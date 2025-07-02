Рейтинг@Mail.ru
Что может спасти леса Крыма от пожаров – мнение - РИА Новости Крым, 02.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250702/chto-mozhet-spasti-lesa-kryma-ot-pozharov--mnenie-1147618598.html
Что может спасти леса Крыма от пожаров – мнение
Что может спасти леса Крыма от пожаров – мнение - РИА Новости Крым, 02.07.2025
Что может спасти леса Крыма от пожаров – мнение
Крымские леса – очень уязвимое место. На полуострове теплый климат, мало осадков и большая антропогенная нагрузка на местах. Именно эта нагрузка в сочетании с... РИА Новости Крым, 02.07.2025
2025-07-02T06:10
2025-07-02T06:10
радио "спутник в крыму"
мнения
леса крыма
происшествия
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/08/1147048950_0:470:720:875_1920x0_80_0_0_4449db541a21f2f9111301c95c430d4b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Крымские леса – очень уязвимое место. На полуострове теплый климат, мало осадков и большая антропогенная нагрузка на местах. Именно эта нагрузка в сочетании с климатом и приводит к катастрофам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, завкафедрой лесного дела и садово-паркового строительства Института "Агротехнологическая академия" КФУ им. Вернадского Андрей Салтыков.Напомним, в воскресенье днем произошло возгорание сухой растительности на горе Кастель под Алуштой. По одной из версий, причина возгорания – человеческий фактор.Специалисты лесного хозяйства активно следят за сохранностью и лесных угодий и занимаются посадкой новых саженцев. Однако восстанавливать насаждения после пожаров, которые произошли по вине человека, очень непросто."Восстановить потери, тем более в горных условиях, это невероятно трудная задача. К тому же это огромные затраты. Никто не гарантирует, что в итоге получится тот древостой, который рос там ранее", – заявил Салтыков.Специалист подчеркнул, что затраты на восстановление леса всегда огромные. Поэтому необходимо реализовывать мероприятия для предупреждения трагедии.В природе случаются так называемые "естественные" возгорания, например, от удара молнии в ствол дерева. Но эти пожары синхронизированы с глобальными природными процессами."Естественный пожар проходит так, что после него практически сразу следует популяционный всплеск и возобновление. Эти механизмы отработаны десятками тысяч лет. Когда это делает человек, он не способен синхронизировать эти процессы", – объяснил эксперт.Таким образом, пожар проходит, а плодоношение не наступает, добавил ученый. Как итог – расстроенные лесные насаждения. А это, в свою очередь, приводит к проблемам с экологией, водой, оползнями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В заказнике "Кастель" выгорело 2,3 га особо охраняемой территорииВ Крыму продлен запрет на посещение лесовВ Севастополе введен особый противопожарный режим
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/08/1147048950_0:402:720:942_1920x0_80_0_0_e956ca1bbec6da5219f05ecd193a2340.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, леса крыма, происшествия, пожар
Что может спасти леса Крыма от пожаров – мнение

Леса Крыма могут спасти от пожаров экотропы и регулирование потока людей – мнение

06:10 02.07.2025
 
© Минприроды КрымаЛесной пожар
Лесной пожар
© Минприроды Крыма
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Крымские леса – очень уязвимое место. На полуострове теплый климат, мало осадков и большая антропогенная нагрузка на местах. Именно эта нагрузка в сочетании с климатом и приводит к катастрофам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, завкафедрой лесного дела и садово-паркового строительства Института "Агротехнологическая академия" КФУ им. Вернадского Андрей Салтыков.
Напомним, в воскресенье днем произошло возгорание сухой растительности на горе Кастель под Алуштой. По одной из версий, причина возгорания – человеческий фактор.
Специалисты лесного хозяйства активно следят за сохранностью и лесных угодий и занимаются посадкой новых саженцев. Однако восстанавливать насаждения после пожаров, которые произошли по вине человека, очень непросто.
"Восстановить потери, тем более в горных условиях, это невероятно трудная задача. К тому же это огромные затраты. Никто не гарантирует, что в итоге получится тот древостой, который рос там ранее", – заявил Салтыков.
Специалист подчеркнул, что затраты на восстановление леса всегда огромные. Поэтому необходимо реализовывать мероприятия для предупреждения трагедии.
"Лучше сберечь его (лес – ред.), лучше предотвратить негативные антропогенные нагрузки. Для этого есть определенный ряд мероприятий. Это строительство экологических троп, учет и регулирование потока людей. Нужно в это вкладывать деньги. Тогда меньше будет хаотичного посещения леса", – уверен ученый.
В природе случаются так называемые "естественные" возгорания, например, от удара молнии в ствол дерева. Но эти пожары синхронизированы с глобальными природными процессами.
"Естественный пожар проходит так, что после него практически сразу следует популяционный всплеск и возобновление. Эти механизмы отработаны десятками тысяч лет. Когда это делает человек, он не способен синхронизировать эти процессы", – объяснил эксперт.
Таким образом, пожар проходит, а плодоношение не наступает, добавил ученый. Как итог – расстроенные лесные насаждения. А это, в свою очередь, приводит к проблемам с экологией, водой, оползнями.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В заказнике "Кастель" выгорело 2,3 га особо охраняемой территории
В Крыму продлен запрет на посещение лесов
В Севастополе введен особый противопожарный режим
 
Радио "Спутник в Крыму"МненияЛеса КрымаПроисшествияПожар
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:30США приостановили поставки Patriot и Stinger Киеву
07:09Крымский мост сейчас: обстановка к утру среды
07:06Беспилотник уничтожен над Крымом
06:52Землетрясение произошло на Камчатке
06:37250 дней и ночей: героическая оборона Севастополя в цифрах
06:10Что может спасти леса Крыма от пожаров – мнение
00:01Погода в Крыму в среду: где пройдут дожди
00:00Какой сегодня праздник: 2 июля
22:57В заказнике "Кастель" выгорело 2,3 га особо охраняемой территории
22:42Режим ЧС в Крыму и удар ВСУ по Ижевску – главное за день
22:23Их труд – спасенные жизни: Кузнецова о работе севастопольских волонтеров
22:04Крымский мост: оперативные данные к вечеру вторника
21:48Круглосуточный автобусный маршрут запустили из Сочи в аэропорт
21:31Погасить долги без штрафа – в "Крымтеплокоммунэнерго" запустили акцию
21:05МРОТ в России планируют увеличить до 35 тысяч рублей
20:48Когда прогреется море в Крыму
20:28В Крыму провели уникальную операцию по спасению жизни роженицы и ребенка
20:11Крымский проект "Дети героев" может получить федеральный статус
19:51Число пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске возросло до 42 – власти
19:33Надо уважать законное право Ирана на развитие мирного атома – Путин
Лента новостейМолния