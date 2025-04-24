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"Дом красных машин": в Крыму появилась новая пожарная часть

"Дом красных машин": в Крыму появилась новая пожарная часть - РИА Новости Крым, 24.04.2025

"Дом красных машин": в Крыму появилась новая пожарная часть

В селе Березовка Раздольненском районе Крыма открыли новую пожарную часть. Личный состав уже заступил в боевой расчет, сообщили в республиканском МЧС. РИА Новости Крым, 24.04.2025

2025-04-24T20:51

2025-04-24T20:51

2025-04-24T20:51

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раздольненский район крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. В селе Березовка Раздольненском районе Крыма открыли новую пожарную часть. Личный состав уже заступил в боевой расчет, сообщили в республиканском МЧС.В ведомстве уточнили, что в район ответственности новой пожарной части входят три дошкольных и общеобразовательных учреждения, медпункт, дома культуры, АЗС, крупные агрофирмы. Общий охват – девять населенных пунктов с общей численностью населения 3 683 человек."Двухэтажное здание пожарной части полностью укомплектовано мебелью и техническими средствами. На территории имеется пожарный водоем, спортивный комплекс для тренировок личного состава, проведено озеленение", – добавили в МЧС Крыма.В Севастополе в ноябре появилось пожарное депо в селе Павловка, строительство которого ведется в рамках программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. В здании расположены помещение для пожарной техники и пост техобслуживания, мойка автомобилей, мастерские и технические помещения, диспетчерская, санузлы, класс инструктажа населения, помещения для мытья и сушки пожарных рукавов. Есть здесь также комнаты отдыха дежурной смены, малый конференц-зал, зал собраний, уборные, душевые, санузлы. Предусмотрено и четыре въезда и отдельное помещение для мытья спецмашин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие новые объекты появятся в Крыму и какие благоустроятВ Крыму выявили нарушения при подготовке к пожароопасному сезонуНа страже пожарной безопасности Крыма стоят 260 межведомственных групп

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, раздольненский район крыма, мчс крыма, новости крыма