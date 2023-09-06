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МИД РФ: Россия и Турция договорились о поставке миллиона тонн зерна
МИД РФ: Россия и Турция договорились о поставке миллиона тонн зерна - РИА Новости Крым, 06.09.2023
МИД РФ: Россия и Турция договорились о поставке миллиона тонн зерна
Россия и Турция договорились о поставке одного миллиона тонн зерна, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, осталось лишь проработать... РИА Новости Крым, 06.09.2023
2023-09-06T20:48
2023-09-06T20:48
2023-09-06T20:48
зерновая сделка
турция
россия
министерство иностранных дел рф (мид рф)
политика
экономика
новости
александр грушко
африка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Россия и Турция договорились о поставке одного миллиона тонн зерна, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, осталось лишь проработать технические детали.Как следует из опубликованного сегодня официального заявления МИД России по зерновой сделке, это зерно будет перерабатываться в Турции с дальнейшей безвозмездной транспортировкой в нуждающиеся страны. Такой объем вполне равнозначен тем поставкам, которые происходили в рамках так называемой Черноморской зерновой инициативы. Кроме того, до конца года планируются бесплатные поставки 200 тысяч тонн российской пшеницы в Сомали, ЦАР, Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали и Эритрею.Накануне в Сочи состоялась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Главной темой обсуждения стала ситуация вокруг зерновой сделки. Глава российского государства заявил, что Россия вскоре начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган, в свою очередь, отметил, что турецкая сторона готова содействовать в переработке российского зерна для его дальнейшей отправки в развивающиеся страны.В свою очередь, Владимир Путин заверил, что в РФ готовы возобновить сотрудничество в рамках Черноморской инициативы, но только после того, как будет выполнены все обязательства по отношению к Российской стороне.Как считает эксперт РИА Новости Крым, доктор политических наук, завкафедрой "Политические науки" СевГУ Александр Ирхин, зерновая сделка выгодна как Турции, так и России. Зерно - скоропортящийся продукт, который надо или быстро продавать, или развивать дорогостоящую культуру длительного хранения. Но речь должна идти не о возобновлении старой зерновой сделки, а о заключении новой.В свою очередь, политолог, замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов уверен, что если встреча президентов России и Турции в Сочи не завершилась подписанием новых соглашений, это еще не означает, что они не пришли ни к каким договоренностям. Он высказал мнение, что документы о сотрудничестве могут появиться в ближайшее время – видимо, именно такие документы и имеет ввиду сейчас российский МИД.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев отправил на свалку мирные инициативы, заявил ПутинВ Турции озвучили новые предложения ООН по зерновой сделкеЭксперт спрогнозировал возобновление зерновой сделки в ближайшие месяцы
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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зерновая сделка, турция, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, экономика, новости, александр грушко, африка
МИД РФ: Россия и Турция договорились о поставке миллиона тонн зерна
Россия поставит в Турцию миллион тон зерна для дальнейшей транспортировки в бедные страны
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Россия и Турция договорились о поставке одного миллиона тонн зерна, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, осталось лишь проработать технические детали.
"Все принципиальные договоренности достигнуты. Мы ожидаем, что в ближайшее время мы уже вступим в рабочие контакты со всеми сторонами для отработки всех технических аспектов схемы таких поставок", - цитирует дипломата РИА Новости.
Как следует из опубликованного сегодня официального заявления МИД России
по зерновой сделке, это зерно будет перерабатываться в Турции с дальнейшей безвозмездной транспортировкой в нуждающиеся страны. Такой объем вполне равнозначен тем поставкам, которые происходили в рамках так называемой Черноморской зерновой инициативы. Кроме того, до конца года планируются бесплатные поставки 200 тысяч тонн российской пшеницы в Сомали, ЦАР, Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали и Эритрею.
"Надо рассмотреть целый ряд вопросов. Это логистика, финансы и многое другое, маршруты, страны назначения, количество", - добавил Грушко.
Накануне в Сочи состоялась встреча
президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Главной темой обсуждения стала ситуация вокруг зерновой сделки. Глава российского государства заявил, что Россия вскоре начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган, в свою очередь, отметил, что турецкая сторона готова содействовать в переработке российского зерна для его дальнейшей отправки в развивающиеся страны.
В свою очередь, Владимир Путин заверил, что в РФ готовы возобновить сотрудничество
в рамках Черноморской инициативы, но только после того, как будет выполнены все обязательства по отношению к Российской стороне.
Как считает эксперт РИА Новости Крым, доктор политических наук, завкафедрой "Политические науки" СевГУ Александр Ирхин, зерновая сделка выгодна как Турции, так и России. Зерно - скоропортящийся продукт, который надо или быстро продавать, или развивать дорогостоящую культуру длительного хранения. Но речь должна идти не о возобновлении старой зерновой сделки, а о заключении новой.
"Речь будет о новой формуле зерновой сделки, потому что старая с привязкой к западным системам платежа, фирмам страховки, принимающим портам, инфраструктуре – не работает. Реджеп Тайип Эрдоган должен предложить сделку, которая будет максимально автономна от западной экономической сферы влияния и санкций", – отметил Ирхин.
В свою очередь, политолог, замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов уверен, что если встреча президентов России и Турции в Сочи не завершилась подписанием новых соглашений, это еще не означает, что они не пришли ни к каким договоренностям. Он высказал мнение, что документы о сотрудничестве могут появиться в ближайшее время – видимо, именно такие документы и имеет ввиду сейчас российский МИД.
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