https://crimea.ria.ru/20250424/v-krymu-sobstvennikov-zemel-nakazali-za-razvedenie-svalki-1145922897.html

В Крыму собственников земель наказали за разведение свалки

В Крыму собственников земель наказали за разведение свалки - РИА Новости Крым, 24.04.2025

В Крыму собственников земель наказали за разведение свалки

Двух собственников сельскохозяйственных земель в Симферопольском районе привлекли к административной ответственности за разведение незаконной свалки твердых... РИА Новости Крым, 24.04.2025

2025-04-24T21:44

2025-04-24T21:44

2025-04-24T21:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Двух собственников сельскохозяйственных земель в Симферопольском районе привлекли к административной ответственности за разведение незаконной свалки твердых коммунальных отходов. Об этом сообщили в Азово-Черноморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.По информации ведомства, площадь загрязнения составила 200 квадратных метров при общей площади участка больше 2 гектаров.Двум собственникам, владеющим участком на долевом праве, выданы предписания об устранении нарушения. Срок - до 28 сентября 2025 года. Кроме того, хозяева участка признаны виновными в непроведении обязательных мероприятий по защите и охране земель и привлечены к административной ответственности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экотехнопарк в Сакском районе Крыма построят к летуПожар на мусорном полигоне в Джанкое: прокуратура нашла массу нарушенийКрыму нужна единая экоструктура по утилизации опасных бытовых отходов

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, происшествия, мусор, россельхознадзор