов власти и оборонного ведомства страны с заместителем министра обороны РФ Павлом Фрадковым. Глава республики поблагодарил руководство министерства за работу по обеспечению безопасности Крыма.
В ходе встречи они также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в различных сферах.
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Бюджет Севастополя увеличился

Исполняющий обязанности директора Департамента финансов Севастополя Алексей Плотников в ходе заседания правительства города сообщил, что в доходы бюджета Севастополя поступило свыше 50 миллиардов рублей с начала года. В этом году зафиксирован прирост общего объема поступлений по налоговым и неналоговым доходам в размере 4 миллиардов рублей. В сравнении с прошлым годом он составил 120%.
По его словам, исполнение кассового плана с начала года по собственным доходам составило 115%, годовой план выполнен более чем на 81,%. Плотников отметил, что основными доходными источниками бюджета города являются налог на доходы физлиц, налог на совокупный доход, а также налог на прибыль организации.
В Белогорском районе Крыма начали строить водопроводно-очистную станцию
16:01
В Белогорском районе Крыма начали строить водопроводно-очистную станцию

Учения в Черноморском районе

Глава администрации Черноморского района Александр Дудинов сообщил, что в селе Красносельское Черноморского района пройдут антитеррористические учения, в ходе которых перекроют дорогу и проведут тренировку по эвакуации людей. Учения пройдут 22 ноября с 9 до 20 часов. В это время будут слышны звуки выстрелов и взрывов.
По информации Дудинова, силовики проверят готовность оперативных служб к ликвидации угрозы теракта. В этой связи движение автотранспорта ограничат, не исключено временное перекрытие проезда по ряду улиц в Красносельском. Также будет проводиться учебная эвакуация населения.
Фемида на здании Верховного суда РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
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В Крыму арестовали имущество пособников терроризма

Прощание с начштаба Валерием Транковским

В Севастополе простились с погибшим при теракте 13 ноября начальником штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы, капитаном 1 ранга Валерием Транковским, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он отметил, что Транковский был профессионалом высокого класса, грамотным и опытным моряком.
Валерий Танковсий родился и вырос в Ленинграде. Окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени Попова и прошел все ступени офицерской службы – от командира группы до командира бригады, начальника штаба военно-морского района.
Гвоздики
19:10
В Кировском районе Крыма простились с героем спецоперации
 
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22:30Главное за день: 18 ноября
22:15Главные новости Крыма: 18 ноября
21:52В Крыму общественники объявили "охоту" за книгами иноагентов в продаже
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