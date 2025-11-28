https://crimea.ria.ru/20251128/v-feodosii-blagoustroyat-naberezhnuyu--chto-budet-sdelano-1151277617.html
В Феодосии благоустроят набережную – что будет сделано
В Феодосии благоустроят набережную – что будет сделано - РИА Новости Крым, 28.11.2025
В Феодосии благоустроят набережную – что будет сделано
В ходе благоустройства набережной Феодосии в следующем году планируется освободить спуски к морю от торговых объектов, привести в порядок ограждение и... РИА Новости Крым, 28.11.2025
2025-11-28T20:47
2025-11-28T20:47
2025-11-28T20:47
крым
феодосия
владимир ким
благоустройство
набережная
набережные крыма
городская среда
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111813/10/1118131090_0:51:1620:962_1920x0_80_0_0_2aa643de58db0786f9634a1a0fab73bf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В ходе благоустройства набережной Феодосии в следующем году планируется освободить спуски к морю от торговых объектов, привести в порядок ограждение и восстановить работу двух фонтанов. Об этом сообщил глава администрации Владимир Ким по итогам обсуждения эскизного проекта благоустройства набережной с жителями города.Кроме того, по словам Кима, навесы будут заменены на перголы без демонтажа существующих опор. Также планируется заменить опоры освещения и светильники, установить новые скамейки и урны, обновить облицовку из мрамора на железобетонных клумбах.Итоговый проект благоустройства набережной будет подготовлен в ближайшее время, отметил Ким. В нем будут учтены озвученные на последней встрече мнения. После этого проект вынесут на обсуждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Благоустройство парков и скверов Симферополя: когда доделаютКогда откроют набережную Коктебеля после реконструкцииКомплексное развитие территорий в Крыму: сколько проектов реализуют и где
крым
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111813/10/1118131090_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_b0fae1230eeb3f599752fda38a96d5ca.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, феодосия, владимир ким, благоустройство, набережная, набережные крыма, городская среда, новости крыма
В Феодосии благоустроят набережную – что будет сделано
В Феодосии спуски к морю на набережной освободят от торговых объектов - власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В ходе благоустройства набережной Феодосии в следующем году планируется освободить спуски к морю от торговых объектов, привести в порядок ограждение и восстановить работу двух фонтанов. Об этом сообщил глава администрации Владимир Ким по итогам обсуждения эскизного проекта благоустройства набережной с жителями города.
"По итогам встречи приняты такие решения: чугунное ограждение менять не будем, но приведем его в порядок, очистим и покрасим; восстановим работу двух фонтанов на набережной; освободим спуски к морю от торговых объектов и установим несколько НТО на противоположной стороне, вдоль зеленой зоны набережной", - написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Кроме того, по словам Кима, навесы будут заменены на перголы без демонтажа существующих опор. Также планируется заменить опоры освещения и светильники, установить новые скамейки и урны, обновить облицовку из мрамора на железобетонных клумбах.
Итоговый проект благоустройства набережной будет подготовлен в ближайшее время, отметил Ким. В нем будут учтены озвученные на последней встрече мнения. После этого проект вынесут на обсуждение.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: