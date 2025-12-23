https://crimea.ria.ru/20251223/v-stavropolskom-krae-posle-ataki-bespilotnikov-gorit-promzona-1151897962.html

В Ставропольском крае после атаки беспилотников горит промзона

В Ставропольском крае после атаки беспилотников горит промзона - РИА Новости Крым, 23.12.2025

В Ставропольском крае после атаки беспилотников горит промзона

ВСУ пытались атаковать беспилотниками Буденновск Ставропольского края – ранним утром ПВО отразила воздушную атаку врага. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 23.12.2025

2025-12-23T07:12

2025-12-23T07:12

2025-12-23T07:21

владимир владимиров

ставропольский край

новости

ростовская область

юрий слюсарь

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051049_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b2440f522c2ba78c544240d1ec711a35.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. ВСУ пытались атаковать беспилотниками Буденновск Ставропольского края – ранним утром ПВО отразила воздушную атаку врага. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.На месте работают экстренные службы, режим беспилотной опасности продолжает действовать, подчеркнул губернатор.И обратился с просьбой не снимать и не выкладывать в сеть кадры с пролетом или падением БПЛА, работой ПВО, быть бдительными и пользоваться официальными источниками информации.Также этой ночью атака беспилотников была отражена в восьми районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Никто из людей не пострадал, подчеркнул он.Накануне силы ПВО и Черноморского флота отразили атаку ВСУ на Севастополь – были сбиты 8 воздушных целей как над морем, так и над разными районами города-героя.Средства ПВО сбили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Крымом и один БПЛА над Черным морем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ставропольский край

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир владимиров, ставропольский край, новости, ростовская область, юрий слюсарь, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, всу (вооруженные силы украины), атаки всу