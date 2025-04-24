https://crimea.ria.ru/20250424/ukraina-tselenapravlenno-unichtozhala-ekologiyu-donbassa-1145931957.html
Украина целенаправленно уничтожала экологию Донбасса
Украина целенаправленно уничтожала экологию Донбасса - РИА Новости Крым, 24.04.2025
Украина целенаправленно уничтожала экологию Донбасса
Украина на территориях Донбасса проводила полноценный экоцид, уничтожая природу, растения и отравляя воздух и водные ресурсы. Об этом заявил министр природных... РИА Новости Крым, 24.04.2025
2025-04-24T13:25
2025-04-24T13:25
2025-04-24T13:25
крым
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Украина на территориях Донбасса проводила полноценный экоцид, уничтожая природу, растения и отравляя воздух и водные ресурсы. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии ДНР Алексей Шелбаков.По его словам, в планах Киева было уничтожить не только население, но и природу региона. В связи с этим в 2017 году в Генеральной прокуратуре Донецкой Народной Республики было возбуждено уголовное дело по статье "экоцид".Захарова: зачем Киев стремится уничтожить экологию Крыма и Донбасса"Это был документ, который свидетельствует о том, что Украина целенаправленно уничтожала экологическую среду наших регионов" - подчеркивает он.В числе наиболее острых проблем стало водоснабжение населения, после того, как в 2022 году противник уничтожил Северский канал, отметил министр.Сейчас, рассказывает Шелбаков, в регионе ведется активная работа по восстановлению экосистем. Жители Донбасса высаживают леса, чистят реки и создают особо охраняемые территории, несмотря на продолжающиеся боевые действия в регионе."Мы берем на руки оружие, одеваем бронежилеты, идем следом за военнослужащими, осваиваем наши территории", - рассказывает Шелбаков.Международный экологический форум "Zа наше будущее" — это ежегодное мероприятие, объединяющее экспертов в сфере экологии, представителей научного сообщества, общественных и политических деятелей, профсоюзов и журналистов из разных стран. Форум проходит в Крыму и служит платформой для обсуждения актуальных экологических и климатических проблем, включая последствия военных конфликтов для окружающей среды, вопросы устойчивого развития и международной экологической безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму открылся Международный экологический форум "Zа наше будущее"Заповедник "Аскания-Нова" пополнится экзотическими животнымиЗатопленные суда под Мариуполем: в чем заключаются риски
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), экология, общество, новые регионы россии, новости, алексей шелбаков
Украина целенаправленно уничтожала экологию Донбасса
Украина целенаправленно вела Донбасс к экологической катастрофе – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Украина на территориях Донбасса проводила полноценный экоцид, уничтожая природу, растения и отравляя воздух и водные ресурсы. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии ДНР Алексей Шелбаков.
По его словам, в планах Киева было уничтожить не только население, но и природу региона. В связи с этим в 2017 году в Генеральной прокуратуре Донецкой Народной Республики было возбуждено уголовное дело по статье "экоцид".
"Это был документ, который свидетельствует о том, что Украина целенаправленно уничтожала экологическую среду наших регионов" - подчеркивает он.
В числе наиболее острых проблем стало водоснабжение населения, после того, как в 2022 году противник уничтожил Северский канал, отметил министр.
"Когда миллионный город остается без воды — это уже не просто проблема. Это блокада XXI века. Мы помним, как в истории показывают Ленинград, Сталинград. А у нас в XXI веке — водовозки в жилых кварталах", — отметил министр.
Сейчас, рассказывает Шелбаков, в регионе ведется активная работа по восстановлению экосистем. Жители Донбасса высаживают леса, чистят реки и создают особо охраняемые территории, несмотря на продолжающиеся боевые действия в регионе.
"Мы берем на руки оружие, одеваем бронежилеты, идем следом за военнослужащими, осваиваем наши территории", - рассказывает Шелбаков.
Международный экологический форум "Zа наше будущее" — это ежегодное мероприятие, объединяющее экспертов в сфере экологии, представителей научного сообщества, общественных и политических деятелей, профсоюзов и журналистов из разных стран. Форум проходит в Крыму и служит платформой для обсуждения актуальных экологических и климатических проблем, включая последствия военных конфликтов для окружающей среды, вопросы устойчивого развития и международной экологической безопасности.
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