https://crimea.ria.ru/20230906/mid-rf-rossiya-i-turtsiya-dogovorilis-o-postavke-milliona-tonn-zerna-1131217525.html

МИД РФ: Россия и Турция договорились о поставке миллиона тонн зерна

МИД РФ: Россия и Турция договорились о поставке миллиона тонн зерна - РИА Новости Крым, 06.09.2023

МИД РФ: Россия и Турция договорились о поставке миллиона тонн зерна

Россия и Турция договорились о поставке одного миллиона тонн зерна, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, осталось лишь проработать... РИА Новости Крым, 06.09.2023

2023-09-06T20:48

2023-09-06T20:48

2023-09-06T20:48

зерновая сделка

турция

россия

министерство иностранных дел рф (мид рф)

политика

экономика

новости

александр грушко

африка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129950713_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b135da0e2dbbdbf6032b7af90ecda163.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Россия и Турция договорились о поставке одного миллиона тонн зерна, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, осталось лишь проработать технические детали.Как следует из опубликованного сегодня официального заявления МИД России по зерновой сделке, это зерно будет перерабатываться в Турции с дальнейшей безвозмездной транспортировкой в нуждающиеся страны. Такой объем вполне равнозначен тем поставкам, которые происходили в рамках так называемой Черноморской зерновой инициативы. Кроме того, до конца года планируются бесплатные поставки 200 тысяч тонн российской пшеницы в Сомали, ЦАР, Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали и Эритрею.Накануне в Сочи состоялась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Главной темой обсуждения стала ситуация вокруг зерновой сделки. Глава российского государства заявил, что Россия вскоре начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган, в свою очередь, отметил, что турецкая сторона готова содействовать в переработке российского зерна для его дальнейшей отправки в развивающиеся страны.В свою очередь, Владимир Путин заверил, что в РФ готовы возобновить сотрудничество в рамках Черноморской инициативы, но только после того, как будет выполнены все обязательства по отношению к Российской стороне.Как считает эксперт РИА Новости Крым, доктор политических наук, завкафедрой "Политические науки" СевГУ Александр Ирхин, зерновая сделка выгодна как Турции, так и России. Зерно - скоропортящийся продукт, который надо или быстро продавать, или развивать дорогостоящую культуру длительного хранения. Но речь должна идти не о возобновлении старой зерновой сделки, а о заключении новой.В свою очередь, политолог, замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов уверен, что если встреча президентов России и Турции в Сочи не завершилась подписанием новых соглашений, это еще не означает, что они не пришли ни к каким договоренностям. Он высказал мнение, что документы о сотрудничестве могут появиться в ближайшее время – видимо, именно такие документы и имеет ввиду сейчас российский МИД.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев отправил на свалку мирные инициативы, заявил ПутинВ Турции озвучили новые предложения ООН по зерновой сделкеЭксперт спрогнозировал возобновление зерновой сделки в ближайшие месяцы

турция

россия

африка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зерновая сделка, турция, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, экономика, новости, александр грушко, африка