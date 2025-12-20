Буданов* сделал шокирующее признание о мобилизации на Украине
Украина сама разрушила свою мобилизацию – Буданов*
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Украина сама разрушила свою мобилизацию, "наглухо проиграв" медийную кампанию, заявил начальник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов* в интервью украинским СМИ.
"Главная ошибка, сугубо на мой взгляд, – наглухо проигранная медийная кампания. Просто наглухо. Которая позволила, скажем так, поднять градус в вопросах мобилизации", - сказал он.
По словам Буданова*, на Украине многие обвиняют Россию в провале мобилизации, но это не так.
"Это все делалось отсюда, то есть внутри страны, иногда осмысленно, из-за собственных амбиций определенных людей, иногда необдуманно. Мы же сами разрушили свою мобилизацию. Кто бы там что ни говорил обратное, это не так. Мы сами ее разрушили", – подчеркнул он.
Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что ВСУ потеряли практически 500 тысяч военнослужащих, вследствие чего Киев утратил возможности восполнять свои группировки за счет принудительной мобилизации граждан.
Президент России Владимир Путин в ходе программы "Итоги года" заявил, что благодаря умелым действиям российских войск у вооруженных сил Украины (ВСУ) практически не осталось стратегических резервов.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевались каждые 90 дней.
В апреле прошлого года Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы.
Ранее руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева в комментарии РИА Новости Крым высказала мнение, что большинство украинских беженцев-мужчин призывного возраста в Европе ждет принудительное возвращение на родину и мобилизация в ВСУ, а значительная часть оставшихся в ЕС украинцев окажется на социальном дне. По мнению эксперта, представители европейской бюрократии будут предпринимать усилия, чтобы принудительно вернуть мужчин призывного возраста на Украину, и отчасти им это удастся.
* внесен в России в перечень экстремистов и террористов
