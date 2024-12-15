Рейтинг@Mail.ru
Девятибалльный шторм в Черном море продлится еще 60 часов - ФОБОС - РИА Новости Крым, 15.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241215/devyatiballnyy-shtorm-v-chernom-more-prodlitsya-esche-60-chasov---fobos-1142631132.html
Девятибалльный шторм в Черном море продлится еще 60 часов - ФОБОС
Девятибалльный шторм в Черном море продлится еще 60 часов - ФОБОС - РИА Новости Крым, 15.12.2024
Девятибалльный шторм в Черном море продлится еще 60 часов - ФОБОС
Девятибалльный шторм в Керченском проливе продолжится. Об этом РИА Новости Крым рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. РИА Новости Крым, 15.12.2024
2024-12-15T13:55
2024-12-15T14:16
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
керченский пролив
погода
погода в крыму
крымская погода
черное море
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0f/1142630246_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c5b0c66305301edfbaa1d89e0be150bc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Девятибалльный шторм в Керченском проливе продолжится. Об этом РИА Новости Крым рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По словам метеоролога, шторм, из-за которого потерпели бедствие два судна в Керченском проливе, обусловлен влиянием северо-атлантического циклона.Все о ситуации с терпящими бедствие танкерами в Керченском проливе читайте по ссылке &gt;&gt;Также, по словам специалиста, все это сопровождается еще ненастными погодными условиями - идут локальные осадки в виде ливней.По его словам, погода начнет успокаиваться и придет в норму только к среде.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Керченском проливе после ЧП с танкерами В Керченском проливе терпит бедствие танкер "Волгонефть-212" с мазутом Что известно о втором терпящем бедствие танкере в Керченском проливе
https://crimea.ria.ru/20241215/chto-proiskhodit-v-kerchenskom-prolive-posle-chp-s-tankerami-1142629441.html
керченский пролив
черное море
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0f/1142630246_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2d7422e91cfc78b6b74ba1d5ba1183aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
центр погоды "фобос", евгений тишковец, керченский пролив, погода, погода в крыму, крымская погода, черное море, новости крыма, крым
Девятибалльный шторм в Черном море продлится еще 60 часов - ФОБОС

Погода в Керченском проливе будет оставаться сложной - ФОБОС

13:55 15.12.2024 (обновлено: 14:16 15.12.2024)
 
© РИА Новости КрымШторм в Черном море
Шторм в Черном море - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Девятибалльный шторм в Керченском проливе продолжится. Об этом РИА Новости Крым рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
По словам метеоролога, шторм, из-за которого потерпели бедствие два судна в Керченском проливе, обусловлен влиянием северо-атлантического циклона.

"Порывы ветра в акватории пролива достигали 15-17 м/с, высота волн до одного-двух метров по шкале Бофорта, семи-восьмибалльный крепкий ветер. На Черноморском побережье Крыма и Тамани до 23 м/с, высота волн до трех метров - это девятибалльный шторм", - сказал Тишковец.

Все о ситуации с терпящими бедствие танкерами в Керченском проливе читайте по ссылке >>
Также, по словам специалиста, все это сопровождается еще ненастными погодными условиями - идут локальные осадки в виде ливней.
"В ближайшие 60 часов в регионе сохранится штормовая погода примерно такого же типа", - уточнил Тишковец.
По его словам, погода начнет успокаиваться и придет в норму только к среде.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что происходит в Керченском проливе после ЧП с танкерами
В Керченском проливе терпит бедствие танкер "Волгонефть-212" с мазутом
Что известно о втором терпящем бедствие танкере в Керченском проливе
Море. Архивное фото
13:35
Что происходит в Керченском проливе после ЧП с танкерами
 
Центр погоды "ФОБОС"Евгений ТишковецКерченский проливПогодаПогода в КрымуКрымская погодаЧерное мореНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:19Что известно о состоянии спасенных с танкера в Керченском проливе моряков
17:17Экипаж танкера "Волгонефть 239" эвакуируют в Тамань
17:04Крымский мост сейчас: очередь удвоилась за час
16:52Мишустин создал рабочую группу по ликвидации ЧП с танкерами в Черном море
16:14Крымский мост сейчас: очередь быстро растет
16:00Путин дал поручения по спасательным работам в Керченском проливе
15:51Зурабишвили готовит в Грузии громкую политическую провокацию - Пушков
15:08В Севастополе из-за погоды перекрыт рейд
15:02Стабилизация страны: в Южной Корее предложили создать совет правительства
14:45ВСУ потеряли в Курской области свыше 40 тысяч боевиков
14:37Один погиб и 13 моряков эвакуированы с танкера "Волгонефть 212"
14:25Российские бойцы освободили Веселый Гай в ДНР
14:16Крушение танкеров в Керченском проливе - СК возбудил дела
13:55Девятибалльный шторм в Черном море продлится еще 60 часов - ФОБОС
13:35Что происходит в Керченском проливе после ЧП с танкерами
13:20Что известно о втором терпящем бедствие танкере в Керченском проливе
13:11Два судна терпят бедствие в Керченском проливе
12:46ЧП в Керченском проливе: на борту тонущего танкера 13 человек
12:34В Керченском проливе терпит бедствие танкер "Волгонефть-212" с мазутом
12:16ПВО сбила украинский самолет
Лента новостейМолния