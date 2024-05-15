https://crimea.ria.ru/20240515/nikakie-vooruzheniya-ne-spasut-rezhim-zelenskogo--mid-rossii-1137292113.html

Никакие вооружения не спасут режим Зеленского – МИД России

Никакие вооружения не спасут режим Зеленского – МИД России - РИА Новости Крым, 15.05.2024

Никакие вооружения не спасут режим Зеленского – МИД России

Западные вооружения не смогут спасти режим президента Украины Владимира Зеленского от неминуемого краха. Об этом в ходе брифинга в среду заявила официальный... РИА Новости Крым, 15.05.2024

2024-05-15T12:13

2024-05-15T12:13

2024-05-15T12:18

мария захарова

мнения

новости

министерство иностранных дел рф (мид рф)

украина

владимир зеленский (президент украины)

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Западные вооружения не смогут спасти режим президента Украины Владимира Зеленского от неминуемого краха. Об этом в ходе брифинга в среду заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В ходе визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что дополнительная военная помощь поступит украинским военным на поле боя в ближайшие дни.В подтверждение своих слов официальный представитель МИД России порекомендовала сомневающимся посетить выставку разбитой западной техники в Москве. Данная экспозиция пользуется большим спросом, отметила Захарова.10 мая американский президент Джо Байден заявил, что США выделят Украине новую военную помощь на 400 миллионов долларов. По данным американских СМИ, в новый пакет могут войти ракеты Patriot и БМП Bradley.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Читайте также на РИА Новости Крым:Жест отчаяния: зачем Лондон разрешил бить своим оружием по КрымуПоставки Киеву F-16 приведут к ликвидации Украины – КонстантиновЧисто английское убийство: Рейтер отозвало новость о "праве" ударов по РФ

https://crimea.ria.ru/20240515/nastuplenie-rf-na-kharkov-kak-izmenit-khod-svo-zapadnaya-pomosch-kievu-1137263565.html

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, мнения, новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), украина, владимир зеленский (президент украины), поставки западного оружия украине