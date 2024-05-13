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Киев бросил резервы ВСУ на Харьков

Киев бросил резервы ВСУ на Харьков - РИА Новости Крым, 13.05.2024

Киев бросил резервы ВСУ на Харьков

Командование вооруженных сил Украины перебросило резервные подразделения на Харьковское направление, где продолжается наступление российских войск. Об этом... РИА Новости Крым, 13.05.2024

2024-05-13T19:54

2024-05-13T19:54

2024-05-13T20:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Командование вооруженных сил Украины перебросило резервные подразделения на Харьковское направление, где продолжается наступление российских войск. Об этом сообщило управление стратегических коммуникаций ВСУВ управлении также заявили, что наращивание группировки будет продолжаться в зависимости от развития обстановки.Подразделения группировки войск "Север" Вооруженных сил РФ продолжают успешные действия на Харьковском направлении. 8 мая под контроль России перешли освобожденные населенные пункты Кисловка Харьковской области и Новокалиново в Донецкой Народной Республике.11 мая российская армия освободила населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья, а на следующий день под контроль подразделений ВС РФ перешли населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.За прошедшие сутки российские бойцы улучшили тактическое положение в Харьковской области и нанесли поражение живой силе и технике подразделений 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Нескучное, Липцы и Веселое.Читайте также на РИА Новости Крым:Где Армия России продвинулась вперед в зоне СВОЗапад хочет передышки - зачем зарубежные СМИ меняют риторикуСырский признал продвижение российских войск вглубь территории Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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