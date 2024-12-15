https://crimea.ria.ru/20241215/putin-dal-porucheniya-po-spasatelnym-rabotam-v-kerchenskom-prolive-1142633884.html

Путин дал поручения по спасательным работам в Керченском проливе

Путин дал поручения по спасательным работам в Керченском проливе - РИА Новости Крым, 15.12.2024

Путин дал поручения по спасательным работам в Керченском проливе

Президент России Владимир Путин дал поручения по организации спасательных работ в Керченском проливе и по созданию рабочей группы во главе с вице-премьером... РИА Новости Крым, 15.12.2024

2024-12-15T16:00

2024-12-15T16:00

2024-12-15T16:05

керченский пролив

владимир путин (политик)

танкер

танкер "волгонефть-212"

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

происшествия

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин дал поручения по организации спасательных работ в Керченском проливе и по созданию рабочей группы во главе с вице-премьером Виталием Савельевым, которая займется ликвидацией последствий ЧП.По его словам, "президент дал необходимые поручения по организации спасательных работ"."Также по поручению президента будет создана правительственная рабочая группа с участием упомянутых членов кабинета во главе с вице-премьером Савельевым. Рабочая группа займется организацией спасательных работ, а также ликвидацией последствий разлива топлива", - отметил Песков.В воскресенье днем в результате сильного шторма танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф во время сильного шторма днем 15 декабря. С первого танкера спасателям удалось поднять 13 из 14 кленов экипажа, один человек погиб.По информации МЧС, на данный момент в Керченском проливе скорость ветра 24 м/с, высота волны 3 метра. Продолжается спасательная операция. На судне "Волгонефть 239 находилось 15 членов экипажа.Следователи СК возбудили два уголовных дела по факту крушения танкеров в Керченском проливе. Одно из уголовных дел переквалифицировано на более тяжкий состав - ч.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека).Объем загрязнения в Керченском проливе после крушения двух танкеров устанавливается, работают специалисты Росприроднадзора, сообщили РИА Новости в Минприроды РФ.Все о ситуации с терпящими бедствие танкерами в Керченском проливе читайте по ссылке >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Керченском проливе после ЧП с танкерами В Керченском проливе терпит бедствие танкер "Волгонефть-212" с мазутом Что известно о втором терпящем бедствие танкере в Керченском проливе

https://crimea.ria.ru/20241215/krushenie-tankerov-v-kerchenskom-prolive---sk-vozbudil-dela-1142631347.html

керченский пролив

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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