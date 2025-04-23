https://crimea.ria.ru/20250423/ekotekhnopark-v-sakskom-rayone-kryma-postroyat-k-letu-1145911578.html

Экотехнопарк в Сакском районе Крыма построят к лету

Экотехнопарк в Сакском районе Крыма построят к лету - РИА Новости Крым, 23.04.2025

Экотехнопарк в Сакском районе Крыма построят к лету

Строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма завершено на 90% – мощность комплекса составит 200 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. Об этом... РИА Новости Крым, 23.04.2025

2025-04-23T17:44

2025-04-23T17:44

2025-04-23T17:44

сакский район

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крым

экология

вывоз тко

министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)

переработка мусора

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма завершено на 90% – мощность комплекса составит 200 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. Об этом сообщили в минстрое Крыма.Объект реализуется в рамках федерального проекту "Экономика замкнутого цикла". Общая сумма контракта – 2130,2 миллиона рублей.В административно-бытовом корпусе завершается монтаж системы отопления, а также продолжаются малярные и отделочные работы: покраска металлоконструкций, установка окон и дверей.В ливневом резервуаре армируют и бетонируют фундаментную плиту, в пожарном – монтируют оборудование. В здании автосервиса завершаются отделочные работы. Параллельно прокладываются наружные сети и продолжается благоустройство.На объект будет поступать утиль из жилых домов, предприятий торговли и садово-паркового хозяйства. Экотехнопарк сможет сортировать строительные и промышленные отходы 4 и 5 класса опасности. Завершения строительства запланировано на второй квартал 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму нужна единая экоструктура по утилизации опасных бытовых отходовКак Крыму решить проблему переизбытка мусора на полигонах – мнениеВ Крыму в 2025 году заработают два экотехнопарка

https://crimea.ria.ru/20250414/pozhar-na-musornom-poligone-v-dzhankoe-prokuratura-nashla-massu-narusheniy-1145657220.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сакский район, новости крыма, крым, экология, вывоз тко, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк), переработка мусора