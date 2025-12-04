https://crimea.ria.ru/20251204/solnechnuyu-tropu-v-yalte-oborudovali-novymi-vidovymi-skameykami-1151399955.html

Солнечную тропу в Ялте оборудовали новыми видовыми скамейками

Солнечную тропу в Ялте оборудовали новыми видовыми скамейками - РИА Новости Крым, 04.12.2025

Солнечную тропу в Ялте оборудовали новыми видовыми скамейками

Пешеходный маршрут "Солнечная тропа" в Ялте оборудовали новыми видовыми скамейками, эту работу продолжат, сообщила в четверг глава ялтинской администрации Янина РИА Новости Крым, 04.12.2025

2025-12-04T11:26

2025-12-04T11:26

2025-12-04T11:26

ялта

янина павленко

солнечная (царская) тропа

туризм в крыму

благоустройство

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/04/1151399634_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_948af80c257b326d9d176dd04b1ca243.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Пешеходный маршрут "Солнечная тропа" в Ялте оборудовали новыми видовыми скамейками, эту работу продолжат, сообщила в четверг глава ялтинской администрации Янина Павленко.По ее словам, скамейки украшены фирменными чайками, как и на набережной Гурзуфа. Новые объекты будет содержать организация "Зеленстрой", на балансе которого находится Солнечная тропа.Солнечная тропа — это пешеходный панорамный маршрут и памятник истории Большой Ялты. Была проложена между двумя царскими резиденциями — Ливадией и Ореандой — в 1861 году.Протяженность Солнечной тропы – 6711 метров. Высота дороги над уровнем моря составляет от 133 до 203 метров. Но гулять здесь комфортно, так как угол наклона небольшой — максимальный всего три градуса. Вдоль живописной дороги установлены скульптуры, растут редкие экзотические деревья, кустарники и цветы.Солнечная тропа в Крыму также известна под тремя другими названиями — "Царская", "Тропа Здоровья" и "Горизонтальная". Царской тропу называли потому, что когда-то здесь любил прогуливаться Николай II.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Большая Крымская тропа: на полуострове объединят сто турмаршрутов в одинВ Ялте восстановят Царскую тропуВ Крыму разрабатывают концепцию реновации парка Ливадийского дворца

https://crimea.ria.ru/20251204/kak-izmenitsya-park-livadiyskogo-dvortsa-posle-renovatsii-1151384931.html

ялта

солнечная (царская) тропа

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, янина павленко, солнечная (царская) тропа, туризм в крыму, благоустройство, крым, новости крыма