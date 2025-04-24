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Экологические вызовы в Крыму и Донбассе: взгляд финского эксперта - РИА Новости Крым, 24.04.2025
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Экологические вызовы в Крыму и Донбассе: взгляд финского эксперта
Экологические вызовы в Крыму и Донбассе: взгляд финского эксперта - РИА Новости Крым, 24.04.2025
Экологические вызовы в Крыму и Донбассе: взгляд финского эксперта
Экономика не может процветать без благополучия экологии. Этот фактор необходимо учитывать при восстановлении Донбасса после окончания спецоперации. Такое мнение РИА Новости Крым, 24.04.2025
2025-04-24T22:17
2025-04-24T22:17
крым
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
мнения
экология
экономика
водная блокада крыма
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Экономика не может процветать без благополучия экологии. Этот фактор необходимо учитывать при восстановлении Донбасса после окончания спецоперации. Такое мнение выразил финский общественный деятель, журналист и геополитический аналитик Янус Путконен на международном экологическом форуме "Zа наше будущее", который проходит в Крыму."Нам очень важно сейчас позаботиться об экологии, в первую очередь потому, что наши будущие поколения именно на этом будут строить свою жизнь", – подчеркнул он.По мнению аналитика, для восстановления региона необходим комплексный подход. Приоритет – природные ресурсы: леса, плодородная почва, биоразнообразие.Как отмечает финский эксперт, экологическая ситуация в Донбассе, впрочем, как и в Крыму, пользуется широким общественным вниманием в европейском информационном поле. По его словам, особенно широкое обсуждение вызвала его статья о водной блокаде полуострова. Она стала одной из самых читаемых и обсуждаемых за последнее время."Мне кажется, что экология является связующим звеном во время геополитической турбулентности", – заключил аналитик.Международный экологический форум "Zа наше будущее" — это ежегодное мероприятие, объединяющее экспертов в сфере экологии, представителей научного сообщества, общественных и политических деятелей, профсоюзов и журналистов из разных стран. Форум проходит в Крыму и служит платформой для обсуждения актуальных экологических и климатических проблем, включая последствия военных конфликтов для окружающей среды, вопросы устойчивого развития и международной экологической безопасности.Водная блокада КрымаДо 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена киевскими властями в одностороннем порядке.Снять блокаду удалось после начала специальной военной операции. Однако в начале июня 2023 года ВСУ нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть. Это привело к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. В результате катастрофы погибли 57 человек, 134 пострадали. Каховское водохранилище фактически перестало существовать, Днепр вошел в свое естественное русло и течет без накопления воды, которая отводилась в том числе и в Крым.Президент России Владимир Путин назвал разрушение Каховской ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.В октябре 2023 года Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск крымского парламента о взыскании с Украины 152,6 миллиарда рублей за ущерб от водной блокады полуострова.В Верховном суде республики сейчас находится иск Общественной палаты Крыма к Украине, связанный с защитой крымчан, пострадавших в ходе водной блокады. Сумма иска – более трех триллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина целенаправленно уничтожала экологию ДонбассаВ Крыму удовлетворили иски о взыскании ущерба от водной блокады КиеваКак Украина хотела "высушить" Крым – к 10-летию водной блокады
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, мнения, экология, экономика, водная блокада крыма, новости
Экологические вызовы в Крыму и Донбассе: взгляд финского эксперта

Финский аналитик рассказал об интересе Европы к водной блокаде Крыма

22:17 24.04.2025
 
© РИА Новости КрымСеверо-Крымский канал
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Экономика не может процветать без благополучия экологии. Этот фактор необходимо учитывать при восстановлении Донбасса после окончания спецоперации. Такое мнение выразил финский общественный деятель, журналист и геополитический аналитик Янус Путконен на международном экологическом форуме "Zа наше будущее", который проходит в Крыму.
"Нам очень важно сейчас позаботиться об экологии, в первую очередь потому, что наши будущие поколения именно на этом будут строить свою жизнь", – подчеркнул он.
По мнению аналитика, для восстановления региона необходим комплексный подход. Приоритет – природные ресурсы: леса, плодородная почва, биоразнообразие.
Как отмечает финский эксперт, экологическая ситуация в Донбассе, впрочем, как и в Крыму, пользуется широким общественным вниманием в европейском информационном поле. По его словам, особенно широкое обсуждение вызвала его статья о водной блокаде полуострова. Она стала одной из самых читаемых и обсуждаемых за последнее время.
"Мне кажется, что экология является связующим звеном во время геополитической турбулентности", – заключил аналитик.
Международный экологический форум "Zа наше будущее" — это ежегодное мероприятие, объединяющее экспертов в сфере экологии, представителей научного сообщества, общественных и политических деятелей, профсоюзов и журналистов из разных стран. Форум проходит в Крыму и служит платформой для обсуждения актуальных экологических и климатических проблем, включая последствия военных конфликтов для окружающей среды, вопросы устойчивого развития и международной экологической безопасности.

Водная блокада Крыма

До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена киевскими властями в одностороннем порядке.
Снять блокаду удалось после начала специальной военной операции. Однако в начале июня 2023 года ВСУ нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть. Это привело к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. В результате катастрофы погибли 57 человек, 134 пострадали. Каховское водохранилище фактически перестало существовать, Днепр вошел в свое естественное русло и течет без накопления воды, которая отводилась в том числе и в Крым.
Президент России Владимир Путин назвал разрушение Каховской ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
В октябре 2023 года Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск крымского парламента о взыскании с Украины 152,6 миллиарда рублей за ущерб от водной блокады полуострова.
В Верховном суде республики сейчас находится иск Общественной палаты Крыма к Украине, связанный с защитой крымчан, пострадавших в ходе водной блокады. Сумма иска – более трех триллионов рублей.
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