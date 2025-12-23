Рейтинг@Mail.ru
В Ставропольском крае после атаки беспилотников горит промзона - РИА Новости Крым, 23.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251223/v-stavropolskom-krae-posle-ataki-bespilotnikov-gorit-promzona-1151897962.html
В Ставропольском крае после атаки беспилотников горит промзона
В Ставропольском крае после атаки беспилотников горит промзона - РИА Новости Крым, 23.12.2025
В Ставропольском крае после атаки беспилотников горит промзона
ВСУ пытались атаковать беспилотниками Буденновск Ставропольского края – ранним утром ПВО отразила воздушную атаку врага. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 23.12.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051049_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b2440f522c2ba78c544240d1ec711a35.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. ВСУ пытались атаковать беспилотниками Буденновск Ставропольского края – ранним утром ПВО отразила воздушную атаку врага. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.На месте работают экстренные службы, режим беспилотной опасности продолжает действовать, подчеркнул губернатор.И обратился с просьбой не снимать и не выкладывать в сеть кадры с пролетом или падением БПЛА, работой ПВО, быть бдительными и пользоваться официальными источниками информации.Также этой ночью атака беспилотников была отражена в восьми районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Никто из людей не пострадал, подчеркнул он.Накануне силы ПВО и Черноморского флота отразили атаку ВСУ на Севастополь – были сбиты 8 воздушных целей как над морем, так и над разными районами города-героя.Средства ПВО сбили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Крымом и один БПЛА над Черным морем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Ставропольском крае после атаки беспилотников горит промзона

Промзона горит в Буденновске Ставропольского края после атаки беспилотников

07:12 23.12.2025 (обновлено: 07:21 23.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. ВСУ пытались атаковать беспилотниками Буденновск Ставропольского края – ранним утром ПВО отразила воздушную атаку врага. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
"Вражеские БПЛА попытались атаковать объекты в Буденновске, работает ПВО. По оперативным данным пострадавших нет, жилые дома и инфраструктура жизнеобеспечения города не повреждены. Есть возгорания на территории промзоны", – проинформировал глава региона.
На месте работают экстренные службы, режим беспилотной опасности продолжает действовать, подчеркнул губернатор.
И обратился с просьбой не снимать и не выкладывать в сеть кадры с пролетом или падением БПЛА, работой ПВО, быть бдительными и пользоваться официальными источниками информации.
Также этой ночью атака беспилотников была отражена в восьми районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Никто из людей не пострадал, подчеркнул он.
"В хуторе Верхнепотапов Константиновского района обломками поврежден забор в частном подворье. В станице Грушевской Аксайского района загорелся строящийся частный жилой дом, огонь был потушен на площади 40 квадратных метров. Еще в одном возводимом частном доме выбиты окна", – рассказал о последствиях налета дронов глава региона.
Накануне силы ПВО и Черноморского флота отразили атаку ВСУ на Севастополь – были сбиты 8 воздушных целей как над морем, так и над разными районами города-героя.
Средства ПВО сбили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Крымом и один БПЛА над Черным морем.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Лента новостейМолния