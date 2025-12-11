Рейтинг@Mail.ru
Благоустройство Приморского парка в Керчи: на какой стадии работы
Благоустройство Приморского парка в Керчи: на какой стадии работы
Благоустройство Приморского парка в Керчи: на какой стадии работы - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Благоустройство Приморского парка в Керчи: на какой стадии работы
Работы по благоустройство Приморского парка имени Войкова в Керчи выполнены на 97%, на объекте продолжается мощение тротуаров и установка тематических... РИА Новости Крым, 11.12.2025
2025-12-11T17:42
2025-12-11T17:42
юрий гоцанюк
керчь
городская среда
благоустройство
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0b/1151587845_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_345f481ce404c49743d71e0f420cb449.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Работы по благоустройство Приморского парка имени Войкова в Керчи выполнены на 97%, на объекте продолжается мощение тротуаров и установка тематических элементов. Об этом сообщил председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк.Также ведутся работы по устройству фонтана. Уже установлено насосное оборудование и форсунки, выполняется монтаж систем водоснабжения и водоотведения. Пусконаладочные работы запланированы на начало следующей недели.Благоустройство Приморского парка в Керчи осуществляется в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Стоимость работ – порядка 100 миллионов рублей. Парк оформляется в античном стиле, согласно концепции о том, что в Керчи когда-то был рожден знаменитый по поэмам Гомера герой Ахиллес.
юрий гоцанюк, керчь, городская среда, благоустройство, крым, новости крыма
Благоустройство Приморского парка в Керчи: на какой стадии работы

Благоустройство Приморского парка в Керчи выполнено на 97% - власти

17:42 11.12.2025
 
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаБлагоустройство Приморского парка в Керчи
Благоустройство Приморского парка в Керчи
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Работы по благоустройство Приморского парка имени Войкова в Керчи выполнены на 97%, на объекте продолжается мощение тротуаров и установка тематических элементов. Об этом сообщил председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк.

"Техническая готовность объекта составляет 97%. Завершен капитальный ремонт входной группы. Продолжается мощение тротуаров, устанавливаются тематические игровые элементы, посвященные античной истории", - написал он в своем Telegram-канале.

Также ведутся работы по устройству фонтана. Уже установлено насосное оборудование и форсунки, выполняется монтаж систем водоснабжения и водоотведения. Пусконаладочные работы запланированы на начало следующей недели.
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаБлагоустройство Приморского парка в Керчи
Благоустройство Приморского парка в Керчи
Благоустройство Приморского парка в Керчи
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаБлагоустройство Приморского парка в Керчи
Благоустройство Приморского парка в Керчи
Благоустройство Приморского парка в Керчи
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
Благоустройство Приморского парка в Керчи
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
Благоустройство Приморского парка в Керчи
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
Благоустройство Приморского парка в Керчи осуществляется в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Стоимость работ – порядка 100 миллионов рублей. Парк оформляется в античном стиле, согласно концепции о том, что в Керчи когда-то был рожден знаменитый по поэмам Гомера герой Ахиллес.
Новый музей в Евпатории – что задумали авторы проекта
Солнечную тропу в Ялте оборудовали новыми видовыми скамейками
В Феодосии благоустроят набережную – что будет сделано
"Здесь был рожден Ахиллес": в Керчи обновят Приморский парк
 
Юрий ГоцанюкКерчьГородская средаБлагоустройствоКрымНовости Крыма
 
