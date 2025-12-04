Рейтинг@Mail.ru
Солнечную тропу в Ялте оборудовали новыми видовыми скамейками - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Солнечную тропу в Ялте оборудовали новыми видовыми скамейками
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Пешеходный маршрут "Солнечная тропа" в Ялте оборудовали новыми видовыми скамейками, эту работу продолжат, сообщила в четверг глава ялтинской администрации Янина Павленко.По ее словам, скамейки украшены фирменными чайками, как и на набережной Гурзуфа. Новые объекты будет содержать организация "Зеленстрой", на балансе которого находится Солнечная тропа.Солнечная тропа — это пешеходный панорамный маршрут и памятник истории Большой Ялты. Была проложена между двумя царскими резиденциями — Ливадией и Ореандой — в 1861 году.Протяженность Солнечной тропы – 6711 метров. Высота дороги над уровнем моря составляет от 133 до 203 метров. Но гулять здесь комфортно, так как угол наклона небольшой — максимальный всего три градуса. Вдоль живописной дороги установлены скульптуры, растут редкие экзотические деревья, кустарники и цветы.Солнечная тропа в Крыму также известна под тремя другими названиями — "Царская", "Тропа Здоровья" и "Горизонтальная". Царской тропу называли потому, что когда-то здесь любил прогуливаться Николай II.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Большая Крымская тропа: на полуострове объединят сто турмаршрутов в одинВ Ялте восстановят Царскую тропуВ Крыму разрабатывают концепцию реновации парка Ливадийского дворца
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Пешеходный маршрут "Солнечная тропа" в Ялте оборудовали новыми видовыми скамейками, эту работу продолжат, сообщила в четверг глава ялтинской администрации Янина Павленко.
"В рамках инвестиционного соглашения на Солнечной тропе устанавливаем подвесные скамейки – их всего пять, и с некоторых открываются просто волшебные виды. Вторым этапом на тропе будут установлены порядка 30 лавочек со спинками, а также новые урны", – проинформировала мэр курорта в своем Telegram-канале.
По ее словам, скамейки украшены фирменными чайками, как и на набережной Гурзуфа. Новые объекты будет содержать организация "Зеленстрой", на балансе которого находится Солнечная тропа.
Солнечная тропа — это пешеходный панорамный маршрут и памятник истории Большой Ялты. Была проложена между двумя царскими резиденциями — Ливадией и Ореандой — в 1861 году.
Протяженность Солнечной тропы – 6711 метров. Высота дороги над уровнем моря составляет от 133 до 203 метров. Но гулять здесь комфортно, так как угол наклона небольшой — максимальный всего три градуса. Вдоль живописной дороги установлены скульптуры, растут редкие экзотические деревья, кустарники и цветы.
Солнечная тропа в Крыму также известна под тремя другими названиями — "Царская", "Тропа Здоровья" и "Горизонтальная". Царской тропу называли потому, что когда-то здесь любил прогуливаться Николай II.
