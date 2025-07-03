Заповедник "Аскания-Нова" загорелся после атаки беспилотников ВСУ
Пожар произошел в заповеднике "Аскания-Нова" из-за атаки беспилотников ВСУ
© Официальный Telegram-канал заповедника "Аскания Нова"Пожар произошел в заповеднике "Аскания-Нова" из-за атаки дронов ВСУ
© Официальный Telegram-канал заповедника "Аскания Нова"
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Беспилотники ВСУ стали причиной пожара в заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области. Об этом проинформировали в пресс-службе заповедника.
"В результате атаки украинских БПЛА произошло возгорание сухой растительности на территории государственного природного биосферного заповедника "Аскания-Нова", а также на территории государственного природного заказника федерального значения "Асканийский", – сказано в сообщении.
Из-за сухой и жаркой погоды пламя продолжают тушить уже на протяжении полутора суток, ликвидацию усложняет запрет на распашку в заповедниках, из-за которого применять сельскохозяйственную технику нельзя.
"На данный момент повторное возгорание ликвидировано, осуществляется пролив водой внешней и внутренней кромки пожара. Две дежурные группы пожаротушения будут осуществлять контроль за ситуацией и реагирование на повторные возгорания в ночное время суток", - проинформировали в пресс-службе о текущем положении дел.
© Официальный Telegram-канал заповедника "Аскания Нова"Пожар произошел в заповеднике "Аскания-Нова" из-за атаки дронов ВСУ
© Официальный Telegram-канал заповедника "Аскания Нова"
Пожар произошел в заповеднике "Аскания-Нова" из-за атаки дронов ВСУ
Ущерб, нанесенный заповедной флоре и фауне, а также площадь возгорания оцениваются специалистами.
ВСУ регулярно атакуют мирные регионы РФ с помощью беспилотников. В ночь на 3 июля украинские дроны атаковали жилые многоэтажки в Липецке и Ельце, погибли и пострадали люди, из-за вражеской атаки пожар произошел на парковке одного из предприятий в Ельце.
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