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Кравцов в Севастополе призвал усилить целевое обучение педагогов
Кравцов в Севастополе призвал усилить целевое обучение педагогов - РИА Новости Крым, 24.04.2025
Кравцов в Севастополе призвал усилить целевое обучение педагогов
Регионам необходимо улучшить работу педагогических классов и обеспечить максимальное выполнение квоты на целевое обучение преподавателей в профильных вузах... РИА Новости Крым, 24.04.2025
2025-04-24T19:11
2025-04-24T19:11
2025-04-24T19:19
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сергей кравцов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Регионам необходимо улучшить работу педагогических классов и обеспечить максимальное выполнение квоты на целевое обучение преподавателей в профильных вузах. Такое поручение дал министр просвещения России Сергей Кравцов, выступая в Севастополе на Всероссийском совещании для региональных министров образования, передает корреспондент РИА Новости Крым.Это – одна из главных задач на 2025-2026 учебный год, подчеркнул министр."Целевое обучение. Педагогические классы открываются, есть уже поступления. Мы говорили, 5 тысяч профильных классов должно быть открыто, а дальше надо посмотреть эффективность. Если из педагогических классов не идут в педагогические вузы, то либо педагогические вузы не отрабатывают, либо кто-то не отрабатывает. Мы это все будем сейчас мониторить", – сказал Кравцов.Он также акцентировал внимание, что при подготовке студентов необходимо ориентироваться на то, чему будут учить будущие учителя.По его словам, прошлая приемная кампания в целом была проведена хорошо, и "сейчас надо не снижать объемы и готовиться к изменениям правил приема".В Крыму 24 – 26 апреля проходит Всероссийское совещание региональных министров образования с участием заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко и министра просвещения РФ Сергея Кравцова.Мероприятия стартовали в четверг в Севастополе на базе детского центра "Корсунь" – филиала МДЦ "Артек". Здесь подводят итоги работы за подходящий к концу учебный год и обсуждают приоритеты деятельности на следующий период.Участие в мероприятиях принимают не только руководители высших исполнительных органов государственной власти страны и регионов, но и руководство педагогических вузов и организаций, подведомственных Минпросвещения России.Помимо пленарных заседаний и стратегических сессий, программа предусматривает награждение представителей региональных властей, осуществляющих государственное управление в сфере образования, проведение международной акции "Диктант Победы" и прочие мероприятия. Площадкой для ряда встреч также выбран филиал "Артека" в Ялте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что может помочь школьникам определиться с будущей профессиейВ Крыму прокомментировали новый закон об аттестации для педагоговДопобразование для учителей в России будет проводиться в госорганизациях
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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севастополь, крым, сергей кравцов, высшее образование, образование в россии, общество, новости, видео, видео
Кравцов в Севастополе призвал усилить целевое обучение педагогов
Кравцов на совещании в Севастополе назвал главную задачу на новый учебный год в России
19:11 24.04.2025 (обновлено: 19:19 24.04.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым.
Регионам необходимо улучшить работу педагогических классов и обеспечить максимальное выполнение квоты на целевое обучение преподавателей в профильных вузах. Такое поручение дал министр просвещения России Сергей Кравцов, выступая в Севастополе на Всероссийском совещании для региональных министров образования, передает корреспондент РИА Новости Крым
.
Это – одна из главных задач на 2025-2026 учебный год, подчеркнул министр.
"Целевое обучение. Педагогические классы открываются, есть уже поступления. Мы говорили, 5 тысяч профильных классов должно быть открыто, а дальше надо посмотреть эффективность. Если из педагогических классов не идут в педагогические вузы, то либо педагогические вузы не отрабатывают, либо кто-то не отрабатывает. Мы это все будем сейчас мониторить", – сказал Кравцов.
Он также акцентировал внимание, что при подготовке студентов необходимо ориентироваться на то, чему будут учить будущие учителя.
"То, что мы с Ассоциацией педагогического образования стали делать – ядро педагогического образования, оно должно быть синхронизировано с тем содержанием, которое есть в школе. Тогда наступит счастье", – отметил министр.
По его словам, прошлая приемная кампания в целом была проведена хорошо, и "сейчас надо не снижать объемы и готовиться к изменениям правил приема".
В Крыму 24 – 26 апреля проходит Всероссийское совещание региональных министров образования с участием заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко и министра просвещения РФ Сергея Кравцова.
Мероприятия стартовали в четверг в Севастополе на базе детского центра "Корсунь" – филиала МДЦ "Артек". Здесь подводят итоги работы за подходящий к концу учебный год и обсуждают приоритеты деятельности на следующий период.
Участие в мероприятиях принимают не только руководители высших исполнительных органов государственной власти страны и регионов, но и руководство педагогических вузов и организаций, подведомственных Минпросвещения России.
Помимо пленарных заседаний и стратегических сессий, программа предусматривает награждение представителей региональных властей, осуществляющих государственное управление в сфере образования, проведение международной акции "Диктант Победы" и прочие мероприятия. Площадкой для ряда встреч также выбран филиал "Артека" в Ялте.
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