https://crimea.ria.ru/20230923/vo-vlasti-yarostnykh-kholopov-pochemu-evropa-boitsya-mira-rossii-s-ukrainoy-1131592344.html

Во власти яростных холопов: почему Европа боится мира России с Украиной

Во власти яростных холопов: почему Европа боится мира России с Украиной - РИА Новости Крым, 23.09.2023

Во власти яростных холопов: почему Европа боится мира России с Украиной

поделился политолог, философ, соавтор "Большой Российской энциклопедии" Борис Межуев. РИА Новости Крым, 23.09.2023

2023-09-23T18:45

2023-09-23T18:45

2023-09-23T18:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Многие на Западе боятся мира между Россией и Украиной, потому что хорошо понимают, кто на самом деле взял власть в украинском обществе и что они сделают, когда поймут, что проиграли, а в Европе их не ждут и никогда не примут. Своим видением нынешних процессов и новой реальности для Украины и ЕС после спецоперации в интервью РИА Новости Крым поделился политолог, философ, соавтор "Большой Российской энциклопедии" Борис Межуев.Хтонь восставшаяПроисходящее с Украиной, безусловно, трагедия, которая, с одной стороны, уходит корнями глубоко в века, с другой – в события не так давно минувших лет, отмечает Межуев.Определяющее место и роковую роль, по его мнению, в очередной раз сыграл украинский национализм, "прапором" на вилах поднятый людьми необразованными, агрессивными, при этом жаждущими власти и мести.Во многом им способствовала судьба здешнего населения, которое практически "постоянно находилось на периферии каких-то империй", замечает политолог. Большой роли в мировой истории этому народу сыграть не удалось – так уж сложилось. И вот на каком-то этапе вновь находятся те, кто двигает массы на суперагрессию."Представьте: вдруг человеку объявляют, что он великий, хотя вспомнить нечего – в истории холопы. Единственное, что есть вспомнить, это как они резали господ. Резали евреев, поляков, немцев, русских. И есть только одна героическая страница – бандеровское движение. Поэтому они и вспоминают только его. И вот мы наблюдаем подъем этих людей. Они решили, что могут сейчас играть историческую роль и должны всех, все городское население построить под себя. И начинают командовать европейски образованными, русскоязычными людьми в Киеве. А это все равно что дикари стали бы командовать кем-то. Это подъем аграрной хтоники. Страшное явление", – поделился Межуев. Свобода есть рабствоВрагом на данном историческом этапе обозначена Россия – "империя-агрессор", отмечает он. В яростных попытках всячески отгородиться, отказаться, уничтожить все, что связывало с русскими, с собственным прошлым, общественное сознание украинского народа доведено до еще одного абсурда: украинцы, в отличие от россиян, провозглашены вольнолюбивой, европейской и свободной нацией, чего им удалось достичь благодаря, по сути, рабству. Только "правильному".На Украине восторжествовала философия "нас правильные люди завоевали", объясняет политолог. У "независимой нации" это означает, что европейское иго было лучше, прогрессивнее, чем монголо-татарское на востоке."Еднисть" с нациМифология европейской Украины и правда объединяет: к обезумевшим уже националистам примыкает большое число людей, которые пользуются возможностью сделать на всем этом карьеру и гешефт, под шумок подчищая то, что им не нравится, говорит он. Из-за этого процесс приобретает все более масштабный и губительный из-за своей необратимости характер.Осторожно, двери закрываютсяПри этом новосозданную "европейскую нацию" ждет не просто разочарование, а крах всех надежд, поскольку Европа Украину к себе никогда не пустит, уверен он."Мы остановимся на какой-то "38-й параллели". И они остановятся. Рано или поздно это произойдет. И Украина начнет биться в двери Европейского Союза, НАТО и так далее. И через какое-то время поймет, что их туда не берут. И будет дикий ресентимент, ненависть к Европе, потому что "мы же вас защищали от русского нашествия". И будет сильнейший конфликт", – поделился своим прогнозом Межуев.Именно поэтому многие на Западе опасаются окончания российско-украинского конфликта, боятся мира, потому что понимают, чем это все закончится, считает политолог. Украина способна развалить Евросоюз, и "кончится все это либо войной с ней, либо полной ее изоляцией от Европы", считает Межуев. После чего, по его мнению, со стороны Украины "пойдет движение в сторону России, как это было в 1914 году, когда Галичина рвалась в Российскую империю"."Что, я думаю, для нас тоже плохо. Это действительно та ситуация, когда националистическое возрождение крайне опасно", – подчеркивает политолог.Что касается нынешнего украинского руководства, то оно существует только на время военных действий с РФ – для контактов с Западом. Как только они перестанут быть нужны, придут другие люди.Читайте также на РИА Новости Крым:Может утянуть на дно: Дуда сравнил Украину с утопающим Конфликт Польши и Украины – провал политики Вашингтона Во Франции призвали остановить Зеленского

https://crimea.ria.ru/20230921/massirovannaya-ataka-na-krym-i-zelenskiy-v-ssha-v-chem-svyaz-1131574788.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

мнения, борис межуев, украина, россия, политика, европейский союз