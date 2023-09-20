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Может утянуть на дно: Дуда сравнил Украину с утопающим - РИА Новости Крым, 20.09.2023
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Может утянуть на дно: Дуда сравнил Украину с утопающим
Может утянуть на дно: Дуда сравнил Украину с утопающим - РИА Новости Крым, 20.09.2023
Может утянуть на дно: Дуда сравнил Украину с утопающим
Украина должна помнить, что получает помощь от Польши, заявил президент Анджей Дуда на фоне скандала по поводу импорта украинского зерна и сравнил киевский... РИА Новости Крым, 20.09.2023
2023-09-20T09:29
2023-09-20T09:29
анджей дуда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен — РИА Новости Крым. Украина должна помнить, что получает помощь от Польши, заявил президент Анджей Дуда на фоне скандала по поводу импорта украинского зерна и сравнил киевский режим с утопающим, который может утянуть на дно. Об этом пишет Reuters. Дуда в очередной раз напомнил Киеву, что Украина получает через Польшу помощь, в частности, вооружение, и подчеркнул, что Варшава будет защищать свои интересы."Существуют бизнес-круги, у которых есть интересы на Украине и которые хотели бы продавать зерно как можно быстрее и по минимальной цене. Мы должны от этого защищаться", - сказал Дуда.8 сентября польский премьер Матеуш Моравецкий предъявил ультиматум Еврокомиссии, заявив, что для Польши превыше всего интересы польских фермеров, и она не поменяет позиции относительно ввоза зерна с Украины, какое бы решение не приняла ЕК по этому вопросу 15 сентября. В указанный срок Еврокомиссия объявила о прекращении действия ограничений на ввоз зерна и других продуктов из Украины в Евросоюз.В этот же день запрет на ввоз украинского зерна ввели не только Польша, но и Словакия, и Венгрия. Моравецкий тогда заявил, что все они не намерены "слушать Берлин и Брюссель". 19 сентября Киев подал иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) в отношении Польши, Венгрии и Словакии в связи с введением этими тремя странами запретов на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции. Комментируя ситуацию, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "мир устал от игрищ Запада вокруг продовольственной безопасности, оборачивающихся глобальными бедствиями, разорением добросовестных хозяйств и сговорами на биржах".Читайте также на РИА Новости Крым:Прощай, паляныця: Украина грозит европейским соседям ответными санкциямиУкраина после зерновой сделки: что будет с украинским экспортомМИД РФ: Россия и Турция договорились о поставке миллиона тонн зерна
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анджей дуда, польша, политика, экономика, новости, в мире, украина
Может утянуть на дно: Дуда сравнил Украину с утопающим

Президент Польши Дуда сравнил Украину с утопающим

09:29 20.09.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен — РИА Новости Крым. Украина должна помнить, что получает помощь от Польши, заявил президент Анджей Дуда на фоне скандала по поводу импорта украинского зерна и сравнил киевский режим с утопающим, который может утянуть на дно. Об этом пишет Reuters.
"Тонущий человек чрезвычайно опасен, потому что он может утащить тебя за собой... Он может просто утопить спасателя", — сказал польский лидер журналистам в Нью-Йорке после выступления на Генассамблее ООН.
Дуда в очередной раз напомнил Киеву, что Украина получает через Польшу помощь, в частности, вооружение, и подчеркнул, что Варшава будет защищать свои интересы.
"Существуют бизнес-круги, у которых есть интересы на Украине и которые хотели бы продавать зерно как можно быстрее и по минимальной цене. Мы должны от этого защищаться", - сказал Дуда.
8 сентября польский премьер Матеуш Моравецкий предъявил ультиматум Еврокомиссии, заявив, что для Польши превыше всего интересы польских фермеров, и она не поменяет позиции относительно ввоза зерна с Украины, какое бы решение не приняла ЕК по этому вопросу 15 сентября.
В указанный срок Еврокомиссия объявила о прекращении действия ограничений на ввоз зерна и других продуктов из Украины в Евросоюз.
В этот же день запрет на ввоз украинского зерна ввели не только Польша, но и Словакия, и Венгрия. Моравецкий тогда заявил, что все они не намерены "слушать Берлин и Брюссель".
19 сентября Киев подал иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) в отношении Польши, Венгрии и Словакии в связи с введением этими тремя странами запретов на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции.
Комментируя ситуацию, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "мир устал от игрищ Запада вокруг продовольственной безопасности, оборачивающихся глобальными бедствиями, разорением добросовестных хозяйств и сговорами на биржах".
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