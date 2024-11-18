https://crimea.ria.ru/20241118/ukraine-razreshili-bit-vglub-rossii--reaktsiya-kremlya-1141936610.html

Украине разрешили бить вглубь России – реакция Кремля

Украине разрешили бить вглубь России – реакция Кремля - РИА Новости Крым, 18.11.2024

Украине разрешили бить вглубь России – реакция Кремля

Разрешение киевскому режиму наносить удары американским оружием вглубь России, если оно действительно было, означает новый виток напряженности и уровень... РИА Новости Крым, 18.11.2024

2024-11-18T12:44

2024-11-18T12:44

2024-11-18T12:44

дмитрий песков

оружие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Разрешение киевскому режиму наносить удары американским оружием вглубь России, если оно действительно было, означает новый виток напряженности и уровень вовлеченности США в конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По словам представителя Кремля, уходящая администрация в Вашингтоне "намерена предпринять шаги, с тем чтобы продолжать подливать "масло в огонь" и продолжать провоцировать дальше нагнетание напряженности вокруг этого конфликта".Песков также напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, который отметил, что полетные задания в эти ракетные системы могут вносить только военнослужащие стран НАТО. Поэтому речь идет о том, чтобы принять решение: страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать ни что иное как прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине.Президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ. Их могут применить "для защиты украинских сил" в Курской области, сообщила накануне New York Times. По данным французских СМИ, Франция и Великобритания вслед за США также разрешили Украине бить по территории России своим дальнобойным вооружением.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Россия будет вынуждена действовать, исходя из создаваемых таким образом угроз.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Решение об ударах по России ATACMS уже принято – КремльНикакие вооружения не спасут режим Зеленского – МИД РоссииЖест отчаяния: зачем Лондон разрешил бить своим оружием по Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, оружие, поставки западного оружия украине, новости, политика, россия, нато, безопасность, украина