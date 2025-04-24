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Взрывы на Керченском полуострове – что происходит

Взрывы на Керченском полуострове – что происходит - РИА Новости Крым, 24.04.2025

Взрывы на Керченском полуострове – что происходит

В Ленинском районе Крыма 24 апреля вечером будут слышны взрывы. Это связано с работой по утилизации боеприпасов времен Великой Отечественной войны, предупредили РИА Новости Крым, 24.04.2025

2025-04-24T17:17

2025-04-24T17:17

2025-04-24T17:17

крым

ленинский район

взрыв

утилизация опасных бытовых отходов

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма 24 апреля вечером будут слышны взрывы. Это связано с работой по утилизации боеприпасов времен Великой Отечественной войны, предупредили в районной администрации.По данным властей, работы будут проводиться на Багеровском полигоне.В Крыму и Севастополе регулярно уничтожают взрывоопасные предметы времен войны. Местные власти заранее предупреждают жителей о планирующихся работах. Саперы работали в районе и накануне вечером. Власти напомнили, что 25 апреля в Ленинском районе пройдут антитеррористические учения. В селе Ильичево закроют проезд и объявят учебную эвакуацию жителей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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ленинский район

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ленинский район, взрыв, утилизация опасных бытовых отходов, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма