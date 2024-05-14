https://crimea.ria.ru/20240514/zhest-otchayaniya-zachem-london-razreshil-bit-svoim-oruzhiem-po-krymu-1137276931.html

Жест отчаяния: зачем Лондон разрешил бить своим оружием по Крыму

Жест отчаяния: зачем Лондон разрешил бить своим оружием по Крыму - РИА Новости Крым, 14.05.2024

Жест отчаяния: зачем Лондон разрешил бить своим оружием по Крыму

Лондон дал добро на удары Киева по Крыму своим оружием в попытке создать очередную волну информационного шума на фоне военных неудач ВСУ. Такое мнение в... РИА Новости Крым, 14.05.2024

2024-05-14T18:35

2024-05-14T18:35

2024-05-14T18:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Лондон дал добро на удары Киева по Крыму своим оружием в попытке создать очередную волну информационного шума на фоне военных неудач ВСУ. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым озвучил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.Глава минобороны Великобритании Грант Шаппс признал, что Лондон предоставил Киеву разрешение на нанесение ударов по Крыму поставляемым британским оружием, поскольку считает полуостров частью Украины.Дандыкин отметил, что киевский режим давно использует британское оружие против Крыма и Севастополя в попытке выместить злобу за свои военные провалы.При этом эксперт подчеркнул, что в Лондоне никто не скрывает передачу вооружений, начиная от премьер-министра и заканчивая другими политиками."Это их позиция. Они будут и дальше поставлять ракеты, подводные дроны, не говоря уже о подготовке украинских диверсионных отрядов", – продолжил он. И добавил, что киевский режим с помощью таких спонсоров все больше и больше переходит на террор. Это видно в первую очередь по Белгороду, приграничным регионам, Крыму и Севастополю.Киевский режим регулярно пытается атаковать гражданскую инфраструктуру Крымского полуострова. В ночь на понедельник силы ПВО сбили четыре авиационные управляемые ракеты Storm Shadow и семь беспилотников над регионом.На прошлой неделе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил о "праве Киева на самооборону", отвечая на вопрос о том, считает ли Евросоюз Крымский мост легитимной военной целью Украины.В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подобные заявления подстрекательством к терроризму.Ранее посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс опубликовал в соцсети X пост, намекающий на подготовку удара по Крымскому мосту. Вслед за ним пост с подобным намеком опубликовал и постпред Украины при ООН Сергей Кислица. На своей странице в соцсети Х он выложил список "шести основных типов мостов на 2024 год". Почти все они сопровождались наглядными изображениями, и только "Керченские мосты" иллюстрировала пустая картинка. Угрозу Линкявичюса прокомментировал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, заявив, что тот еще пожалеет "о всех подобных оплошностях".Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы киевского режима, атакующего гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей спецоперации.Читайте также на РИА Новости Крым:Внезапный удар: как наступление под Харьковом отразится на ходе СВОКиев бросил резервы ВСУ на ХарьковНикаких компромиссов: посол РФ прокомментировал удары ВСУ по Белгороду

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, великобритания, атаки всу на крым, коллективный запад, поставки западного оружия украине, безопасность республики крым и севастополя, в мире, мнения, василий дандыкин