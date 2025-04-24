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Алушта простились с героем СВО Александром Беловым
Алушта простились с героем СВО Александром Беловым - РИА Новости Крым, 24.04.2025
Алушта простились с героем СВО Александром Беловым
В Алуште проводили в последний путь участника специальной военной операции на Украине Александра Белова. Об этом сообщила глава администрации Галина Огнева. РИА Новости Крым, 24.04.2025
2025-04-24T18:33
2025-04-24T18:33
2025-04-24T18:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. В Алуште проводили в последний путь участника специальной военной операции на Украине Александра Белова. Об этом сообщила глава администрации Галина Огнева."Сегодня мы простились с военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации Александром Беловым. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Александра Владимировича. Вечная память герою, который отдал свою жизнь за безопасность и будущее нашей страны", – написала Огнева в своем Telegram-канале.Она добавила, что Александр Белов родился 29 мая 1988 года в поселке Фрунзенское города Алушты. Окончил школу в Партените. Александр Владимирович был надежным и преданным другом, добрым, внимательным, жизнерадостным человеком, готовым всегда прийти на помощь. В сентябре 2024 года Александр Белов подписал контракт и стал участником спецоперации, встав на защиту интересов Родины и мирных жителей Донецкой Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, алушта, галина огнева, новости сво, участники сво, герои сво, утраты
Алушта простились с героем СВО Александром Беловым
В Алуште простились с участником спецоперации Александром Беловым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. В Алуште проводили в последний путь участника специальной военной операции на Украине Александра Белова. Об этом сообщила глава администрации Галина Огнева.
"Сегодня мы простились с военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации Александром Беловым. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Александра Владимировича. Вечная память герою, который отдал свою жизнь за безопасность и будущее нашей страны", – написала Огнева в своем Telegram-канале.
Она добавила, что Александр Белов родился 29 мая 1988 года в поселке Фрунзенское города Алушты. Окончил школу в Партените. Александр Владимирович был надежным и преданным другом, добрым, внимательным, жизнерадостным человеком, готовым всегда прийти на помощь.
В сентябре 2024 года Александр Белов подписал контракт и стал участником спецоперации, встав на защиту интересов Родины и мирных жителей Донецкой Народной Республики.
"Выполняя боевое задание, проявив стойкость и мужество, Александр Владимирович погиб 12 апреля 2025 года", – рассказала Огнева.
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