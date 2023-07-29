https://crimea.ria.ru/20230729/putin-rossiya-besplatno-postavit-zerno-stranam-afriki-ne-v-uscherb-sebe-1130399952.html

Путин: Россия бесплатно поставит зерно странам Африки не в ущерб себе

Путин: Россия бесплатно поставит зерно странам Африки не в ущерб себе - РИА Новости Крым, 29.07.2023

Путин: Россия бесплатно поставит зерно странам Африки не в ущерб себе

Безвозмездная поставка российского зерна беднейшим странам Африки не нанесет ущерб бюджету РФ, поскольку в связи с ростом мировых цен на зерно страна получит... РИА Новости Крым, 29.07.2023

2023-07-29T23:20

2023-07-29T23:20

2023-07-29T23:23

владимир путин (политик)

россия

африка

в мире

урожай зерновых культур

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Безвозмездная поставка российского зерна беднейшим странам Африки не нанесет ущерб бюджету РФ, поскольку в связи с ростом мировых цен на зерно страна получит больше налогов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ.По словам Путина, в этих бесплатных поставках "нет ничего плохого ни для России, ни для беднейших стран, которые получат это зерно".Президент также подчеркнул, что вопреки санкциям Запада Россия остается мировым лидером по экспорту зерновых и получает от этого серьезные доходы.Ранее Путин в ходе экономического и гуманитарного форума "Россия – Африка" заявил, что ближайшие месяцы Россия безвозмездно поставит беднейшим странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна, обеспечив его бесплатную доставку.

россия

африка

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, африка, в мире, урожай зерновых культур