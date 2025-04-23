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Экотехнопарк в Сакском районе Крыма построят к лету - РИА Новости Крым, 23.04.2025
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Экотехнопарк в Сакском районе Крыма построят к лету
Экотехнопарк в Сакском районе Крыма построят к лету - РИА Новости Крым, 23.04.2025
Экотехнопарк в Сакском районе Крыма построят к лету
Строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма завершено на 90% – мощность комплекса составит 200 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. Об этом... РИА Новости Крым, 23.04.2025
2025-04-23T17:44
2025-04-23T17:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма завершено на 90% – мощность комплекса составит 200 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. Об этом сообщили в минстрое Крыма.Объект реализуется в рамках федерального проекту "Экономика замкнутого цикла". Общая сумма контракта – 2130,2 миллиона рублей.В административно-бытовом корпусе завершается монтаж системы отопления, а также продолжаются малярные и отделочные работы: покраска металлоконструкций, установка окон и дверей.В ливневом резервуаре армируют и бетонируют фундаментную плиту, в пожарном – монтируют оборудование. В здании автосервиса завершаются отделочные работы. Параллельно прокладываются наружные сети и продолжается благоустройство.На объект будет поступать утиль из жилых домов, предприятий торговли и садово-паркового хозяйства. Экотехнопарк сможет сортировать строительные и промышленные отходы 4 и 5 класса опасности. Завершения строительства запланировано на второй квартал 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму нужна единая экоструктура по утилизации опасных бытовых отходовКак Крыму решить проблему переизбытка мусора на полигонах – мнениеВ Крыму в 2025 году заработают два экотехнопарка
https://crimea.ria.ru/20250414/pozhar-na-musornom-poligone-v-dzhankoe-prokuratura-nashla-massu-narusheniy-1145657220.html
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сакский район, новости крыма, крым, экология, вывоз тко, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк), переработка мусора
Экотехнопарк в Сакском районе Крыма построят к лету

Экотехнопарк в Сакском районе Крыма мощностью 200 тысяч тонн построят к лету текущего года

17:44 23.04.2025
 
© Минстрой КрымаСтроительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма
Строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма
© Минстрой Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма завершено на 90% – мощность комплекса составит 200 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. Об этом сообщили в минстрое Крыма.
Объект реализуется в рамках федерального проекту "Экономика замкнутого цикла". Общая сумма контракта – 2130,2 миллиона рублей.
"Сегодня в мусоросортировочном комплексе завершена сборка оборудования, продолжается наладка АСУ, монтаж кровли, сетей внутреннего электроснабжения, слаботочных систем", – делятся ходом работ в ведомстве.
В административно-бытовом корпусе завершается монтаж системы отопления, а также продолжаются малярные и отделочные работы: покраска металлоконструкций, установка окон и дверей.
В ливневом резервуаре армируют и бетонируют фундаментную плиту, в пожарном – монтируют оборудование. В здании автосервиса завершаются отделочные работы. Параллельно прокладываются наружные сети и продолжается благоустройство.

"Строящийся комплекс предназначен для централизованного сбора и сортировки твердых коммунальных отходов (ТКО). Проект разработан с применением современных технологий переработки ТКО и включает технологические процессы ручной и автоматической сортировки твердых коммунальных отходов", – рассказали в минстрое.

На объект будет поступать утиль из жилых домов, предприятий торговли и садово-паркового хозяйства. Экотехнопарк сможет сортировать строительные и промышленные отходы 4 и 5 класса опасности. Завершения строительства запланировано на второй квартал 2025 года.
© Минстрой КрымаСтроительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма
Строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма
1 из 3
Строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма
© Минстрой Крыма
© Минстрой КрымаСтроительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма
Строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма
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Строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма
© Минстрой Крыма
© Минстрой КрымаСтроительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма
Строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма
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Строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма
© Минстрой Крыма
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© Минстрой Крыма
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Строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма
© Минстрой Крыма
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Строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма
© Минстрой Крыма
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