https://crimea.ria.ru/20230810/ekspert-sprognoziroval-vozobnovlenie-zernovoy-sdelki-v-blizhayshie-mesyatsy-1130632978.html

Эксперт спрогнозировал возобновление зерновой сделки в ближайшие месяцы

Эксперт спрогнозировал возобновление зерновой сделки в ближайшие месяцы - РИА Новости Крым, 10.08.2023

Эксперт спрогнозировал возобновление зерновой сделки в ближайшие месяцы

Компромисс по возобновлению черноморской инициативы, вполне вероятно, будет найден в ближайшие месяцы, после встречи президентов России и Турции Владимира... РИА Новости Крым, 10.08.2023

2023-08-10T07:02

2023-08-10T07:02

2023-08-10T07:02

радио "спутник в крыму"

мнения

игорь шатров

политика

экономика

владимир путин (политик)

реджеп тайип эрдоган

зерновая сделка

санкции против россии

брикс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Компромисс по возобновлению черноморской инициативы, вполне вероятно, будет найден в ближайшие месяцы, после встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана и саммита БРИКС. Такое мнение высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму".Показательной в этом плане, по мнению политолога, является смена риторики Эрдогана. Если раньше он упрекал Россию в выходе из черноморской инициативы, то теперь требует от Запада выполнить все обязательства перед Москвой, предусмотренные соответствующим меморандумом.Шатров считает, что изменение позиции Эрдогана связано с твердой позицией Москвы, поэтому жесткость в отстаивании Россией своих интересов может дать положительный результат в плане снятия некоторых существующих ограничений.Зерновая сделка прекратила действие с 18 июля. Президент России Владимир Путин в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва готова вернуться к вопросу, как только Запад выполнит обязательства перед РФ. В их числе переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; отмена ограничений на страхование судов, которые перевозят российское зерно и удобрения, и самих таких грузов; снятие ограничения для экспорта российского продовольствия и удобрений.Президент Турции 8 августа заявил, что зерновая сделка снова заработает сразу после того, как Запад выполнит данные ранее обещания.Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва держит открытой дверь для восстановления черноморской зерновой инициативы, но для этого необходимо ликвидировать перекосы в ее реализации. Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон якобы решила вопросы, которые Россия поставила по зерновому экспорту, Антонов назвал "очередной информационной пустышкой и попыткой сделать хорошую мину при плохой игре". Российские компании, по его словам, продолжают сталкиваются с различными сложностями - как финансовыми, так и логистическими.Читайте также на РИА Новости Крым:Хватит лицемерить: Захарова ответила Блинкену на слова о зерновой сделкеУкраина после зерновой сделки: что будет с украинским экспортомПутин: Россия бесплатно поставит зерно странам Африки не в ущерб себе

https://crimea.ria.ru/20230802/ukraina-posle-zernovoy-sdelki-chto-budet-s-ukrainskim-eksportom-1130477320.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, игорь шатров, политика, экономика, владимир путин (политик), реджеп тайип эрдоган, зерновая сделка, санкции против россии, брикс