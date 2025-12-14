https://crimea.ria.ru/20251214/natsionalnyy-park-sozdadut-v-khersonskoy-oblasti-1151654376.html

Национальный парк создадут в Херсонской области

Азово-Сивашский национальный парк появится в Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства России. РИА Новости Крым, 14.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Азово-Сивашский национальный парк появится в Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.Национальный парк формируется на базе ранее существовавшего природного парка под Геническом и Новотроицком, уточнили в пресс-службе.Создание национального парка позволит сохранить природные комплексы островов, полуостровов и мелководных лагун в заливе Сиваш Азовского моря, где обитают редкие виды животных и растений, отмечают в правительстве.Ранее врио председателя правительства Херсонской области Семен Машкауцан рассказал РИА Новости Крым, что плановый объем инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры Херсонской области составляет 30 млрд рублей до 2030 года, средства пойдут на замену инженерных сетей, строительство магистрального водовода и ремонт очистных сооружений.

