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"Дом красных машин": в Крыму появилась новая пожарная часть - РИА Новости Крым, 24.04.2025
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"Дом красных машин": в Крыму появилась новая пожарная часть
"Дом красных машин": в Крыму появилась новая пожарная часть - РИА Новости Крым, 24.04.2025
"Дом красных машин": в Крыму появилась новая пожарная часть
В селе Березовка Раздольненском районе Крыма открыли новую пожарную часть. Личный состав уже заступил в боевой расчет, сообщили в республиканском МЧС. РИА Новости Крым, 24.04.2025
2025-04-24T20:51
2025-04-24T20:51
крым
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мчс крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. В селе Березовка Раздольненском районе Крыма открыли новую пожарную часть. Личный состав уже заступил в боевой расчет, сообщили в республиканском МЧС.В ведомстве уточнили, что в район ответственности новой пожарной части входят три дошкольных и общеобразовательных учреждения, медпункт, дома культуры, АЗС, крупные агрофирмы. Общий охват – девять населенных пунктов с общей численностью населения 3 683 человек."Двухэтажное здание пожарной части полностью укомплектовано мебелью и техническими средствами. На территории имеется пожарный водоем, спортивный комплекс для тренировок личного состава, проведено озеленение", – добавили в МЧС Крыма.В Севастополе в ноябре появилось пожарное депо в селе Павловка, строительство которого ведется в рамках программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. В здании расположены помещение для пожарной техники и пост техобслуживания, мойка автомобилей, мастерские и технические помещения, диспетчерская, санузлы, класс инструктажа населения, помещения для мытья и сушки пожарных рукавов. Есть здесь также комнаты отдыха дежурной смены, малый конференц-зал, зал собраний, уборные, душевые, санузлы. Предусмотрено и четыре въезда и отдельное помещение для мытья спецмашин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие новые объекты появятся в Крыму и какие благоустроятВ Крыму выявили нарушения при подготовке к пожароопасному сезонуНа страже пожарной безопасности Крыма стоят 260 межведомственных групп
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РИА Новости Крым
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96
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крым, раздольненский район крыма, мчс крыма, новости крыма
"Дом красных машин": в Крыму появилась новая пожарная часть

В Раздольненском районе Крыма открыли новую пожарную часть

20:51 24.04.2025
 
© МЧС Республики КрымВ селе Березовка Раздольненского района открыли новую пожарную часть
В селе Березовка Раздольненского района открыли новую пожарную часть
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. В селе Березовка Раздольненском районе Крыма открыли новую пожарную часть. Личный состав уже заступил в боевой расчет, сообщили в республиканском МЧС.

"В личном составе пожарной части – 19 человек. Все работники прошли обучение. На вооружении у спасателей две единицы новой техники. Это автоцистерны, оснащенные всем необходимым оборудованием", – рассказали спасатели.

© МЧС Республики КрымВ селе Березовка Раздольненского района открыли новую пожарную часть
В селе Березовка Раздольненского района открыли новую пожарную часть
© МЧС Республики Крым
В селе Березовка Раздольненского района открыли новую пожарную часть
В ведомстве уточнили, что в район ответственности новой пожарной части входят три дошкольных и общеобразовательных учреждения, медпункт, дома культуры, АЗС, крупные агрофирмы. Общий охват – девять населенных пунктов с общей численностью населения 3 683 человек.
"Двухэтажное здание пожарной части полностью укомплектовано мебелью и техническими средствами. На территории имеется пожарный водоем, спортивный комплекс для тренировок личного состава, проведено озеленение", – добавили в МЧС Крыма.
В Севастополе в ноябре появилось пожарное депо в селе Павловка, строительство которого ведется в рамках программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. В здании расположены помещение для пожарной техники и пост техобслуживания, мойка автомобилей, мастерские и технические помещения, диспетчерская, санузлы, класс инструктажа населения, помещения для мытья и сушки пожарных рукавов. Есть здесь также комнаты отдыха дежурной смены, малый конференц-зал, зал собраний, уборные, душевые, санузлы. Предусмотрено и четыре въезда и отдельное помещение для мытья спецмашин.
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КрымРаздольненский район КрымаМЧС КрымаНовости Крыма
 
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