В Феодосии благоустроят набережную – что будет сделано - РИА Новости Крым, 28.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251128/v-feodosii-blagoustroyat-naberezhnuyu--chto-budet-sdelano-1151277617.html
В Феодосии благоустроят набережную – что будет сделано
В Феодосии благоустроят набережную – что будет сделано - РИА Новости Крым, 28.11.2025
В Феодосии благоустроят набережную – что будет сделано
В ходе благоустройства набережной Феодосии в следующем году планируется освободить спуски к морю от торговых объектов, привести в порядок ограждение и... РИА Новости Крым, 28.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В ходе благоустройства набережной Феодосии в следующем году планируется освободить спуски к морю от торговых объектов, привести в порядок ограждение и восстановить работу двух фонтанов. Об этом сообщил глава администрации Владимир Ким по итогам обсуждения эскизного проекта благоустройства набережной с жителями города.Кроме того, по словам Кима, навесы будут заменены на перголы без демонтажа существующих опор. Также планируется заменить опоры освещения и светильники, установить новые скамейки и урны, обновить облицовку из мрамора на железобетонных клумбах.Итоговый проект благоустройства набережной будет подготовлен в ближайшее время, отметил Ким. В нем будут учтены озвученные на последней встрече мнения. После этого проект вынесут на обсуждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Благоустройство парков и скверов Симферополя: когда доделаютКогда откроют набережную Коктебеля после реконструкцииКомплексное развитие территорий в Крыму: сколько проектов реализуют и где
Новости
В Феодосии благоустроят набережную – что будет сделано

В Феодосии спуски к морю на набережной освободят от торговых объектов - власти

20:47 28.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Макеев ДмитрийНабережная в Феодосии
Набережная в Феодосии - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости Крым . Макеев Дмитрий
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В ходе благоустройства набережной Феодосии в следующем году планируется освободить спуски к морю от торговых объектов, привести в порядок ограждение и восстановить работу двух фонтанов. Об этом сообщил глава администрации Владимир Ким по итогам обсуждения эскизного проекта благоустройства набережной с жителями города.
"По итогам встречи приняты такие решения: чугунное ограждение менять не будем, но приведем его в порядок, очистим и покрасим; восстановим работу двух фонтанов на набережной; освободим спуски к морю от торговых объектов и установим несколько НТО на противоположной стороне, вдоль зеленой зоны набережной", - написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Кроме того, по словам Кима, навесы будут заменены на перголы без демонтажа существующих опор. Также планируется заменить опоры освещения и светильники, установить новые скамейки и урны, обновить облицовку из мрамора на железобетонных клумбах.
Итоговый проект благоустройства набережной будет подготовлен в ближайшее время, отметил Ким. В нем будут учтены озвученные на последней встрече мнения. После этого проект вынесут на обсуждение.
