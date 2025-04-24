https://crimea.ria.ru/20250424/posty-na-dorogakh-i-patruli-v-gorakh-yarkie-kadry-ucheniy-barsov-na-yubk-1145944326.html

Посты на дорогах и патрули в горах: яркие кадры учений "Барсов" на ЮБК

Посты на дорогах и патрули в горах: яркие кадры учений "Барсов" на ЮБК - РИА Новости Крым, 24.04.2025

Посты на дорогах и патрули в горах: яркие кадры учений "Барсов" на ЮБК

В прибрежной зоне Южного берега - от Феодосии до поселка Форос – прошли масштабные учения силовиков, военнослужащих и территориальной обороны "Барс-Крым"... РИА Новости Крым, 24.04.2025

2025-04-24T17:54

2025-04-24T17:54

2025-04-24T17:54

крым

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безопасность республики крым и севастополя

"барс - крым"

видео

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. В прибрежной зоне Южного берега - от Феодосии до поселка Форос – прошли масштабные учения силовиков, военнослужащих и территориальной обороны "Барс-Крым". Блокпосты с досмотром транспорта были установлены на ключевых автодорогах, а также в горно-лесной местности. В ходе мероприятия бойцы отработали взаимодействие и боевое слаживание, проверяли работу систем связи и управления. Кроме того, они были задействованы в патрулировании труднодоступных мест. Все поставленные учебные задачи по блокировке района и противодействию высадке диверсионных групп на территорию Республики Крым были выполнены в полном объеме. Подробнее – в нашем видео.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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