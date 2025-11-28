https://crimea.ria.ru/20251128/v-feodosii-blagoustroyat-naberezhnuyu--chto-budet-sdelano-1151277617.html

В Феодосии благоустроят набережную – что будет сделано

В Феодосии благоустроят набережную – что будет сделано - РИА Новости Крым, 28.11.2025

В Феодосии благоустроят набережную – что будет сделано

В ходе благоустройства набережной Феодосии в следующем году планируется освободить спуски к морю от торговых объектов, привести в порядок ограждение и... РИА Новости Крым, 28.11.2025

2025-11-28T20:47

2025-11-28T20:47

2025-11-28T20:47

крым

феодосия

владимир ким

благоустройство

набережная

набережные крыма

городская среда

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111813/10/1118131090_0:51:1620:962_1920x0_80_0_0_2aa643de58db0786f9634a1a0fab73bf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В ходе благоустройства набережной Феодосии в следующем году планируется освободить спуски к морю от торговых объектов, привести в порядок ограждение и восстановить работу двух фонтанов. Об этом сообщил глава администрации Владимир Ким по итогам обсуждения эскизного проекта благоустройства набережной с жителями города.Кроме того, по словам Кима, навесы будут заменены на перголы без демонтажа существующих опор. Также планируется заменить опоры освещения и светильники, установить новые скамейки и урны, обновить облицовку из мрамора на железобетонных клумбах.Итоговый проект благоустройства набережной будет подготовлен в ближайшее время, отметил Ким. В нем будут учтены озвученные на последней встрече мнения. После этого проект вынесут на обсуждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Благоустройство парков и скверов Симферополя: когда доделаютКогда откроют набережную Коктебеля после реконструкцииКомплексное развитие территорий в Крыму: сколько проектов реализуют и где

крым

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, феодосия, владимир ким, благоустройство, набережная, набережные крыма, городская среда, новости крыма