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Трамп выразил недовольство ударами по Киеву
Трамп выразил недовольство ударами по Киеву - РИА Новости Крым, 24.04.2025
Трамп выразил недовольство ударами по Киеву
Президент США Дональд Трамп выразил недовольство якобы нанесенными Вооруженными силами России ударами по Киеву и заявил о необходимости скорейшего мирного... РИА Новости Крым, 24.04.2025
2025-04-24T17:41
2025-04-24T17:41
2025-04-24T17:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп выразил недовольство якобы нанесенными Вооруженными силами России ударами по Киеву и заявил о необходимости скорейшего мирного соглашения. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.По мнению американского лидера, удары не способствуют мирному соглашению. Он подчеркнул, что такое соглашение пора заключить.Вооруженные силы России в четверг нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины, сообщали ранее в Минобороны. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в украинской столице.При этом накануне Трамп заявлял, что, по его мнению, Россия готова к заключению сделки для урегулирования конфликта на Украине, но пока не удается договориться с Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что именно последние слова Зеленского о Крыме вредят мирным переговорам с Россией. Трамп также выразил мнение, что ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо заключить мир, либо он потеряет всю Украину уже через три года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что делает сомнительными все пункты мирного плана США по Украине – мнениеТрамп: Зеленский должен заключить мир либо потерять всю странуПлан США по Украине - что предложат Москве и Киеву
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сша, дональд трамп, украина, киев, удары по украине, новости, в мире, политика, внешняя политика
Трамп выразил недовольство ударами по Киеву
Пора заключать мирное соглашение по Украине – Трамп