https://crimea.ria.ru/20250702/chto-mozhet-spasti-lesa-kryma-ot-pozharov--mnenie-1147618598.html

Что может спасти леса Крыма от пожаров – мнение

Что может спасти леса Крыма от пожаров – мнение - РИА Новости Крым, 02.07.2025

Что может спасти леса Крыма от пожаров – мнение

Крымские леса – очень уязвимое место. На полуострове теплый климат, мало осадков и большая антропогенная нагрузка на местах. Именно эта нагрузка в сочетании с... РИА Новости Крым, 02.07.2025

2025-07-02T06:10

2025-07-02T06:10

2025-07-02T06:10

радио "спутник в крыму"

мнения

леса крыма

происшествия

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Крымские леса – очень уязвимое место. На полуострове теплый климат, мало осадков и большая антропогенная нагрузка на местах. Именно эта нагрузка в сочетании с климатом и приводит к катастрофам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, завкафедрой лесного дела и садово-паркового строительства Института "Агротехнологическая академия" КФУ им. Вернадского Андрей Салтыков.Напомним, в воскресенье днем произошло возгорание сухой растительности на горе Кастель под Алуштой. По одной из версий, причина возгорания – человеческий фактор.Специалисты лесного хозяйства активно следят за сохранностью и лесных угодий и занимаются посадкой новых саженцев. Однако восстанавливать насаждения после пожаров, которые произошли по вине человека, очень непросто."Восстановить потери, тем более в горных условиях, это невероятно трудная задача. К тому же это огромные затраты. Никто не гарантирует, что в итоге получится тот древостой, который рос там ранее", – заявил Салтыков.Специалист подчеркнул, что затраты на восстановление леса всегда огромные. Поэтому необходимо реализовывать мероприятия для предупреждения трагедии.В природе случаются так называемые "естественные" возгорания, например, от удара молнии в ствол дерева. Но эти пожары синхронизированы с глобальными природными процессами."Естественный пожар проходит так, что после него практически сразу следует популяционный всплеск и возобновление. Эти механизмы отработаны десятками тысяч лет. Когда это делает человек, он не способен синхронизировать эти процессы", – объяснил эксперт.Таким образом, пожар проходит, а плодоношение не наступает, добавил ученый. Как итог – расстроенные лесные насаждения. А это, в свою очередь, приводит к проблемам с экологией, водой, оползнями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В заказнике "Кастель" выгорело 2,3 га особо охраняемой территорииВ Крыму продлен запрет на посещение лесовВ Севастополе введен особый противопожарный режим

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, леса крыма, происшествия, пожар