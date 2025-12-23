https://crimea.ria.ru/20251223/esche-dva-naselennykh-punkta-pereshli-pod-kontrol-armii-rossii-1151908156.html

Еще два населенных пункта перешли под контроль армии России

Еще два населенных пункта перешли под контроль армии России - РИА Новости Крым, 23.12.2025

Еще два населенных пункта перешли под контроль армии России

Российские военные освободили населенный пункт Андреевка Днепропетровской области и Прилипка в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 23.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Андреевка Днепропетровской области и Прилипка в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны РФ.Кроме того, подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль населенный пункт Прилипка в Харьковской области, добавили в ведомстве.Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России выбили украинские формирования из двух населенных пунктов - Высокое в Сумской области и Димитров Донецкой Народной Республики.Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе зарубежных государств сообщил, что объединенная группировка войск успешно наступает на всех направлениях в зоне СВО, сосредоточив основные усилия на установлении полного контроля над Донбассом, освобождении Запорожской и Херсонской областей, а также на создании полосы безопасности в приграничных районах Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла удары по портам и энергообъектам УкраиныИз прифронтовых районов Украины вывезли почти 147 тысяч человекБуданов* сделал шокирующее признание о мобилизации на Украине

