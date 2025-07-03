https://crimea.ria.ru/20250703/zapovednik-askaniya-nova-zagorelsya-posle-ataki-bespilotnikov-vsu-1147667103.html

Заповедник "Аскания-Нова" загорелся после атаки беспилотников ВСУ

Заповедник "Аскания-Нова" загорелся после атаки беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 03.07.2025

Заповедник "Аскания-Нова" загорелся после атаки беспилотников ВСУ

Беспилотники ВСУ стали причиной пожара в заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области. Об этом проинформировали в пресс-службе заповедника. РИА Новости Крым, 03.07.2025

2025-07-03T08:33

2025-07-03T08:33

2025-07-03T08:13

херсонская область

заповедник аскания нова

пожар

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

природа

экология

новости

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Беспилотники ВСУ стали причиной пожара в заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области. Об этом проинформировали в пресс-службе заповедника.Из-за сухой и жаркой погоды пламя продолжают тушить уже на протяжении полутора суток, ликвидацию усложняет запрет на распашку в заповедниках, из-за которого применять сельскохозяйственную технику нельзя.Ущерб, нанесенный заповедной флоре и фауне, а также площадь возгорания оцениваются специалистами.ВСУ регулярно атакуют мирные регионы РФ с помощью беспилотников. В ночь на 3 июля украинские дроны атаковали жилые многоэтажки в Липецке и Ельце, погибли и пострадали люди, из-за вражеской атаки пожар произошел на парковке одного из предприятий в Ельце.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Карадагском заповеднике – что с растениями и животнымиЛесной пожар под Алуштой потушили на 8 гектарахЧто может спасти леса Крыма от пожаров – мнение

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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