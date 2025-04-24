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В Крыму собственников земель наказали за разведение свалки
В Крыму собственников земель наказали за разведение свалки - РИА Новости Крым, 24.04.2025
В Крыму собственников земель наказали за разведение свалки
Двух собственников сельскохозяйственных земель в Симферопольском районе привлекли к административной ответственности за разведение незаконной свалки твердых... РИА Новости Крым, 24.04.2025
2025-04-24T21:44
2025-04-24T21:44
2025-04-24T21:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Двух собственников сельскохозяйственных земель в Симферопольском районе привлекли к административной ответственности за разведение незаконной свалки твердых коммунальных отходов. Об этом сообщили в Азово-Черноморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.По информации ведомства, площадь загрязнения составила 200 квадратных метров при общей площади участка больше 2 гектаров.Двум собственникам, владеющим участком на долевом праве, выданы предписания об устранении нарушения. Срок - до 28 сентября 2025 года. Кроме того, хозяева участка признаны виновными в непроведении обязательных мероприятий по защите и охране земель и привлечены к административной ответственности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экотехнопарк в Сакском районе Крыма построят к летуПожар на мусорном полигоне в Джанкое: прокуратура нашла массу нарушенийКрыму нужна единая экоструктура по утилизации опасных бытовых отходов
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, происшествия, мусор, россельхознадзор
В Крыму собственников земель наказали за разведение свалки
Два собственника сельхоз земель в Крыму развели свалку и получили административку
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Двух собственников сельскохозяйственных земель в Симферопольском районе привлекли к административной ответственности за разведение незаконной свалки твердых коммунальных отходов. Об этом сообщили в Азово-Черноморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
По информации ведомства, площадь загрязнения составила 200 квадратных метров при общей площади участка больше 2 гектаров.
Двум собственникам, владеющим участком на долевом праве, выданы предписания об устранении нарушения. Срок - до 28 сентября 2025 года. Кроме того, хозяева участка признаны виновными в непроведении обязательных мероприятий по защите и охране земель и привлечены к административной ответственности.
"Плодородный слой почвы является объектом охраны окружающей среды, и за его уничтожение предусмотрена административная ответственность с взысканием причиненного вреда в денежном эквиваленте", – напоминают в управлении.
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