https://crimea.ria.ru/20251214/natsionalnyy-park-sozdadut-v-khersonskoy-oblasti-1151654376.html
Национальный парк создадут в Херсонской области
Национальный парк создадут в Херсонской области - РИА Новости Крым, 14.12.2025
Национальный парк создадут в Херсонской области
Азово-Сивашский национальный парк появится в Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства России. РИА Новости Крым, 14.12.2025
2025-12-14T13:56
2025-12-14T13:56
2025-12-14T13:56
правительство россии
херсонская область
азовское море
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0e/1151653972_0:74:1200:749_1920x0_80_0_0_26f1356725ac64413b3f45972af6ffe5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Азово-Сивашский национальный парк появится в Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.Национальный парк формируется на базе ранее существовавшего природного парка под Геническом и Новотроицком, уточнили в пресс-службе.Создание национального парка позволит сохранить природные комплексы островов, полуостровов и мелководных лагун в заливе Сиваш Азовского моря, где обитают редкие виды животных и растений, отмечают в правительстве.Ранее врио председателя правительства Херсонской области Семен Машкауцан рассказал РИА Новости Крым, что плановый объем инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры Херсонской области составляет 30 млрд рублей до 2030 года, средства пойдут на замену инженерных сетей, строительство магистрального водовода и ремонт очистных сооружений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заповедник "Аскания-Нова" загорелся после атаки беспилотников ВСУУкраина целенаправленно уничтожала экологию ДонбассаВ Херсонской области хотят создать искусственные острова для туристов
херсонская область
азовское море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0e/1151653972_52:0:1148:822_1920x0_80_0_0_d16d1d12c48404b3baee89c5949c8844.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
правительство россии, херсонская область, азовское море, новости, новости крыма
Национальный парк создадут в Херсонской области
Азово-Сивашский национальный парк появится в Херсонской области