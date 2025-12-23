Рейтинг@Mail.ru
Еще два населенных пункта перешли под контроль армии России - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251223/esche-dva-naselennykh-punkta-pereshli-pod-kontrol-armii-rossii-1151908156.html
Еще два населенных пункта перешли под контроль армии России
Еще два населенных пункта перешли под контроль армии России - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Еще два населенных пункта перешли под контроль армии России
Российские военные освободили населенный пункт Андреевка Днепропетровской области и Прилипка в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 23.12.2025
2025-12-23T12:26
2025-12-23T12:31
новости сво
днепропетровская область
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
армия и флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/10/1151703791_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_642efa3090379e7c698d51e1da580e4c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Андреевка Днепропетровской области и Прилипка в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны РФ.Кроме того, подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль населенный пункт Прилипка в Харьковской области, добавили в ведомстве.Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России выбили украинские формирования из двух населенных пунктов - Высокое в Сумской области и Димитров Донецкой Народной Республики.Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе зарубежных государств сообщил, что объединенная группировка войск успешно наступает на всех направлениях в зоне СВО, сосредоточив основные усилия на установлении полного контроля над Донбассом, освобождении Запорожской и Херсонской областей, а также на создании полосы безопасности в приграничных районах Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла удары по портам и энергообъектам УкраиныИз прифронтовых районов Украины вывезли почти 147 тысяч человекБуданов* сделал шокирующее признание о мобилизации на Украине
днепропетровская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/10/1151703791_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_407409ad39e36863b0258ecfbc083d65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, днепропетровская область, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, армия и флот
Еще два населенных пункта перешли под контроль армии России

ВС РФ освободили населенные пункты Андреевка и Прилипка - Минобороны

12:26 23.12.2025 (обновлено: 12:31 23.12.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота связистов
Работа связистов - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Андреевка Днепропетровской области и Прилипка в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Андреевка Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

Кроме того, подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль населенный пункт Прилипка в Харьковской области, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России выбили украинские формирования из двух населенных пунктов - Высокое в Сумской области и Димитров Донецкой Народной Республики.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе зарубежных государств сообщил, что объединенная группировка войск успешно наступает на всех направлениях в зоне СВО, сосредоточив основные усилия на установлении полного контроля над Донбассом, освобождении Запорожской и Херсонской областей, а также на создании полосы безопасности в приграничных районах Украины.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России нанесла удары по портам и энергообъектам Украины
Из прифронтовых районов Украины вывезли почти 147 тысяч человек
Буданов* сделал шокирующее признание о мобилизации на Украине
 
Новости СВОДнепропетровская областьМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииАрмия и флот
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:17Крым в 2025 году показал абсолютный рекорд турпотока
13:03Новости СВО: армия ВСУ несет потери на всех направлениях фронта
12:56Внимание, рейд закрыт: в Севастополе остановили катера и паромы
12:52Цирк в Симферополе могут передать в федеральную собственность
12:40Армия России ударила "Кинжалами" по военным предприятиям Украины
12:35В Госдуме защитили граждан от навязывания услуг и товаров – принят закон
12:26Еще два населенных пункта перешли под контроль армии России
12:19Когда откроют "горбатый" мост в Симферополе
12:10Хищная мурена напала на россиянина в Египте
12:06После массированного удара по энергосистеме обесточена половина Украины
11:48Бойцы "Барс-Крым" помогают военным отражать атаки БПЛА – Аксенов
11:37Временно закрыты продажи билетов на ряд поездов крымского направления
11:20В порту Тамань потушили пожар после атаки ВСУ
11:09Собирался перевезти бомбу: крымчанина будут судить за сговор с СБУ
11:02Когда в Крыму перестанут отключать мобильный интернет
10:55Морской транспорт возобновил работу в Севастополе
10:48"Овчинка выделки не стоит": Аксенов о туристическом налоге для Крыма
10:42Как грипп А и COVID "бьют" по организму
10:27Бронирование отелей в Крыму на Новый год достигло 55%
10:18В Одессе нанесен удар по объектам критической инфраструктуры
Лента новостейМолния