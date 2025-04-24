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Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 24.04.2025
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Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда
Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 24.04.2025
Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда
К вечеру четверга очередь у досмотровых пунктов Крымского моста продолжает расти. Об этом свидетельствую данные Telegram-канала оперативной информации о... РИА Новости Крым, 24.04.2025
2025-04-24T18:06
2025-04-24T18:06
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
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тамань
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. К вечеру четверга очередь у досмотровых пунктов Крымского моста продолжает расти. Об этом свидетельствую данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом выезд из Крыма остается свободным - со стороны Керчи очередей перед пунктом досмотра нет.Пробка со стороны Тамани начала образовываться в четверг в полдень. Тогда проезда ожидали 95 авто.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в курортный сезон досмотр автомобилей на Крымскому мосту будет ускорен, время ожидания будет составлять не более одного часа. Более того, вдоль дороги к лету будут оборудованы санитарные объекты придорожной инфраструктуры.На полуострове с апреля 2022 года бессрочно действует желтый уровень террористической опасности с целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда

У Крымского моста сейчас проезда ждут 120 машин

18:06 24.04.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОчередь на Крымском мосту
Очередь на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. К вечеру четверга очередь у досмотровых пунктов Крымского моста продолжает расти. Об этом свидетельствую данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По данным на 18:00 в очереди со стороны Тамани находится 120 транспортных средств", - сказано в сообщении.
При этом выезд из Крыма остается свободным - со стороны Керчи очередей перед пунктом досмотра нет.
Пробка со стороны Тамани начала образовываться в четверг в полдень. Тогда проезда ожидали 95 авто.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в курортный сезон досмотр автомобилей на Крымскому мосту будет ускорен, время ожидания будет составлять не более одного часа. Более того, вдоль дороги к лету будут оборудованы санитарные объекты придорожной инфраструктуры.
На полуострове с апреля 2022 года бессрочно действует желтый уровень террористической опасности с целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан.
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