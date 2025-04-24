"Дом красных машин": в Крыму появилась новая пожарная часть
В Раздольненском районе Крыма открыли новую пожарную часть
© МЧС Республики КрымВ селе Березовка Раздольненского района открыли новую пожарную часть
© МЧС Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. В селе Березовка Раздольненском районе Крыма открыли новую пожарную часть. Личный состав уже заступил в боевой расчет, сообщили в республиканском МЧС.
"В личном составе пожарной части – 19 человек. Все работники прошли обучение. На вооружении у спасателей две единицы новой техники. Это автоцистерны, оснащенные всем необходимым оборудованием", – рассказали спасатели.
© МЧС Республики КрымВ селе Березовка Раздольненского района открыли новую пожарную часть
© МЧС Республики Крым
В селе Березовка Раздольненского района открыли новую пожарную часть
В ведомстве уточнили, что в район ответственности новой пожарной части входят три дошкольных и общеобразовательных учреждения, медпункт, дома культуры, АЗС, крупные агрофирмы. Общий охват – девять населенных пунктов с общей численностью населения 3 683 человек.
"Двухэтажное здание пожарной части полностью укомплектовано мебелью и техническими средствами. На территории имеется пожарный водоем, спортивный комплекс для тренировок личного состава, проведено озеленение", – добавили в МЧС Крыма.
В Севастополе в ноябре появилось пожарное депо в селе Павловка, строительство которого ведется в рамках программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. В здании расположены помещение для пожарной техники и пост техобслуживания, мойка автомобилей, мастерские и технические помещения, диспетчерская, санузлы, класс инструктажа населения, помещения для мытья и сушки пожарных рукавов. Есть здесь также комнаты отдыха дежурной смены, малый конференц-зал, зал собраний, уборные, душевые, санузлы. Предусмотрено и четыре въезда и отдельное помещение для мытья спецмашин.
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