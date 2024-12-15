https://crimea.ria.ru/20241215/devyatiballnyy-shtorm-v-chernom-more-prodlitsya-esche-60-chasov---fobos-1142631132.html

Девятибалльный шторм в Черном море продлится еще 60 часов - ФОБОС

Девятибалльный шторм в Черном море продлится еще 60 часов - ФОБОС - РИА Новости Крым, 15.12.2024

Девятибалльный шторм в Черном море продлится еще 60 часов - ФОБОС

Девятибалльный шторм в Керченском проливе продолжится. Об этом РИА Новости Крым рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. РИА Новости Крым, 15.12.2024

2024-12-15T13:55

2024-12-15T13:55

2024-12-15T14:16

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евгений тишковец

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Девятибалльный шторм в Керченском проливе продолжится. Об этом РИА Новости Крым рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По словам метеоролога, шторм, из-за которого потерпели бедствие два судна в Керченском проливе, обусловлен влиянием северо-атлантического циклона.Все о ситуации с терпящими бедствие танкерами в Керченском проливе читайте по ссылке >>Также, по словам специалиста, все это сопровождается еще ненастными погодными условиями - идут локальные осадки в виде ливней.По его словам, погода начнет успокаиваться и придет в норму только к среде.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Керченском проливе после ЧП с танкерами В Керченском проливе терпит бедствие танкер "Волгонефть-212" с мазутом Что известно о втором терпящем бедствие танкере в Керченском проливе

https://crimea.ria.ru/20241215/chto-proiskhodit-v-kerchenskom-prolive-posle-chp-s-tankerami-1142629441.html

керченский пролив

черное море

крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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