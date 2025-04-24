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Украине будет тяжело вернуть Крым – Трамп - РИА Новости Крым, 24.04.2025
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Украине будет тяжело вернуть Крым – Трамп
Украине будет тяжело вернуть Крым – Трамп - РИА Новости Крым, 24.04.2025
Украине будет тяжело вернуть Крым – Трамп
Президент США заявил, что Киеву будет тяжело вернуть под свой контроль Крым, который был "передан" России без единого выстрела. Его слова приводит РИА Новости. РИА Новости Крым, 24.04.2025
2025-04-24T21:11
2025-04-24T21:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Президент США заявил, что Киеву будет тяжело вернуть под свой контроль Крым, который был "передан" России без единого выстрела. Его слова приводит РИА Новости.Накануне Трамп заявлял, что, по его мнению, Россия готова к заключению сделки для урегулирования конфликта на Украине, но пока не удается договориться с Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что именно последние слова Зеленского о Крыме вредят мирным переговорам с Россией. Трамп также выразил мнение, что ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо заключить мир, либо он потеряет всю Украину уже через три года.При этом американский лидер, отвечая на вопрос уступки территорий со стороны Украины отметил, что "все зависит от территорий", и Вашингтон "сделает все возможное, работая с Украиной".Он также анонсировал "очень важные" встречи по Украине в ближайшее время."Мы хотим закончить эту войну, закончить быстро. Я думаю, мы добились большого прогресса, посмотрим, что будет. В следующие несколько дней будут очень важные встречи", - сказал Трамп в Белом доме на встрече с премьером Норвегии.Европейские столицы не смогут признать Крым российским, поскольку такое решение является для Европы "красной линией", соответствующее послание чиновники Евросоюза донесли до администрации американского президента Дональда Трампа, сообщила ранее газета Financial Times.На этой неделе газета Wall Street Journal сообщила о том, что США якобы потребовали от Киева отказаться от вступления Украины в НАТО. Для урегулирования украинского кризиса Вашингтон может признать Крым российским, а также предлагает передать Соединенным Штатам контроль территории вокруг ядерного реактора Запорожской АЭС.Председатель Госсовета республики Владимир Константинов заявил, что признание Вашингтоном российской принадлежности Крыма может привести к полному снятию санкций против Российской Федерации.16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов. Договор впоследствии был одобрен Госдумой и Советом ФедерацииСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землями и людьми не торгуем: в ГД ответили США по признанию статуса КрымаВ чем главный страх Зеленского признать Крым частью России – мнениеЕвропа "на крючке": что зависит от чиновников ЕС в вопросе Крыма
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РИА Новости Крым
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дональд трамп, сша, крым, россия, украина, политика, внешняя политика, новости
Украине будет тяжело вернуть Крым – Трамп

Крым "передали" России без единого выстрела и вернуть его Украине будет трудно – Трамп

21:11 24.04.2025 (обновлено: 21:32 24.04.2025)
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСитуация в Симферополе
Ситуация в Симферополе - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости . Андрей Стенин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Президент США заявил, что Киеву будет тяжело вернуть под свой контроль Крым, который был "передан" России без единого выстрела. Его слова приводит РИА Новости.
Накануне Трамп заявлял, что, по его мнению, Россия готова к заключению сделки для урегулирования конфликта на Украине, но пока не удается договориться с Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что именно последние слова Зеленского о Крыме вредят мирным переговорам с Россией. Трамп также выразил мнение, что ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо заключить мир, либо он потеряет всю Украину уже через три года.
"Крым был передан при президенте (США - ред.) Бараке Хусейне Обаме, это ничего со мной не имеет общего. Они приняли решение. Не было выстрелов, они просто передали его. Теперь они говорят, можете вернуть? Я думаю, это будет очень тяжело сделать", - сказал Трамп в Белом доме на встрече с премьером Норвегии.
При этом американский лидер, отвечая на вопрос уступки территорий со стороны Украины отметил, что "все зависит от территорий", и Вашингтон "сделает все возможное, работая с Украиной".
Он также анонсировал "очень важные" встречи по Украине в ближайшее время.
"Мы хотим закончить эту войну, закончить быстро. Я думаю, мы добились большого прогресса, посмотрим, что будет. В следующие несколько дней будут очень важные встречи", - сказал Трамп в Белом доме на встрече с премьером Норвегии.
Европейские столицы не смогут признать Крым российским, поскольку такое решение является для Европы "красной линией", соответствующее послание чиновники Евросоюза донесли до администрации американского президента Дональда Трампа, сообщила ранее газета Financial Times.
На этой неделе газета Wall Street Journal сообщила о том, что США якобы потребовали от Киева отказаться от вступления Украины в НАТО. Для урегулирования украинского кризиса Вашингтон может признать Крым российским, а также предлагает передать Соединенным Штатам контроль территории вокруг ядерного реактора Запорожской АЭС.
Председатель Госсовета республики Владимир Константинов заявил, что признание Вашингтоном российской принадлежности Крыма может привести к полному снятию санкций против Российской Федерации.
16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.
18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов. Договор впоследствии был одобрен Госдумой и Советом Федерации
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