Экотехнопарк в Сакском районе Крыма построят к лету

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма завершено на 90% – мощность комплекса составит 200 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. Об этом сообщили в минстрое Крыма.Объект реализуется в рамках федерального проекту "Экономика замкнутого цикла". Общая сумма контракта – 2130,2 миллиона рублей.В административно-бытовом корпусе завершается монтаж системы отопления, а также продолжаются малярные и отделочные работы: покраска металлоконструкций, установка окон и дверей.В ливневом резервуаре армируют и бетонируют фундаментную плиту, в пожарном – монтируют оборудование. В здании автосервиса завершаются отделочные работы. Параллельно прокладываются наружные сети и продолжается благоустройство.На объект будет поступать утиль из жилых домов, предприятий торговли и садово-паркового хозяйства. Экотехнопарк сможет сортировать строительные и промышленные отходы 4 и 5 класса опасности. Завершения строительства запланировано на второй квартал 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму нужна единая экоструктура по утилизации опасных бытовых отходовКак Крыму решить проблему переизбытка мусора на полигонах – мнениеВ Крыму в 2025 году заработают два экотехнопарка
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма завершено на 90% – мощность комплекса составит 200 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. Об этом сообщили в минстрое Крыма.
Объект реализуется в рамках федерального проекту "Экономика замкнутого цикла". Общая сумма контракта – 2130,2 миллиона рублей.
"Сегодня в мусоросортировочном комплексе завершена сборка оборудования, продолжается наладка АСУ, монтаж кровли, сетей внутреннего электроснабжения, слаботочных систем", – делятся ходом работ в ведомстве.
В административно-бытовом корпусе завершается монтаж системы отопления, а также продолжаются малярные и отделочные работы: покраска металлоконструкций, установка окон и дверей.
В ливневом резервуаре армируют и бетонируют фундаментную плиту, в пожарном – монтируют оборудование. В здании автосервиса завершаются отделочные работы. Параллельно прокладываются наружные сети и продолжается благоустройство.
"Строящийся комплекс предназначен для централизованного сбора и сортировки твердых коммунальных отходов (ТКО). Проект разработан с применением современных технологий переработки ТКО и включает технологические процессы ручной и автоматической сортировки твердых коммунальных отходов", – рассказали в минстрое.
На объект будет поступать утиль из жилых домов, предприятий торговли и садово-паркового хозяйства. Экотехнопарк сможет сортировать строительные и промышленные отходы 4 и 5 класса опасности. Завершения строительства запланировано на второй квартал 2025 года.
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