14.12.2025
Национальный парк создадут в Херсонской области
Национальный парк создадут в Херсонской области - РИА Новости Крым, 14.12.2025
Национальный парк создадут в Херсонской области
Азово-Сивашский национальный парк появится в Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства России. РИА Новости Крым, 14.12.2025
правительство россии
херсонская область
азовское море
новости
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Азово-Сивашский национальный парк появится в Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.Национальный парк формируется на базе ранее существовавшего природного парка под Геническом и Новотроицком, уточнили в пресс-службе.Создание национального парка позволит сохранить природные комплексы островов, полуостровов и мелководных лагун в заливе Сиваш Азовского моря, где обитают редкие виды животных и растений, отмечают в правительстве.Ранее врио председателя правительства Херсонской области Семен Машкауцан рассказал РИА Новости Крым, что плановый объем инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры Херсонской области составляет 30 млрд рублей до 2030 года, средства пойдут на замену инженерных сетей, строительство магистрального водовода и ремонт очистных сооружений.
херсонская область
азовское море
РИА Новости Крым
правительство россии, херсонская область, азовское море, новости, новости крыма
Национальный парк создадут в Херсонской области

Азово-Сивашский национальный парк появится в Херсонской области

13:56 14.12.2025
 
© Правительство РоссииВ Херсонской области будет создан национальный парк
В Херсонской области будет создан национальный парк
© Правительство России
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Азово-Сивашский национальный парк появится в Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.
"В Херсонской области создадут Азово-Сивашский национальный парк, который будет интегрирован в систему особо охраняемых природных территорий России. Его площадь превысит 37 тысяч гектаров", - говорится в сообщении.
Национальный парк формируется на базе ранее существовавшего природного парка под Геническом и Новотроицком, уточнили в пресс-службе.
Создание национального парка позволит сохранить природные комплексы островов, полуостровов и мелководных лагун в заливе Сиваш Азовского моря, где обитают редкие виды животных и растений, отмечают в правительстве.
Ранее врио председателя правительства Херсонской области Семен Машкауцан рассказал РИА Новости Крым, что плановый объем инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры Херсонской области составляет 30 млрд рублей до 2030 года, средства пойдут на замену инженерных сетей, строительство магистрального водовода и ремонт очистных сооружений.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Заповедник "Аскания-Нова" загорелся после атаки беспилотников ВСУ
Украина целенаправленно уничтожала экологию Донбасса
В Херсонской области хотят создать искусственные острова для туристов
 
Правительство РоссииХерсонская областьАзовское мореНовостиНовости Крыма
 
