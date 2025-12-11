https://crimea.ria.ru/20251211/blagoustroystvo-primorskogo-parka-v-kerchi-na-kakoy-stadii-raboty-1151588235.html

Благоустройство Приморского парка в Керчи: на какой стадии работы

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Работы по благоустройство Приморского парка имени Войкова в Керчи выполнены на 97%, на объекте продолжается мощение тротуаров и установка тематических элементов. Об этом сообщил председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк.Также ведутся работы по устройству фонтана. Уже установлено насосное оборудование и форсунки, выполняется монтаж систем водоснабжения и водоотведения. Пусконаладочные работы запланированы на начало следующей недели.Благоустройство Приморского парка в Керчи осуществляется в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Стоимость работ – порядка 100 миллионов рублей. Парк оформляется в античном стиле, согласно концепции о том, что в Керчи когда-то был рожден знаменитый по поэмам Гомера герой Ахиллес.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый музей в Евпатории – что задумали авторы проекта Солнечную тропу в Ялте оборудовали новыми видовыми скамейками В Феодосии благоустроят набережную – что будет сделано

