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Взрывы на Керченском полуострове – что происходит - РИА Новости Крым, 24.04.2025
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Взрывы на Керченском полуострове – что происходит
Взрывы на Керченском полуострове – что происходит - РИА Новости Крым, 24.04.2025
Взрывы на Керченском полуострове – что происходит
В Ленинском районе Крыма 24 апреля вечером будут слышны взрывы. Это связано с работой по утилизации боеприпасов времен Великой Отечественной войны, предупредили РИА Новости Крым, 24.04.2025
2025-04-24T17:17
2025-04-24T17:17
крым
ленинский район
взрыв
утилизация опасных бытовых отходов
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма 24 апреля вечером будут слышны взрывы. Это связано с работой по утилизации боеприпасов времен Великой Отечественной войны, предупредили в районной администрации.По данным властей, работы будут проводиться на Багеровском полигоне.В Крыму и Севастополе регулярно уничтожают взрывоопасные предметы времен войны. Местные власти заранее предупреждают жителей о планирующихся работах. Саперы работали в районе и накануне вечером. Власти напомнили, что 25 апреля в Ленинском районе пройдут антитеррористические учения. В селе Ильичево закроют проезд и объявят учебную эвакуацию жителей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, ленинский район, взрыв, утилизация опасных бытовых отходов, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Взрывы на Керченском полуострове – что происходит

В Ленинском районе Крыма саперы взорвут опасные боеприпасы

17:17 24.04.2025
 
© Администрация Ленинского района КрымаУтилизация боеприпасов в Крыму
Утилизация боеприпасов в Крыму
© Администрация Ленинского района Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма 24 апреля вечером будут слышны взрывы. Это связано с работой по утилизации боеприпасов времен Великой Отечественной войны, предупредили в районной администрации.
По данным властей, работы будут проводиться на Багеровском полигоне.
"24 апреля 2025 во второй половине дня на Багеровском полигоне запланировано проведение подрыва взрывоопасных предметов", – сказано в публикации официального Telegram-канала администрации Ленинского района.
В Крыму и Севастополе регулярно уничтожают взрывоопасные предметы времен войны. Местные власти заранее предупреждают жителей о планирующихся работах. Саперы работали в районе и накануне вечером.
Власти напомнили, что 25 апреля в Ленинском районе пройдут антитеррористические учения. В селе Ильичево закроют проезд и объявят учебную эвакуацию жителей.
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КрымЛенинский районВзрывУтилизация опасных бытовых отходовБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
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