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Путин: Россия бесплатно поставит зерно странам Африки не в ущерб себе
Путин: Россия бесплатно поставит зерно странам Африки не в ущерб себе - РИА Новости Крым, 29.07.2023
Путин: Россия бесплатно поставит зерно странам Африки не в ущерб себе
Безвозмездная поставка российского зерна беднейшим странам Африки не нанесет ущерб бюджету РФ, поскольку в связи с ростом мировых цен на зерно страна получит... РИА Новости Крым, 29.07.2023
2023-07-29T23:20
2023-07-29T23:20
2023-07-29T23:23
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Безвозмездная поставка российского зерна беднейшим странам Африки не нанесет ущерб бюджету РФ, поскольку в связи с ростом мировых цен на зерно страна получит больше налогов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ.По словам Путина, в этих бесплатных поставках "нет ничего плохого ни для России, ни для беднейших стран, которые получат это зерно".Президент также подчеркнул, что вопреки санкциям Запада Россия остается мировым лидером по экспорту зерновых и получает от этого серьезные доходы.Ранее Путин в ходе экономического и гуманитарного форума "Россия – Африка" заявил, что ближайшие месяцы Россия безвозмездно поставит беднейшим странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна, обеспечив его бесплатную доставку.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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владимир путин (политик), россия, африка, в мире, урожай зерновых культур
Путин: Россия бесплатно поставит зерно странам Африки не в ущерб себе
Путин: бесплатная поставка зерна беднейшим странам Африки не нанесет ущерба России
23:20 29.07.2023 (обновлено: 23:23 29.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Безвозмездная поставка российского зерна беднейшим странам Африки не нанесет ущерб бюджету РФ, поскольку в связи с ростом мировых цен на зерно страна получит больше налогов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ.
"Мы когда объявили о том, что выходим из этой зерновой сделки, цены на мировом рынке немножко подросли. Значит, наши компании больше получат, а значит, мы получим больше налогов. А если мы получим больше налогов, мы поделимся частью нашего дохода с беднейшими странами и поставим определенные объемы продовольствия беднейшим странам бесплатно, не себе в ущерб", - сказал глава государства.
По словам Путина, в этих бесплатных поставках "нет ничего плохого ни для России, ни для беднейших стран, которые получат это зерно".
Президент также подчеркнул, что вопреки санкциям Запада Россия остается мировым лидером по экспорту зерновых и получает от этого серьезные доходы.
"Они (недоброжелатели России – ред.) и так пытаются мешать, но ничего же не получается. Да, фрахт немножко дороже, да, нам дороже стоит осуществлять денежные переводы. Но все же происходит, это все делают наши компании, работа идет. И мы остаемся лидерами и по продаже пшеницы, номер один в мире как были так и остались, несмотря на все попытки нам помешать", - отметил российский лидер.
Ранее Путин в ходе экономического и гуманитарного форума "Россия – Африка" заявил, что ближайшие месяцы Россия безвозмездно поставит беднейшим странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна, обеспечив его бесплатную доставку.