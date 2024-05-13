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Запад хочет передышки - зачем зарубежные СМИ меняют риторику - РИА Новости Крым, 13.05.2024
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https://crimea.ria.ru/20240513/zapad-khochet-peredyshki---zachem-zarubezhnye-smi-menyayut-ritoriku-1137232563.html
Запад хочет передышки - зачем зарубежные СМИ меняют риторику
Запад хочет передышки - зачем зарубежные СМИ меняют риторику - РИА Новости Крым, 13.05.2024
Запад хочет передышки - зачем зарубежные СМИ меняют риторику
На фоне провалов ВСУ и успешного продвижения российских войск в зоне спецоперации Запад может подталкивать Киев к переговорам с РФ на тему перемирия, однако... РИА Новости Крым, 13.05.2024
2024-05-13T12:44
2024-05-13T13:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым, Галина Оленева. На фоне провалов ВСУ и успешного продвижения российских войск в зоне спецоперации Запад может подталкивать Киев к переговорам с РФ на тему перемирия, однако такие переговоры не выгодны РФ. Такое мнение РИА Новости Крым выразил эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.Наступление Вооруженных сил РФ на Харьков может окончательно деморализовать украинцев и их союзников и вынудить киевский режим пойти на перемирие с Россией, сообщила в понедельник газета The New York Times."Мы наступаем успешно по всем фонтам. Мы просто работаем, как работали и, в частности, успешно на Харьковской линии, где вышли на два хорошо развиваемых направления в наступлении", - констатирует военный эксперт.Сырский признал продвижение российских войск вглубь территории УкраиныЭто, по его словам, действительно деморализует ВСУ и заставляет их союзников усомниться в эффективности украинской армии в существующем формате. Эксперт подчеркивает изменившуюся риторику украинских и западных СМИ и ТГ-каналов, которые в последнее время начали активно транслировать эту картину. Так с той стороны могут готовить общественное мнение к необходимости договариваться с РФ, не исключает Кошкин. Однако любые "перемирия" нужны Западу и марионеточному киевскому режиму только в качестве временной передышки, чтобы восстановить силы, уверен политолог.Призывы западных политиков к переговорам по Украине и заключению перемирия рассчитаны на то, что Россия остановит СВО, а киевский режим получит передышку, заявлял ранее зампредседателя РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.Читайте также на РИА Новости Крым:72% украинцев хотят переговоров с Россией и молчат об этом – политологКремль: если мирный путь отвергается - спецоперация продолжаетсяВо власти яростных холопов: почему Европа боится мира России с Украиной
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андрей кошкин, новости сво, россия, украина, мнения, политика, нато, в мире, новости, переговоры
Запад хочет передышки - зачем зарубежные СМИ меняют риторику

Запад может толкать Киев к переговорам о перемирии для передышки - эксперт Кошкин

12:44 13.05.2024 (обновлено: 13:39 13.05.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым, Галина Оленева. На фоне провалов ВСУ и успешного продвижения российских войск в зоне спецоперации Запад может подталкивать Киев к переговорам с РФ на тему перемирия, однако такие переговоры не выгодны РФ. Такое мнение РИА Новости Крым выразил эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.
Наступление Вооруженных сил РФ на Харьков может окончательно деморализовать украинцев и их союзников и вынудить киевский режим пойти на перемирие с Россией, сообщила в понедельник газета The New York Times.
"Мы наступаем успешно по всем фонтам. Мы просто работаем, как работали и, в частности, успешно на Харьковской линии, где вышли на два хорошо развиваемых направления в наступлении", - констатирует военный эксперт.
Сырский признал продвижение российских войск вглубь территории Украины
Это, по его словам, действительно деморализует ВСУ и заставляет их союзников усомниться в эффективности украинской армии в существующем формате. Эксперт подчеркивает изменившуюся риторику украинских и западных СМИ и ТГ-каналов, которые в последнее время начали активно транслировать эту картину. Так с той стороны могут готовить общественное мнение к необходимости договариваться с РФ, не исключает Кошкин. Однако любые "перемирия" нужны Западу и марионеточному киевскому режиму только в качестве временной передышки, чтобы восстановить силы, уверен политолог.

"Их не интересуют перспективы самой Украины. Они видят, что ситуация очень сложная для ВСУ. Значит, надо остановить, переформатировать, накачать их деньгами и опять заставить идти в бой до последнего украинца. У нас на этот счет есть четкая позиция, ее озвучил верховный главнокомандующий: в угоду кому-либо мы не пойдем", - заключил военный эксперт.

Призывы западных политиков к переговорам по Украине и заключению перемирия рассчитаны на то, что Россия остановит СВО, а киевский режим получит передышку, заявлял ранее зампредседателя РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.
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