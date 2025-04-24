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Посты на дорогах и патрули в горах: яркие кадры учений "Барсов" на ЮБК - РИА Новости Крым, 24.04.2025
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Посты на дорогах и патрули в горах: яркие кадры учений "Барсов" на ЮБК
Посты на дорогах и патрули в горах: яркие кадры учений "Барсов" на ЮБК - РИА Новости Крым, 24.04.2025
Посты на дорогах и патрули в горах: яркие кадры учений "Барсов" на ЮБК
В прибрежной зоне Южного берега - от Феодосии до поселка Форос – прошли масштабные учения силовиков, военнослужащих и территориальной обороны "Барс-Крым"... РИА Новости Крым, 24.04.2025
2025-04-24T17:54
2025-04-24T17:54
крым
новости крыма
учения
безопасность республики крым и севастополя
"барс - крым"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. В прибрежной зоне Южного берега - от Феодосии до поселка Форос – прошли масштабные учения силовиков, военнослужащих и территориальной обороны "Барс-Крым". Блокпосты с досмотром транспорта были установлены на ключевых автодорогах, а также в горно-лесной местности. В ходе мероприятия бойцы отработали взаимодействие и боевое слаживание, проверяли работу систем связи и управления. Кроме того, они были задействованы в патрулировании труднодоступных мест. Все поставленные учебные задачи по блокировке района и противодействию высадке диверсионных групп на территорию Республики Крым были выполнены в полном объеме. Подробнее – в нашем видео.
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, учения, безопасность республики крым и севастополя, "барс - крым", видео, видео
Посты на дорогах и патрули в горах: яркие кадры учений "Барсов" на ЮБК

На Южном берегу Крыма прошли масштабные учения силовиков и обороны "Барс-Крым"

17:54 24.04.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. В прибрежной зоне Южного берега - от Феодосии до поселка Форос – прошли масштабные учения силовиков, военнослужащих и территориальной обороны "Барс-Крым". Блокпосты с досмотром транспорта были установлены на ключевых автодорогах, а также в горно-лесной местности. В ходе мероприятия бойцы отработали взаимодействие и боевое слаживание, проверяли работу систем связи и управления. Кроме того, они были задействованы в патрулировании труднодоступных мест. Все поставленные учебные задачи по блокировке района и противодействию высадке диверсионных групп на территорию Республики Крым были выполнены в полном объеме. Подробнее – в нашем видео.
 
КрымНовости КрымаУченияБезопасность Республики Крым и Севастополя"Барс - Крым"Видео
 
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