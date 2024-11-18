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Решение бить оружием НАТО по РФ – что заявили в мире и как ответит Москва

Решение бить оружием НАТО по РФ – что заявили в мире и как ответит Москва - РИА Новости Крым, 18.11.2024

Решение бить оружием НАТО по РФ – что заявили в мире и как ответит Москва

Сообщения о разрешении США на применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории России, появившиеся накануне, вызвали резонанс в... РИА Новости Крым, 18.11.2024

2024-11-18T23:07

2024-11-18T23:07

2024-11-18T23:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Сообщения о разрешении США на применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории России, появившиеся накануне, вызвали резонанс в мировом сообществе. Официально эту информацию до сих пор не могут ни подтвердить, ни опровергнуть. К чему может привести этот шаг коллективного Запада и чем ответит Россия – в материале РИА Новости Крым.Разрешение Байдена на удары ATACMS по РоссииДействующий президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ – их могут применить "для защиты украинских сил" в Курской области, сообщила накануне газета New York Times.По данным французских СМИ, Франция и Великобритания вслед за США также разрешили Украине бить по территории России своим дальнобойным вооружением. Позднее эта информация была удалена.Дискуссии на тему ударов вглубь территории России шли несколько месяцев. Еще в сентябре Белый дом называл недопустимыми такие удары. Ранее в Пентагоне заявляли, что удары ВСУ вглубь РФ американским оружием навредят Вашингтону.Заявление КиеваГлава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что ракетные удары по территории России не будут анонсированы – "удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты скажут сами за себя".Официальный ответ СШАПозже заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что в Белом доме напрямую не подтвердили, что администрация президента Джо Байдена разрешила Украине наносить удары по территории России дальнобойными ракетами ATACMS. По его словам, Соединенные Штаты четко заявляли, что будут принимать политические решения, исходя из ситуации на поле боя.Министерство обороны США также не может официально подтвердить разрешение ВСУ наносить удары дальнобойными ракетами вглубь российской территории, завили в Пентагоне.Госдепартамент США на данный момент тоже не может подтвердить разрешение Украине наносить удары дальнобойными ракетами по территории РФ, заявил в понедельник официальный представитель ведомства Мэттью Миллер, сообщает РИА Новости."Переменчивое" настроение коллективного ЗападаВерховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Киев получил от США разрешение на удары вглубь РФ до 300 километров, пишет РИА Новости. Это, по его словам, "лучше, чем ничего, но не впечатляет". Также он заявил, что главы МИД ЕС не приняли общего решения об отмене ограничений на применение западного оружия на территории РФ, каждая страна решает сама.Глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала решение Байдена по ракетам ATACMS крайне важным, цитирует ее РИА Новости. По ее словам, это не переосмысление, а усиление того, что уже было сделано другими партнерами.Канцлер ФРГ Олаф Шольц, повторил, что не намерен поставлять Киеву ракеты Taurus и разрешать удары вглубь России, сообщает РИА Новости. По его словам, поставка данных ракет по техническим их характеристикам требовала бы взятия ответственности за настройку их управления для ударов по целям в России. Это то, за что он "не может и не хочет брать ответственность", заявил Шольц на полях G20.Офис генсека ООН призвал к защите гражданского населения на фоне сообщений о разрешении США Украине наносить удары дальнобойными ракетами по территории России, сообщил официальный представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик, пишет РИА Новости.Лидер партии коммунистов Франции Фабьен Руссель ранее потребовал срочного созыва парламента на фоне возможного разрешения США Украине применять ракеты для ударов по территории РФ, сообщает РИА Новости. По словам Русселя, необходимо срочно обсудить опасности, которые представляет для всей Европы и мира новая происходящая эскалация. Он предостерег против возможных последствий такой политики и напомнил, что Россия заявляла, что это будет равносильно прямому конфликту со странами НАТО.Реакция РоссииРазрешение киевскому режиму наносить удары американским оружием вглубь России означает новый виток напряженности и уровень вовлеченности США в конфликт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, "уходящая администрация в Вашингтоне намерена предпринять шаги, с тем чтобы продолжать подливать "масло в огонь" и продолжать провоцировать дальше нагнетание напряженности вокруг этого конфликта".Президент России Владимир Путин ранее предупредил, что Россия будет вынуждена действовать, исходя из создаваемых таким образом угроз. По словам главы государства, страны НАТО не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, а принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт.Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Россия может применить новые системы вооружения на Украине в ответ на решение Байдена разрешить ВСУ наносить удары вглубь РФ. По его словам, оружие, о котором говорит Байден, и так уже используется. И расширение его применения может нанести ущерб, однако ситуацию на поле боя не поменяет, а лишь усугубит судьбу Украины и ее будущее.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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новости, россия, коллективный запад, сша, политика, в мире, ракеты atacms