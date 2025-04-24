Рейтинг@Mail.ru
Украина целенаправленно уничтожала экологию Донбасса - РИА Новости Крым, 24.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250424/ukraina-tselenapravlenno-unichtozhala-ekologiyu-donbassa-1145931957.html
Украина целенаправленно уничтожала экологию Донбасса
Украина целенаправленно уничтожала экологию Донбасса - РИА Новости Крым, 24.04.2025
Украина целенаправленно уничтожала экологию Донбасса
Украина на территориях Донбасса проводила полноценный экоцид, уничтожая природу, растения и отравляя воздух и водные ресурсы. Об этом заявил министр природных... РИА Новости Крым, 24.04.2025
2025-04-24T13:25
2025-04-24T13:25
крым
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
экология
общество
новые регионы россии
новости
алексей шелбаков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0f/1131436589_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aca1dcf497a42fdec00b7b7860cbf8b9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Украина на территориях Донбасса проводила полноценный экоцид, уничтожая природу, растения и отравляя воздух и водные ресурсы. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии ДНР Алексей Шелбаков.По его словам, в планах Киева было уничтожить не только население, но и природу региона. В связи с этим в 2017 году в Генеральной прокуратуре Донецкой Народной Республики было возбуждено уголовное дело по статье "экоцид".Захарова: зачем Киев стремится уничтожить экологию Крыма и Донбасса"Это был документ, который свидетельствует о том, что Украина целенаправленно уничтожала экологическую среду наших регионов" - подчеркивает он.В числе наиболее острых проблем стало водоснабжение населения, после того, как в 2022 году противник уничтожил Северский канал, отметил министр.Сейчас, рассказывает Шелбаков, в регионе ведется активная работа по восстановлению экосистем. Жители Донбасса высаживают леса, чистят реки и создают особо охраняемые территории, несмотря на продолжающиеся боевые действия в регионе."Мы берем на руки оружие, одеваем бронежилеты, идем следом за военнослужащими, осваиваем наши территории", - рассказывает Шелбаков.Международный экологический форум "Zа наше будущее" — это ежегодное мероприятие, объединяющее экспертов в сфере экологии, представителей научного сообщества, общественных и политических деятелей, профсоюзов и журналистов из разных стран. Форум проходит в Крыму и служит платформой для обсуждения актуальных экологических и климатических проблем, включая последствия военных конфликтов для окружающей среды, вопросы устойчивого развития и международной экологической безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму открылся Международный экологический форум "Zа наше будущее"Заповедник "Аскания-Нова" пополнится экзотическими животнымиЗатопленные суда под Мариуполем: в чем заключаются риски
https://crimea.ria.ru/20231122/sotrudnikov-zapovednikov-iz-novykh-regionov-budut-obuchat-v-krymu-1132948640.html
крым
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0f/1131436589_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_755a991829e8c02fe5c8eee1908d3d41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), экология, общество, новые регионы россии, новости, алексей шелбаков
Украина целенаправленно уничтожала экологию Донбасса

Украина целенаправленно вела Донбасс к экологической катастрофе – власти

13:25 24.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтепь
Степь - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Украина на территориях Донбасса проводила полноценный экоцид, уничтожая природу, растения и отравляя воздух и водные ресурсы. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии ДНР Алексей Шелбаков.
По его словам, в планах Киева было уничтожить не только население, но и природу региона. В связи с этим в 2017 году в Генеральной прокуратуре Донецкой Народной Республики было возбуждено уголовное дело по статье "экоцид".
Захарова: зачем Киев стремится уничтожить экологию Крыма и Донбасса
"Это был документ, который свидетельствует о том, что Украина целенаправленно уничтожала экологическую среду наших регионов" - подчеркивает он.
В числе наиболее острых проблем стало водоснабжение населения, после того, как в 2022 году противник уничтожил Северский канал, отметил министр.
"Когда миллионный город остается без воды — это уже не просто проблема. Это блокада XXI века. Мы помним, как в истории показывают Ленинград, Сталинград. А у нас в XXI веке — водовозки в жилых кварталах", — отметил министр.
Сейчас, рассказывает Шелбаков, в регионе ведется активная работа по восстановлению экосистем. Жители Донбасса высаживают леса, чистят реки и создают особо охраняемые территории, несмотря на продолжающиеся боевые действия в регионе.
"Мы берем на руки оружие, одеваем бронежилеты, идем следом за военнослужащими, осваиваем наши территории", - рассказывает Шелбаков.
Международный экологический форум "Zа наше будущее" — это ежегодное мероприятие, объединяющее экспертов в сфере экологии, представителей научного сообщества, общественных и политических деятелей, профсоюзов и журналистов из разных стран. Форум проходит в Крыму и служит платформой для обсуждения актуальных экологических и климатических проблем, включая последствия военных конфликтов для окружающей среды, вопросы устойчивого развития и международной экологической безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму открылся Международный экологический форум "Zа наше будущее"
Заповедник "Аскания-Нова" пополнится экзотическими животными
Затопленные суда под Мариуполем: в чем заключаются риски
Госинспекторов по охране природы для новых регионов будут обучать в Крыму
22 ноября 2023, 06:41
Сотрудников заповедников из новых регионов будут обучать в Крыму
 
КрымСитуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)ЭкологияОбществоНовые регионы РоссииНовостиАлексей Шелбаков
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:56Генерал Попов получил пять лет колонии
13:47Никита Гольдин: биография
13:25Украина целенаправленно уничтожала экологию Донбасса
13:14Большую и Малую Митридатские лестницы очистят от плесени и отремонтируют
12:51Европа "на крючке": что зависит от чиновников ЕС в вопросе Крыма
12:41Жители Крыма оформили 1 миллион продуктов и сервисов ВТБ
12:36Убил незнакомца на рынке: в Ялте вынесли приговор иностранцу
12:29В Крыму открылся Международный экологический форум "Zа наше будущее"
12:25В Севастополе установят часовню в память о погибших от ATACMS в Учкуевке
12:18Армия России освободила Богдановку в ДНР
12:12Россия нанесла массированный удар по "оборонке" Украины - что уничтожено
12:11Крымский мост сейчас: растет очередь со стороны Тамани
11:51В МИД ответили Зеленскому на непризнание Крыма российским
11:33Стоп-контроль и люди с оружием: что происходит на Южнобережье Крыма
11:27Крым опережает Кубань по винному туризму - АСИ
10:54В Херсонской области осудили организатора канала нелегальной миграции
10:39В Ялтинском заповеднике вакцинируют от бешенства диких животных
10:20В Севастополе нашли нарушения при вылове рыбы и разведении моллюсков
10:02ФСБ предотвратила теракт на нефтехимическом предприятии
09:41Подросток на мопеде попал под колеса машины в Евпатории
Лента новостейМолния