https://crimea.ria.ru/20250424/krymskiy-most-seychas-skolko-zhdat-proezda-1145945394.html

Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда

Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 24.04.2025

Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда

К вечеру четверга очередь у досмотровых пунктов Крымского моста продолжает расти. Об этом свидетельствую данные Telegram-канала оперативной информации о... РИА Новости Крым, 24.04.2025

2025-04-24T18:06

2025-04-24T18:06

2025-04-24T18:06

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

транспорт

логистика

керчь

тамань

краснодарский край

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. К вечеру четверга очередь у досмотровых пунктов Крымского моста продолжает расти. Об этом свидетельствую данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом выезд из Крыма остается свободным - со стороны Керчи очередей перед пунктом досмотра нет.Пробка со стороны Тамани начала образовываться в четверг в полдень. Тогда проезда ожидали 95 авто.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в курортный сезон досмотр автомобилей на Крымскому мосту будет ускорен, время ожидания будет составлять не более одного часа. Более того, вдоль дороги к лету будут оборудованы санитарные объекты придорожной инфраструктуры.На полуострове с апреля 2022 года бессрочно действует желтый уровень террористической опасности с целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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керчь

тамань

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма